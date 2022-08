Los datos del turismo al primer semestre

Cuando el turismo mundial está en proceso de recuperación debido a que los países han apostado a su reactivación, interpuesto medidas ante la crisis de la pandemia, realizando inversiones y generado mejores condiciones para los subsectores, el panorama, sin duda, para ellos es más alentador; así además lo manifiestan los índices de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Pero veamos lo que ha ocurrido con algunos países en la región sudamericana en referencia a la llegada de turistas extranjeros, en los últimos 4 y 6 meses de 2022.

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), basada en datos de Migración Colombia calcula que en el primer semestre de 2022 entraron 1.529.148 visitantes extranjeros, lo que significa una recuperación del 77 % frente a los registros de los mismos meses de 2019, cuando ingresaron 1.982.206. Dichos resultados se derivan del proceso de reactivación encarado, de la conectividad aérea internacional, del trabajo del Gobierno Nacional, a través de actividades de promoción de Colombia como destino turístico de talla internacional, bajo criterios de calidad y sostenibilidad.

En cuanto a la Argentina, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) revela que en los primeros seis meses del año ingresaron a ese país 1.367.408 turistas de distintas partes del mundo. Es importante mencionar que la crisis económica que está atravesando ese país y la devaluación de su moneda atrae de gran manera al turismo externo.

En cuanto al Perú, según la agencia EFE, en el primer semestre de 2022, hasta mayo específicamente, el número de visitantes extranjeros llegados al país andino alcanzó los 514.000, cifra superior a los 66.300 que llegaron a ese país entre enero y mayo del año pasado, pero un 72 % inferior a los reportados en el mismo periodo de 2019. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, estos resultados demuestran que las acciones del Gobierno, en coordinación con gremios turísticos y el sector privado, vienen dando impactos positivos para la reactivación económica del país.

En lo que se refiere al Ecuador, también según la agencia EFE, entre solo enero y abril de 2022 este país recibió 316.235 turistas del exterior; es decir, casi el triple frente a iguales meses de 2021, cuando ingresaron 115.845 turistas. Además, el Gobierno de ese país, con un presupuesto que supera los $us 47 millones, espera atraer a más de 2 millones de turistas extranjeros hasta 2025.

Según la página oficial de la Secretaría de Turismo de Chile, a mayo de 2022 ese país recibió 440.306 turistas extranjeros. Entre tanto, La Secretaría Nacional de Turismo del Paraguay (Senatur), a través del Observatorio Turístico, reveló que sólo en enero de 2022 entraron en calidad de turistas, un total de 24.830 turistas del exterior, y que a mayo se registró la visita de alrededor de 180 mil turistas extranjeros.

En lo que se refiere a Bolivia, un informe del Viceministerio de Turismo da cuenta que entre enero y mayo de este año entraron al país 196.082 turistas extranjeros, lo que generó un ingreso superior a los $us 154,6 millones (Bs 1.078 millones) en favor de la industria sin chimeneas. Sin embargo, según un periódico de circulación nacional, en una publicación del mes de agosto, y en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los primeros cinco meses del año la cifra de turistas del extranjero escaló a 569.350, casi el triple de lo registrado el mismo periodo de 2021, con 207.594, aunque solo la mitad de los 1.244.862 visitantes de 2019, antes de la pandemia del COVID-19.

Sería pertinente que las instancias o autoridades del Estado se pongan de acuerdo por lo menos en cuanto a datos estadísticos o cifras sobre la llegada de turistas extranjeros al país, si los datos que revelan corresponden sólo a turistas extranjeros o se contemplan también a bolivianos que ingresan por comercio o retornan al país por algún motivo de viaje, pero de ninguna manera se puede poner en los datos de turistas extranjeros. Por eso, son más creíbles los datos vertidos por el Viceministerio de Turismo, porque sencillamente no podemos estar mejor que Chile y Perú, es muy aventurero determinar eso. En el caso de Argentina, a pesar de su crisis económica, no es extraño su repunte porque el 2019 ocupó el primer lugar en Sudamérica en llegadas de turistas del exterior, desplazando incluso al Brasil. Lo de Colombia no deja de sorprender, en los últimos años su apuesta al posicionamiento al mercado turístico mundial ha sido fantástico. También Ecuador está apostando al rubro y sus cifras revelan eso; pensar que hasta hace menos de dos décadas este país estaba por debajo de nosotros.

Más allá de este análisis, los datos y cifras revelan nuevamente que nuestro país, junto con Paraguay, en el primer semestre de este año sigue compitiendo el último lugar en Sudamérica en llegada de turistas extranjeros. Por tanto, no se puede hablar de reactivación o de procesos de promoción que se están encarando, sobre todo desde el Estado, seguido por las gobernaciones y los municipios. Nadie suma nada en este momento al desarrollo del turismo del país.