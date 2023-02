Hablar con propiedad, es ser objetivo y explícito. El resultado es la probidad en las expresiones y la verdad. El Movimiento Al Socialismo (MAS), sin vacilación alguna, mantiene vigente la ignorancia fertilizada que asoma en la realidad desde que son gobierno. Qué decir de su hábito por mentir, y hacer de la paz nacional un par de opuestos que raya en el caos, el abuso y la estafa. Enseñar a mentir y embaucar al ciudadano merecedor de mejor destino y futuro, es el día a día. Se observa en todas las instancias de competencia política, administrativa y en empresas chinas en Bolivia, donde sus empleados, bajo el título de consultores, hacen del engaño su más cotidiano perfil.

El gobierno del MAS, repite sin conocimiento y acepción la palabra “logia”, refiriendo seguramente a grupos económicos de poder que se juntan de manera particular, incluso en comparsas carnavaleras sin ningún título social. Acostumbrados los dirigentes masistas al paradigma, “hecho ley”, pueden confundir las palabras “impresor” con “editor”.

Logia, dice el diccionario de la Lengua Española, es un espacio organizado, también tiene una funcionalidad múltiple (educativa, espiritual o cultural), pero también es un lugar en donde el “simbolismo” elabora una apropiación del espacio y al que sólo se accede por medio de una serie de rituales fundamentalmente iniciáticos. Esta definición es muy conocida por el Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, quien tiene vastos conocimientos esotéricos y metafísicos.

Por tanto, logias, añade la enciclopedia virtual Wikipedia, son talleres de perfeccionamiento intelectual, moral practicados por la francmasonería o masonería, es una Orden de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, internacional, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de fraternidad. Existen logias “masónicas” en todo el mundo, sin excepción (lo sabe el Vocero Richter), incluyendo Venezuela, Cuba, Nicaragua, entre otras. Cabe destacar la información, que pone de relieve, el prohibir hablar de política y religión.

Masones bolivianos muy destacados, escriben en una página en internet, dando explicación legal que su institución Gran Logia de Bolivia está inscrita en el Ministerio de Autonomías, con certificados que acreditan lo que los “masones” hacen, firmados por autoridades del Estado Plurinacional.

La información se ilustra, citando a Presidentes de Bolivia, como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Andrés de Santa Cruz, José Ballivián, José María Linares, Adolfo Ballivián, Tomás Frías, Narciso Campero, José Manuel Pando, Ismael Montes, David Toro, Germán Busch, Enrique Peñaranda, Gualberto Villarroel (“no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres”), Hugo Ballivián, René Barrientos Ortuño, Juan Pereda Asbún y Víctor Paz Estenssoro, entre otros. Por otra parte, existen en la Masonería boliviana, médicos, abogados, jueces, fiscales, ingenieros, economistas, auditores, arquitectos, militares, policías y funcionarios masistas.

En esta realidad la ignorancia de la que está revestida el MAS, al margen de confundir, tergiversar, desinformar y cambiar la acepción de las palabras sin límite, salpican su más procreado y vergonzoso obscurantismo. “Son las logias las que quieren desestabilizar al gobierno de Arce Catacora”, repiten como loros los dirigentes defensores de la mentira y el cinismo.

O tempora, o mores, es una locución latina que se puede traducir como ¡Qué tiempos, qué costumbres!, o bien por ¡Oh tiempos, oh costumbres!. La utilizó Marco Tulio Cicerón en su primera Catilinaria, Oratio in Catilinam Prima in Senatu Habita. En su discurso contra Catilina, que había intentado asesinarlo, Cicerón deplora la perfidia y la corrupción de su tiempo. También aparece en su discurso contra Verres. Hoy en día la frase se emplea generalmente en tono jocoso, para criticar usos y costumbres del presente, recordando la época de las buenas costumbres.

¿Por qué no investiga el Gobierno, a través de la Fiscalía, la presencia de empresas chinas que tienen como funcionarios a ingenieros que pertenecen al Opus Dei, y estafan a sus propios familiares, y enseñan a sus hijos a estafar? ¿Por qué el Gobierno calla, solapa el fallecimiento de Marco Antonio Aramayo, el hombre que denunció la corrupción en el Fondo Indígena, y que estuvo detenido hace siete años, en los que vivía torturado por los 256 procesos que le abrieron?

¿Se puede gobernar en un sentido y hablar en otro? En un país donde mentir es más importante que gobernar, quien abra la caja del verbalismo impostor estará imitando, aunque no lo sepa, aunque no lo quiera, al aprendiz de brujo.

Una vez que el duende de la maledicencia escape del sobrio encierro de la verdad y la prudencia, cabalgará por nuestros paisajes como el Tartufo que llevamos dentro, dejando a su paso los escombros y recuerdos de una de las experiencias bolivianas más nefastas, junto a las de García Meza, Melgarejo, fracasadas por la ambición sin límites.