Los terribles desmemoriados

¿Quién colgó a Villarroel? Cuando estaba recién casada, hace muchos años, esa era una pregunta de larga data, pero todavía vigente, y un amigo de mi suegro nos mostró, orgullosamente, un folleto de su pluma titulado “Yo Colgué a Villarroel”. El folleto venía con un diseño de cubierta algo torpe de un hombre sosteniendo una cuerda bajo un farol del cual pendía un cadáver.

Un par de años después, cuando busqué infructuosamente tal folleto para mostrárselo a alguien, mi esposo explicó que el autor había pedido la devolución del documento, por lo que ya no estaba en nuestras manos. Y casi en ningunas. Luego me enteré que el autor había hecho maravillas para barrer con las copias de su folletín. Es más, había negado en público y en la prensa ser el autor de “semejante barbaridad”.

Si hubiera sido así de fácil negar el magnicidio y devolver la vida a Villarroel, colgado junto con Jorge Eguino y Carlos Escóbar, otra sería la historia de nuestro país, pero esos tres cadáveres fueron y siguen siendo ejemplos incontestables de la barbarie, y la reacción del folletero era simplemente una defensa, cobarde pero común, ante el giro de las políticas del poder.

El colgamiento fue un plan sañudo y con víctimas escogidas. Es más, Eguino, escapando del Cuartel de Policía de San Pedro, se refugió en un edificio de la calle Colombia, siendo sacado a golpes de su escondite, y llevado a plena vista, arrastrado a patadas y culatazos hasta la Plaza Murillo.

Hoy, nada o casi nada se dice o se sabe sobre tales matanzas. Es lógico. Los culpables se encargaron de hacer desaparecer las pruebas de su participación, y todos se vistieron de ángeles. Pese a la existencia de fotografías (que luego desaparecieron) no se identificó ni castigó nunca a ninguno de ellos, pese a que es difícil colgar a tres hombres de faroles, de modo que fueron varios los autores o participantes. Así, con el tiempo la historia se redujo a anécdota sin culpables ni avergonzados . Un asunto parecido sucedió con los fallecidos en el golpe de Natusch.

A qué viene esto, preguntarán mis valientes lectores. Pues a que me molesta esa paciencia que tenemos los bolivianos con los o las culpables. Crimen tras crimen se comete o cometió, sin que se haga justicia. Nos encanta echarle tierra a los muertos, figurativamente al igual que en el cementerio. En caso tras caso, y ustedes, estimados lectores pueden ahora mismo mencionar las instancias de amnesia oficial que recuerden, casos donde fiscales, jueces, abogados defensores y sobre todo las posibilidades de apelación desaparecen de la memoria pública, “como las olas cuando las bate el viento”.

No podemos cambiar el pasado pero no debemos enterrarlo. La historia ha demostrado que la amnesia política no es saludable. Hay que recordar, para no reincidir. Hay que estudiar, analizar, y comprender sin simpatizar, los tiempos y temperamentos aquellos, además de la benevolente Justicia, que con tanta frecuencia no hace justicia.

No haré un listado de esos casos que duelen, pero tienen poco efecto permanente, ni de las injusticias que hemos sufrido como nación. Cada uno de mis lectores puede anotar en el margen de la página, o en su pantalla, los nombres de quienes cuyas muertes quedaron impunes. Son muchos, para Bolivia. Comparados con los desaparecidos de Argentina o Chile, apenas un puñado, pero lo que importa no es la cantidad, ni la forma. No, es la impunidad. Poder haber escrito y distribuido algo execrable como “Yo colgué a Villarroel” era estremecedor y fue impune, pero por suerte, ya no es posible, ni comprensible, ni mucho menos loable..

Hemos progresado. Si, debemos reconocerlo, y agradecer al destino y la creciente conciencia pública, de que no se puede repetir tal hazaña. Todavía hay injusticias, todavía hay momentos en que priman odios y envidias, pero hemos avanzado, y debemos seguir esa senda de equidad. No sé si será posible algún día llegar a imponer una verdadera justicia, pero estamos en camino.