Los Reyes Magos en Bolivia

La Navidad para nosotros los cristianos y particularmente los católicos es la conmemoración del nacimiento de Jesucristo en Belén, el que va de la mano de una tradición en la que el Mesías entre los judíos señalaba que debería ser descendiente de David. Dicen los estudiosos que “la navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro”. “Navidad es una época para celebrar la vida, difundir el amor y sembrar esperanza”. Cuánta tristeza nos da a los bolivianos leer estas afirmaciones cuando abrimos los ojos y miramos nuestro alrededor y constatamos que el presente vale casi nada y que poca o casi ninguna esperanza nos reconforta, sino solo vemos la incertidumbre que parece depararnos el futuro.

Sabemos también que el nacimiento de Jesús se vio difundido al mundo entero a través de la visita de los Reyes Magos, quienes fueron a entregarle sus mejores obsequios que en ese entonces representaban las máximas riquezas para honrar el recién nacido, al Hijo de Dios. La enciclopedia consultada afirma que el Día de Reyes tiene su origen en la Biblia católica, narra la visita de los Magos del oriente entregando ofrendas o dones (oro, incienso y mirra) que recibió el Niño Jesús, conocido como la Epifanía (revelación o aparición), que es la manifestación de Jesús a los pueblos que no lo conocían ni habían oído hablar de él. Como en muchos países, nosotros esperamos la navidad y mostramos felicidad, paz, amor y sobre todo unión familiar y el 6 de enero en la misa al Niño Jesús expresamos los mejores deseos para todos y queremos recibir similares muestras de buenos augurios que nos acompañen todo el nuevo año.

Hasta acá gran parte es fe, ilusión, buenos deseos y sentimientos que salen de los corazones, pero cuando nos enfrentamos con la realidad, parece que el día se nubla, que el sol no brilla y que el cielo en la noche no tiene estrellas. Nos encontramos en la más profunda oscuridad y es así como vemos hoy nuestro país y soñamos casi con desesperación que a su llegada los Reyes Magos nos traigan ofrendas y dones que nos iluminen, nos den claridad y esperanza, nos den luz y la conciencia para el mejor discernir sobre cómo debemos actuar en el caminar en los siguientes largos días de este 2023.

Los Reyes Magos llevaron a Jesús el oro que simboliza la riqueza que el mundo le ofrecía. A nosotros los bolivianos nos regalarán “sabiduría” como la más importante riqueza, pues parece que hemos perdido el norte y que la ignorancia es nuestra principal compañera. Parecería que ignoramos ser un pueblo que surge de su decisión de independencia, lo que permitió que Bolivia sea un nuevo país en 1825, libre, soberano e independiente. Hoy todos parecemos distintos, no tenemos visión de país ni conciencia de unidad y nos conformamos con sobrevivir no importa a qué costo, es suficiente ser un simple empleado público, un comerciante, un gremialista, un profesional independiente, un empleado del sector privado, un empresario o un contrabandista. Todo vale, pues convivimos con la corrupción, la ilegalidad y la indiferencia ¿Será que pronto despertaremos de este letargo y nos daremos cuenta que aún estamos a tiempo o ya será demasiado tarde? Esta debe ser nuestra primera reflexión y lo importante es que encontremos una pronta respuesta.

El segundo obsequio de los Reyes Magos a Jesús fue “la mirra conocida como la sustancia resinosa de color rojo y olor intenso, compuesta de aceites esenciales, resina y goma, que se extrae de distintos árboles cultivados principalmente en Arabia y Etiopía; se emplea en perfumería”. Fue la sustancia de la purificación, de la fragancia espiritual, de la expresión de la naturaleza y de la mejor perfumería que debía bañar al Hijo de Dios. A nosotros los bolivianos nos traerán de obsequio “un código de ética y moral que incluya una reflexión de conciencia”. Este regalo debemos recibirlo con los brazos abiertos y mirando el cielo porque nos traerá la purificación de nuestras mentes, de nuestros corazones y de nuestras conciencias porque estamos perdidos en un abismo sin límites porque nos dejamos absorber por la comodidad, el dinero, el egoísmo, el no me importismo, la indiferencia y por su puesto nos creemos ciudadanos del mundo pero no tenemos la identificación con nuestra tierra, con nuestra realidad y menos imaginamos lo que será el futuro de las nuevas generaciones y por su puesto de nuestros hijos o nietos, hablamos pero no hacemos nada por preservarnos, caminamos sin rumbo y no nos damos cuenta que estamos al borde de ese abismos político que solo nos traerá destrucción, lagrimas y lamentaciones.

Aún no esta todo dicho, porque si nos zambullimos en la “reflexión de conciencia” que recibiremos como obsequio, con seguridad estableceremos que nuestro principal objetivo de vida, de hoy en adelante será la unión. No tenemos el dinero para comprar conciencias, pero tenemos la palabra para comunicar y convencer a todos aquellos ciudadanos que aún siguen engañados con un sin número de mentiras, debemos mostrarles que la realidad es diferente, que debemos volver a leer y cumplir cada uno de los principios del “código de ética” y nos daremos cuenta lo que nos alejamos de las normas morales que deben ser la guía para nuestra conducta y comportamiento en cada uno de nuestros actos, que además serán los que nos permitan dormir sin sobre saltos ni tener insomnios, pensando ante que maldita disposición a acto dictatorial nos enteraremos en el nuevo amanecer.

El último de los obsequios fue el incienso cuyo significado bíblico se refiere “a una sustancia de origen natural con aroma fragante que se utilizaba para ceremonias religiosas por los judíos. En el antiguo testamento, se narra que el templo de Dios tenía un lugar especial para quemar incienso, como ofrenda a nuestro Señor. A nosotros nos trajeron DIGNIDAD y la dignidad no las dio Dios como personas humanas. No es para rifarla porque cuando la abandonamos nos desintegramos y no somos capaces de hacer una ofrenda por nuestra patria y nuestro destino. Como bolivianos creyentes esperamos que los Reyes Magos nos escuchen y sepan que jamás abandonaremos nuestra conciencia, nuestra moral, nuestra dignidad y tal como versa el mensaje navideño continuaremos con optimismo, esperanza, generosidad, solidaridad y paz; sin embargo, no claudicaremos si se trata de defender nuestra libertad y nuestros derechos, hemos elegido continuar viviendo en democracia y nos volveremos leones para defenderla sin importar si están de por medio incluso nuestras vidas. Recordemos la historia y jamás olvidemos que el pueblo paceño resiste y cuando se cansa no cesa hasta ver derrotados a sus enemigos. La Paz, fue, es y será cuna de héroes y tumba de tiranos. Que Jesús nos bendiga e ilumine para actuar y los Reyes Magos nos llenen de estos y otros dones, pero si recibimos una bofetada nos levantaremos, no pondremos la otra mejilla y destruiremos a quien se atrevió a levantarnos la mano.