Los Simpson y la política internacional

Muchos líderes y gobernantes, a lo largo de la historia, han buscado rodearse de asesores esclarecidos, alquimistas y místicos o magos. También han organizado poderosas estructuras de inteligencia o espionaje y seguridad. Podríamos recordar a Rasputín, Mata Hari o Bin Laden; a la KGB y al Pacto de Varsovia, a la CIA y a la OTAN. En la Bolivia cercana tuvimos a Walter Chávez, a los médicos cubanos y a los guerreros digitales del Proceso.

En 1989 surgió una de las series más fascinantes y longevas superando los 700 capítulos. Su creador Matt Groening, los autores y guionistas de los Simpson bien podrían constituir el mejor “team” de asesores y pronosticadores de cualquier potencia mundial.

Hagamos un breve repaso a su larga selección de aciertos en el escenario internacional. El atentado a las torres gemelas o la invasión de Rusia a Ucrania son hechos destacados. Predijeron los sistemas de vigilancia, las cámaras escondidas, el lanzamiento del i Pod, las videollamadas, y los relojes smart en un mundo de monitoreo de conversaciones telefónicas y otras actividades personales a través de aparatos como computadoras y celulares con tecnologías que recogen datos personales y violan derechos fundamentales. Nos recuerda a la National Security Agency creada durante la Guerra Fría, a Edward Snowden el espía más buscado que llegó a pedir asilo a decenas de países, incluso Bolivia, ahora protegido en la Rusia de Putin, y a Elon Musk comprando Twitter.

Existen secretos matemáticos muy importantes en varios capítulos. Es muy interesante el descubrimiento de la ecuación del Bosón de Higgs de la masa de las partículas. Retrataron graves epidemias como el Ebola, el Covid- 19 o la Viruela del Mono y a un sistema de salud acosando con vacunas.

Adelantaron un Premio Nobel de Economía, las crisis financieras y la iliquidez en los bancos en el declive económico norteamericano, así como a robots sustituyendo a trabajadores. También mostraron máquinas de votar haciendo trampa en las elecciones y la corrupción en el fútbol.

Han tenido la capacidad de exponer el peligro de las centrales atómicas “para fines pacíficos” y del uso del internet con las redes sociales. Se han adelantado a la inteligencia artificial, al control de la mente a través de la música y frecuencias, así como a la fertilización asistida por máquinas. Son notables las coincidencias respecto del incendio de la Catedral de Notre Dame o la muerte de la reina de Inglaterra. Mostraron a un misterioso monolito en el desierto de Utah, plateado brillante y de simétricas formas.

Ciertamente han podido retratar magistralmente la decadencia moral y la corrupción política, económica y social de la sociedad, no exclusivamente norteamericana, y las peripecias de sus migrantes.

También han podido plasmar la presencia de objetos, seres alienígenas y gigantes como Yetis y su interacción con los seres humanos, así como la posibilidad del desvío de asteroides, solo detenida por la contaminación del planeta. En el campo espiritual, revelaron que las personas, incluso más religiosas, pueden ser demonizadas y al Infierno como un lugar donde las almas son sujetadas por los pecados cometidos en la tierra, caso de la gula.

¿Opacaron a Nostradamus? Hay quien sugiere que sus creadores tienen vínculos con el Estabilishment o grupos del poder, con las elites y sociedades secretas más hegemónicas del planeta. Lo real es que conocen perfectamente la agenda mundial y su proyección futura.

Lo interesante es que se adelantaron a los tiempos y acontecimientos. Quedan pronósticos que deben cumplirse. La Tercera guerra mundial con armas atómicas y biológicas donde intervendrán Estados Unidos y China, el retorno de Trump, no Donald sino su hija Ivanka candidata a la Presidencia, la posibilidad de desenmascarar a personalidades de la política, la naturaleza vengándose de la humanidad, la ingesta de comida vía realidad virtual gastronómica, la sensible Lisa, adolescente, asistiendo al Ciclo del cine boliviano en Springfield, androides exterminadores de personas en un mundo apocalíptico cercano, donde Homero ya no es un falso profeta, un dios indú o un magio, sino un hombre preocupado por la salvación de su familia y ciudad, porque las religiones no salvan, cuando viene el inexorable arrebatamiento, aparecen los 4 jinetes y el gobierno mundial del Anticristo, un Flanders carismático y empoderado, ayudado por la I.A.