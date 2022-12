Los aeropuertos atenúan la mediterraneidad

Bolivia, un país respetuoso del Derecho Internacional, aun cuando éste se encontraba en ciernes y cuando sucedió la invasión a nuestro litoral, debe buscar soluciones imaginativas que están a su alcance para atenuar la mediterraneidad. La población asumió consciencia que el vecino usurpador, pues fue una invasión no reconocida por el Derecho Internacional sobre territorios invadidos, no cederá por el derecho, pues es su política central la conquista ilícita.

Ante esta realidad debemos potenciar sin límite el poder de la aviación para atenuar efectivamente la mediterraneidad, entendiendo que este maravilloso país que fue desmembrado por la codicia de los vecinos y la incultura de nuestros gobernantes, es por naturaleza, por su accidentada y bella orografía, una nación eminentemente aeronáutica.

El medio natural del desenvolvimiento del transporte aéreo es el espacio aéreo y para operar en él las aeronaves no pueden prescindir de las instalaciones de superficie. A estas instalaciones se las denomina infraestructura, definida como el conjunto de instalaciones y servicios a disposición de la actividad aeronáutica.

La definición legal de aeropuerto está contenida, en primer lugar, en el artículo 24 del Convenio de Paris, que le otorga el carácter de bien inmueble de dominio y uso público nacional e internacional, estableciéndose la apertura a este tráfico en las mismas condiciones para todos los Estados. También el Convenio de Chicago se adhiere a estos conceptos, facultando a los Estados a reglamentar el uso, estableciendo aeropuertos y rutas en su artículo 68.

El primer paso fundamental para conseguir el propósito de potenciar sin límites el poder aeronáutico era modificar la actual ley de Aeronáutica 2902, pues es una ley concebida para limitar, no facilitar el transporte aéreo en todas sus modalidades. Esta ley ya fue modificada por el Instituto Boliviano de Derecho Aeronáutico, Espacial y de la Aviación Civil, entregada a la Asamblea Plurinacional y no es tratada hasta la fecha, presuntamente porque no se le asigna importancia a la aviación civil que es un sector estratégico para el país.

Esta ley confiere poderes al órgano encargado de la aeronáutica en el país para regular la actividad; uno de sus poderes es establecer las tarifas y tasas en los aeropuertos, sin embargo, las actuales tarifas están desproporcionadas en relación a los países limítrofes y extra limítrofes y en correspondencia a la calidad del servicio que despliegan.

La Paz, como los demás aeropuertos, se perjudica por los efectos de estas irreflexivas decisiones, ejemplificando: La principal línea aérea norteamericana y la más importante en el mundo deja de operar el aeropuerto de La Paz y Santa Cruz, precisamente por esta coyuntura económica.

En el concepto convencional asumido como sistema del transporte aéreo, tanto aviones como aeropuertos están subordinados al servicio del pasajero que es la causa del efecto producido en los responsables de construir aeropuertos, de acometer la implementación de instalaciones necesarias para no quedar rezagados y para asegurar su total participación en este gran acontecimiento de la industria del transporte aéreo.

Las terminales de los pasajeros constituyen uno de los elementos principales del costo de la infraestructura de un aeropuerto. Muchos aeropuertos en el mundo se han construido como genuinos monumentos arquitectónicos al progreso de la aviación nacional e internacional, y los pasajeros se han acostumbrado a una ostentación suntuaria del diseño que escasamente tiene que ver con las funciones que se pretende desempeñen las terminales.

Es muy importante que el pasajero conozca, cuando ingresa a un aeropuerto, que está protegido por un seguro de responsabilidad civil, concertado por el Estado, que ampara toda negligencia, mal funcionamiento de sus instalaciones y de cualquier accidente fortuito; esto se debe a que todo aeropuerto se inscribe dentro de un régimen jurídico especial, para reclamaciones por responsabilidad civil.

Debe observarse que, según el apartado 37 de Convenio de Aviación Civil Internacional firmado en Chicago en diciembre de 1.944, cada Estado contratante se compromete a colaborar a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones relativas a las características de los aeropuertos y áreas de aterrizaje; esto es válido para todos los aeropuertos construidos en Bolivia.

Nuestros principales aeropuertos generan ingresos considerables por concepto de explotación de tráficos del cabotaje e internacional desde la concesión por 25 años, hasta que fue interrumpida, sin embargo, la nueva administración mantiene tarifas y tasas aeroportuarias elevadas que desaniman a las principales líneas aérea a operar en Bolivia, es decir, no está realizando una positiva gestión.

Es innegable, por simple comprobación visual, que no se evidenció un progreso fehaciente en la infraestructura pues maquillajes no cuentan, sobre todo en el aeropuerto de La Paz, que debería asignársele preferencia pues ha servido de punta de lanza y generador de recursos para el progreso y establecimiento de otros aeropuertos en el país.

Bolivia cuenta con una infraestructura aeroportuaria aceptable, empero, todos los aeropuertos deben promocionarse en el extranjero para que sustenten una ocupación rentable y no reflejen horas ociosas (sin actividad), muy perjudícales, por cierto, pues ocasionan un decremento muy sensible en los ingresos y problemas laborales, entonces, en este estado la mala administración decide imponer tarifas y tasas aeroportuarias elevadas y con servicio deficiente para cubrir salarios. ¡Que impericia y cómo se perjudica al país!

Aeropuertos como el de Oruro, Sucre, Potosí, Trinidad, Cobija, Copacabana, Rurrenabaque, Riberalta, Apolo e Ixiamas, son de reciente construcción y sirven a capitales y poblaciones intermedias que quieren denodadamente progresar, por lo que la promoción de ellos es vital y ¿cómo se promociona un aeropuerto?, primero potenciando a los aeropuertos que generan el mayor tráfico como El Alto, Viru Viru y Cochabamba, pues estos distribuyen tráfico y mantienen activos a los demás aeropuertos.

En segundo término, debe determinarse oficialmente una reducción de los costos generales de operaciones en los aeropuertos para situarnos a un nivel competitivo con los países limítrofes y extra limítrofes y pensar sobre todas las cosas que es una necesidad vital del país atenuar la mediterraneidad y, una aeronáutica comercial activa, producirá ese efecto: llegaran más pasajeros y se incrementara considerablemente el transporte de mercancías y carga, esto sí atenúa la mediterraneidad y beneficiara a la principal línea aérea del país.

Se deben imprimir folletos atractivos de los aeropuertos de Bolivia y viajar a exterior para promocionarlos, entrevistándose con los principales ejecutivos de líneas aéreas para convencerlos a operar en Bolivia; siendo vital que quienes viajen tengan conocimiento de las actividades de los aeropuertos, del turismo y la necesidad de un transporte de mercancías en forma regular, además de sus condiciones técnicas.

Para este empeño oficial es permitido solicitar a las líneas aéreas pasajes liberados.