Los políticos en su laberinto

La frontera es un punto donde termina algo, pero también donde algo nuevo comienza, donde hacer posible que el “yo” se convierta en un “nosotros”, donde no exista el otro, sino que predomine la cohesión, donde el monólogo se convierte en dialogo sin fanatismo: lo hecho por nosotros, es siempre bueno y lo que hacen ustedes es malo, en clara posición reduccionista.

Enfrentarse a “lo incierto” es posible, y ligarlo con lo verdadero o falso, un ardid; jugar a lo dudoso, refugiarse en el “incertidismo”, puede convertirse en martingala para no concertar. Sadhguru (influencer, gurú, y activista) tiene dicho: “las mayores posibilidades de la vida son sus incertidumbres; la incertidumbre es libertad que cabe en el razonamiento sensato, (...) lo incierto necesita de claridad que nazca del regazo de tu conciencia, sin nubes ni prejuicios”. Dichos como este nos obligan a dimitir de la inicial tentación de escudarse en lo incierto, para no conciliar.

Seguimos con lo esencial: qué autoridad nos asiste para afirmar que cuanto decimos es la verdad; rompemos lanzas contra molinos de viento, denigramos, malmetemos, infectamos la identidad, de un lado y de otro. Son años que se hace lo mismo, con el discurso mendaz, plagado de dicterios imbuidos de represalia, unas veces desde testeras adornadas de banderas. O desde la palestra política.

Con el tiempo la insania se acentúa, hay días que el mundo político es una conflagración de frases expulsadas con vehemencia fingida.

La pregunta sigue planteada; de dónde dimana el supremo poder de la efigie de los seductores, impartiendo admoniciones al opositor, y mejor si se malogra su civilidad: ¿del voto popular? Si por ahí está la respuesta conviene analizar la actitud del pueblo, para ver si está aguantando –indiferente, pero apoyado en la anarquía y la anomia social: trasgresión a lo convencional- o aceptando tolerante, ya domeñado por la habitualidad.

Las redes sociales tienen un rol preponderante como agentes de difusión, más notable en los sitios digitales, que en los periódicos de circulación nacional, muchos de estos asépticos al chismorreo, y otros, menos propensos a difundir vejaciones a la sensibilidad intelectual.

Volviendo al hilo conductor del enfoque: se debe concertar porque las distancias de opinión, como están ahora, son infranqueables y repletas de presuntuosidad; el manido discurso hinchado del “todo”, “nada”, “siempre” y “nunca”, en una depredación a la lógica donde se sabe que tales extremos no son posibles, en realidad no existen, porque el “todo” es inmensurable y la “nada” es un no ser; el “siempre” es refutable y el “nunca” se enfrenta al futuro que recién va a existir. (El pueblo escucha y asiste a esto como a un partido de tenis). En lo consciente, lo que tenemos como presente son realidades, cosas que están sucediendo, muchas de las cuales mejoran el bienestar y otras lo degradan.

Honestidad e hidalguía para otorgar la razón, abandonar la ultranza de la posición sectaria por sigla de partido o por bancadas, abusando de una representatividad espuria, y ahora aclaramos por qué: en muchos países se aplica la saludable costumbre sobre la renovación parcial, a medio período, de los Representantes, que hace posible la recomposición de los cuadros camarales cambiando lo que ayer era, por lo que ahora es: una representación más genuina de la percepción colectiva del momento político-social.

La aprobación de normas legales es el resultado de la obsecuencia al régimen gobernante, no siempre congruente, y a veces contraproducente. La renovación, a medio período, activaría el inicio de las nuevas gestiones entretenidas en criticar a la precedente.

El ciudadano se da cuenta que las cosas deben cambiar, y en qué sentido, ya que muchas se están volviendo de sobrevivencia.