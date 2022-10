Los datos en turismo y su efecto manipulador

Es muy gratificante cuando instituciones públicas y privadas, organizaciones nacionales e internacionales asentadas en el país, toman en cuenta, pero con demasiada importancia, seriedad y objetividad el tema de los datos estadísticos en turismo; el hacer lo contrario, manipulando o adulterando solo para beneficio de un supuesto posicionamiento de mercado o como discurso político, daña la planificación y la gestión que se pretende encarar, es definitivamente un autoengaño.

En una página de Facebook de una institución denominada de Observatorio Turístico Boliviano se puede ver que se trabaja en la investigación, dando lugar a los datos estadísticos en turismo. En su último boletín expone con gráficos sobre la contribución total del turismo y los viajes al PIB en Latinoamérica, en miles de millones de dólares; porcentaje de la contribución total del turismo y viajes al PIB en Latinoamérica, por país y entre 2019 y 2021; porcentaje del turismo en el empleo total en Latinoamérica, por país y en 2021; y algún otro gráfico, aclarando que las fuentes son de elaboración propia y con base en datos de Statista (2022).

Algunas consideraciones. Creo que los datos turísticos expuestos no corresponden a una elaboración propia porque hay una fuente principal y no se hace ningún cruce de información con otras fuentes estadísticas y, además, esos datos se pueden encontrar en páginas oficiales de los países, organismos internacionales avalados o en la misma Organización Mundial de Turismo; solo para ejemplo, en el cuadro de la contribución total del turismo y los viajes al PIB en Latinoamérica, por país, en miles de millones de dólares, no se cuenta con datos de varios países. Sin embargo, y solo como ejemplo, en el caso de Argentina, en la misma página de “Statista” podemos recoger los datos de contribución de ese país al Producto Interno Bruto (PIB), es así que, en 2020, el sector de turismo contribuyó con más de $us 24 mil millones. Esto representó una gran disminución respecto a los más de $us 46 mil millones de 2019 y cerrando en 2021 con un aporte al PIB con más de $us 33 mil millones.

Otro ejemplo es el de datos del empleo, a pesar de la buena perspectiva económica, en 2021 el sector de Viajes y Turismo en Colombia vio un aumento de solo 0,3 % en niveles de empleo en comparación con 2020, aportando solo 3.000 nuevos puestos, y llegando a representar 930.000 empleos. Para 2022, el estudio pronostica un aumento del empleo del 4,9 % en comparación a 2021, representando casi 980.000 trabajos en el sector de Viajes y Turismo de Colombia, esto según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Así, sucesivamente, podemos ir llenando los vacíos de los datos expuestos en esa investigación, y es importante manifestar que, en esta columna de opinión, desde hace mucho tiempo hemos hecho relevancia de los datos estadísticos en turismo, cruzando información y datos en tiempo y espacio, destacando la situación del turismo en el país en comparación con otros de Sudamérica y Latinoamérica y hemos manifestado las cosas sin tapujos, como son, además de ser siempre propositivos y proactivos.

Es importante reiterar la importancia y necesidad de los datos estadísticos en turismo, en esa línea Moisés Simancas, en su libro ‘El valor de los datos turísticos’, resume lo que deseamos matizar: “El conocimiento del turista durante todas las fases del viaje se ha convertido en una cuestión clave en los procesos de planificación y gestión de los destinos turísticos... deben permitir un conocimiento profundo de sus preferencias, comportamientos, necesidades, conductas de compra, expectativas, patrones de consumo y actitudes. Esto los convierte en elementos estratégicos.... así, los términos big data, minería de datos o algoritmo son habituales en el sector turístico. Sin embargo, estos datos sólo son valiosos si sirven para la toma de decisiones, públicas y privadas, adaptadas a las necesidades y expectativas de los destinos. Para ello, aquéllos deben convertirse en información y, a su vez, ésta en conocimiento al aplicar inteligencia turística. En ese momento, los datos turísticos adquieren valor”.

No podemos caer en la manipulación de los datos estadísticos, esto es como dispararle en el pie al desarrollo de un país, no hay peor impostura que adulterar datos estadísticos o mentir a la gente, es como cuando alguna autoridad dijo, en el aniversario de la Fundación de La Paz, que la gastronomía paceña se habría posicionado a nivel nacional e internacional ¿Cómo, cuándo y dónde? no conozco dato alguno que avale eso. Los datos estadísticos en un país son tan importantes e imprescindibles como un censo en los tiempos y espacios correctos y verdaderos.