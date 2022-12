Los deseos para Noche Buena

Doce de la noche con repique de campanas, cantos y oraciones. Nació el Niño Dios. Alabanzas en los templos y esplendor en el altar familiar. Melodías sencillas en los villancicos. Voces templadas en el tema mil veces repetido: Noche de paz, noche amor. Profundo mensaje en los Ave Marías de célebres cantantes de creaciones sacras.

Paz en los hogares, donde se levantan bellos pesebres alumbrados con luces multicolores, juguetes, árboles campanitas, diminutas esferas plateadas y un sin número de sofisticados bailarines, animales y pastores, casi perdidos entre los ornamentos navideños.

Escenario distinto al que recibió al Niño Dios en Belén de Galilea. Allí todo era silencio pobreza, inquietud, hasta que la estrella luminosa alumbró el pesebre junto al cual oraban María y José, los padres de la criatura, llegada con el corazón lleno de paz, amor y comprensión. Dios trajo la paz al mundo y el ser humano la destruyó. Trajo el amor, y el ser humano se aferró al odio.

Aquel milagro gozoso que recordamos en la oración del rosario, queda sólo en las voces de quienes postrados frente a un altar de la Virgen María se acercan a Dios creador.

Hoy se requiere más que nunca que los valores de renovación y esperanza que trae consigo la Navidad impulsen un cambio en la población que le permita vivir efectivamente el mensaje de paz, anunciado con el nacimiento de Jesús en Belén.

Como todos los años, entre juguetes, danzas y villancicos, se presentan muestras de personas que creen en la solidaridad como un valor para acercarnos a quienes se encuentran excluidos por un sistema que otorga mucho o no otorga nada.

En la celebración del nacimiento simbólico de Jesús organizamos reuniones de confraternidad, que nos permiten consolidar afectos y fortalecer amistades, especialmente en la Nochebuena. Así, diciembre es conocido como el mes de la paz y el amor.

Cabe preguntarse si ¿la Navidad es motivo de felicidad? Los buenos deseos, felicitaciones y parabienes se extienden entre los familiares, compañeros de trabajo, los amigos y también entre quienes no lo son. Felicidades y más felicidades; y debería ser así, la Navidad sí puede ser motivo de felicidad.

Somos testigos de cómo las familias se preparan para expresar su fe en la festividad más representativa de la fraternidad. Las instituciones tampoco son ajenas a esta celebración, y se esfuerzan por propiciar un ambiente navideño.

En La Paz, la plaza Murillo y otros espacios son adornados con representaciones de María y José, los pastores y los tres Reyes Magos; entretanto, en el resto de la ciudad asoman luces de diversos colores, que brillan en la noche en señal de festividad.

La celebración de la Navidad es una oportunidad para la renovación y la esperanza. Las primeras palabras que los ángeles pronuncian en los evangelios tras el nacimiento de Jesús es el deseo de paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad.

¿Y será que podemos, dar a luz, si nos sentimos sin fuerzas para seguir adelante? Justamente cuando un niño nace, la madre se olvida inmediatamente de los dolores del parto, porque la felicidad que implica la nueva vida construye una nueva escala de valores y reacomoda las prioridades.

María fue el mejor ejemplo de ello. Las pruebas por las que atravesó para que Jesús pudiese nacer fueron inmensas, pero su fe fue aún más grande y permitió una revolución en la humanidad.

Navidad nos invita a confiar en que todas las situaciones difíciles y las preocupaciones son una posibilidad para que algo nazca e ilumine alguna circunstancia de nuestra vida y de la de quienes nos rodean. No importa si lo que tiene que nacer es algo grande o pequeño, porque lo valioso está justamente en la luz que porta.

La renovación es posible con la puesta en práctica de los grandes principios de solidaridad y amor a nuestros semejantes. La esperanza se anuncia con el nuevo ciclo que comienza para la humanidad con el nacimiento del Mesías, acontecimiento que divide la historia en un antes y un después.

Si para muchos la Navidad es felicidad y alegría, bastaría mirar a nuestro alrededor para ver que existen miles de niños, jóvenes y adultos que llevan la pesadumbre de saberse excluidos, no solo económicamente, sino también de oportunidades. En Bolivia está el otro niño que pide limosna, aparece la madre que no puede ser como esas otras, padres que aún en Nochebuena bregan duro para obtener ese mínimo ingreso que les facilite siquiera tener no para un pavo o un panetón, sino para garantizar su subsistencia honesta y decorosa.

Si tuviéramos que pedir deseos en esta Noche Buena, empecemos expresando que el crecimiento tecnológico y científico que hemos experimentado, no nos convierta en robots. Que se restituya la gran pérdida de los valores morales de nuestra sociedad. Que no se dañe a la naturaleza. Que la vergonzosa corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la sociedad, de una vez cese. Que no exista una crisis en el modelo de vida. Que no sorprenda el conformismo con el que parte de la sociedad lo contempla, como si se tratara de una pesadilla de la que tarde o temprano despertaremos.

Públicos y atormentados parecemos esperar que los salven. Mientras tanto, que los cantantes no paren de hacer sonar sus voces y que los escritores no dejen de alzar la voz. Que los clamores de la ansiedad no nos vuelvan sordos y que lo periódico no se convierta en normalidad capaz de volver pedruscos nuestros espíritus.