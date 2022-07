Los efectos sociales de una devaluación

Existe un clamor de parte de algunos economistas, seguido de un coro de políticos y comunicadores, acerca de la necesidad de una devaluación. Suena a profesores reclamando repetidas veces a sus alumnos la tarea que estos no hicieron. Es fácil pensar que, en algún momento, los alumnos negligentes al final entregarán su tarea para salvarse de la mala calificación. La abismal diferencia entre estos alumnos y tomar la delicada decisión de devaluar va mucho más allá. Cambiar la relación de paridad entre la moneda nacional y el dólar es más que realizar un simple ejercicio aritmético que puede realizar hasta un niño de primaria.

La decisión de devaluar tiene implicaciones sociales y políticas que, por su seriedad y peligrosidad, debe ser aquilatada en sus profundas repercusiones, no sólo económicas y financieras. Si se tomase la decisión de una devaluación en Bolivia como una simple aritmética consistente en que el precio del dólar mañana será más caro que el de hoy, los efectos serían mucho más complicados. Las presiones inflacionarias haría que todo lo que se vende en los mercados tienda a dolarizarse, aunque la mayoría informal y pobre no utiliza esa moneda en sus cotidianas transacciones. A la vez, se generaría un descontento profundo en amplios sectores de la población; la menos pobre y la más pobre. Una decisión por devaluar, en consecuencia, sería el suicidio político del gobierno.

Es posible que los cálculos que la oposición realiza suponen que este suicidio político sirva para que su influencia cambie y deje de ser un cero a la izquierda, particularmente en cuanto se refiere a alternativas económicas. Más aún, su clamor, abierto y encubierto, por la devaluación se habría hecho realidad, y la posibilidad que el descontento popular les abra una perspectiva de mayor poder, les otorgaría la posibilidad que, hoy por hoy, pierdan su inoperancia.

En teoría la devaluación genera un efecto de transferencia parcial a los precios, lo cual, en general, es correcto. Lo que no señala la teoría es que viene primero cuando se tienen las condiciones que vive Bolivia. Así, antes que se llegue a la medida de la devaluación tiene que darse un prolongado proceso inflacionario. De otra manera, no hay forma de evitar el suicidio político.

Si uno observa el escenario internacional, las presiones inflacionarias están a la orden del día; el petróleo y los cereales han subido de precio debido a la guerra en Ucrania. Guerra que no se vislumbra termine pronto, como tampoco se vislumbra que los países europeos, altamente dependientes del gas ruso, puedan sustituirlo por otras fuentes de energía o de país de origen.

Un proceso inflacionario acelerado, como tendría que ser el que favorece la actual situación internacional, no requeriría más de seis meses para llegar a los límites en los que la propia población boliviana exija que el tipo de cambio se modifique. Unas circunstancias que harían posible que incluso las subvenciones al diésel, la gasolina y la harina, que molestan a los mismos coros devaluatorios, se suspendan. Por cierto, esto supondría ejercer una dura y hasta cruenta represión.

Pienso que el camino de la devaluación, aritmética o de la antesala inflacionaria, debe evitarse a toda costa. Es cierto, mucho tiempo se ha perdido para lograr créditos que respalden las menguadas reservas internacionales. No creo que se pueda allanar fácilmente la exportación de carbonato de litio o urea. No obstante, no quedan muchas alternativas que no sean las que ofrecen los organismos multilaterales. Es tiempo de salvar una catástrofe social cuyas secuelas son incalculables y tomarán un prolongado proceso para recuperar lo que se desandará. Los recursos que contribuyan a pasar este mal momento deben responder a una sensata e inteligente planificación de recuperación económica y perspectivas futuras de desarrollo (turismo, nuevas líneas de producción agropecuaria y creadoras de valor agregado). Esa es la urgente tarea que se debe realizar y que respalda el otorgamiento de los flujos de recursos externos que ahora se necesitan.