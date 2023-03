Los problemas de la democracia

En Bolivia la democracia representativa es demasiado joven, en su mejor momento no pasó de dos décadas. Sólo a partir de 1982 se la comenzó a construir y, con más intensidad desde 1985 al fundarse la democracia pactada. En dos siglos de vida republicana no se construyó un Estado fuerte, legítimo, al contrario, la marca de la política boliviana está caracterizada por la presencia de instituciones frágiles, ya sea el Parlamento, el Poder Judicial, los partidos políticos, la Contraloría, el Banco Central. Si se trata de ilustrar gráficamente la política y la democracia en Bolivia, eso se resume en una figura: sociedad civil fuerte, levantisca, aguerrida y, muchas veces, radical, frente a un Estado débil. La debilidad del Estado ha sido y aún lo es un problema para el desarrollo de la democracia.

Junto a la debilidad del Estado está la fragilidad de sus instituciones, éstas no son consistentes y son cambiadas constantemente, cada gobierno se siente en la necesidad de refundar todo de nuevo, de ese modo se atenta contra la construcción de instituciones estables. Ni el Poder Judicial ni el Legislativo ni el Electoral han dado muestras de fortaleza institucional, cada una de ellas se debilita constantemente. El fenómeno se extiende a la Contraloría, Banco Central, gobernaciones y municipios. Los partidos políticos no sólo que son débiles, sino que ni siquiera alcanzan la estatura de ser instituciones.

Aunque desde la Constitución Política de 1826 se hablaba de vigencia del Estado de Derecho, sin embargo, en casi toda la historia no existió separación de poderes, los check and balances no han sido elementos de nuestra historia política. En la mayor parte de ésta, el Poder Ejecutivo absorbió o cooptó a los demás poderes del Estado. Cada régimen que sube al poder tiene la misma intención, cooptar a los demás poderes del Estado. En el sistema hiperpresidencialista que poseemos, ni el Poder Legislativo, ni el Judicial, han tenido independencia, otro tanto, ocurrió con el Poder Electoral. Colateralmente, la norma ha sido la judicialización de la política, jueces y fiscales son y han sido usados por los poderes ejecutivos para someter a quienes disienten del poder; los fiscales juegan el rol de policías para reprimir a opositores.

Es difícil tener una democracia sana si el sistema de justicia es venal e incompetente; tanto en el pasado como en el siglo XXI ella es la institución más ilegítima. Si a algo le temen los bolivianos es a una justicia que no funciona, ésta es para servir al gobierno de turno y a los poderosos. Los procesos judiciales sólo avanzan si se paga a los jueces, la detención preventiva se ha convertido en una costumbre en el país, hay miles de presos sin sentencia. La justicia se ocupó de amparar a la corrupción, la propia y la del Poder Ejecutivo y de los poderosos. La democracia debería implicar la existencia de oportunidades para todos, pero en el país se restringen las oportunidades para las mujeres, éstas están discriminadas, laboral y salarialmente. Los puestos ejecutivos y gerenciales, están en manos de hombres. Si bien hay Ley de Cuotas y de paridad, siempre se las relega a un segundo puesto; hay acoso político contra ellas cuando asumen puestos de representación política. De otra parte, la violencia contra la mujer es excesiva, la Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia es sólo declarativa, en la realidad no funciona. Una justicia operada de manera machista impide la defensa de las mujeres. Los feminicidios se han naturalizado.

La democracia no es de jóvenes, los partidos les han cerrado el paso, o si los han llamado, es para darles tareas menores. Los cargos de representación, en general, están en manos de gente mayor. No hay una sana combinación entre experiencia y juventud. Para llegar a un puesto público o de la empresa privada se les exige una vasta experiencia en un país en el cual no hay oportunidades laborales para los jóvenes. A pesar de esas limitaciones, los jóvenes actúan en la política, no lo hacen como en el pasado militando en los partidos políticos, antes bien, huyen de éstos, participan por medio de las redes sociales y accediendo a nuevas tecnologías. La democracia convive junto a la discriminación cotidiana a los pobladores rurales; los campesinos e indígenas son discriminados por una buena parte de la población urbana. Se da el extremo que pobladores urbanos de origen popular discriminan con más intensidad a los campesinos e indígenas. Esto implica que la inclusión social no está lograda.

La democracia boliviana es extraña, pues opera sin demócratas; los bolivianos, en su mayoría, no somos demócratas, no lo somos en la vida cotidiana ni en nuestras actuaciones políticas; somos portadores de una cultura autoritaria, la misma que fue forjada en la escuela, la familia, las iglesias, los sindicatos o los partidos. Muy difícil para que la democracia funcione, si lo que opera en la realidad es la lógica amigo-enemigo; no se reconocen adversarios, sino enemigos por eliminar.