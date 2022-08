Luchas por nuevas maternidades

En Bolivia se ha naturalizado la idea de la absoluta entrega y abnegación de las mujeres hacia su hogar y la crianza de sus hijxs. Esa naturalización ha posicionado a las mujeres en actividades que las obligan a cumplir con tareas de cuidado que no son reconocidas socialmente como un trabajo. Es decir, que el cambiar pañales, alimentar, enseñar y criar a los hijxs pareciera que está tatuado en el útero de las mujeres. Como si no hubiera otra opción ni otra forma de pensar lo femenino. Es pertinente decir, sin embargo, que las mujeres que han decidido tener hijxs y criarlxs realizan un gran trabajo. Empero, todo ese esfuerzo no es reconocido ni por el Estado boliviano patriarcal, ni por la sociedad machista tradicional.

En las últimas semanas el tema del subsidio y la corrupción del Sedem (Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas), denunciada por Radio Deseo, han dado mucho qué hablar a nivel nacional. A raíz de estas denuncias hay varios temas para reflexionar. Un grafiti pintado por María Galindo, que ha sido muy oportuno, dice: “Las madres subsidian al Estado con trabajo de crianza no reconocido”. Un mensaje que interpela al Estado, un Estado que a lo largo de la historia boliviana ha promovido en el imaginario social el sacrificio de la madre como ejemplo de mujer y femineidad. El Estado así obliga a las madres a criar a sus hijxs con abnegación, sin brindar servicios públicos eficientes a estas madres ni a sus hijxs. El Estado podría y debería promover políticas públicas de paternidad responsable, de manera que los padres participen activamente en el proceso de crianza.

Un aspecto que es necesario resaltar es que la sumisión y la abnegación, presuntas virtudes de las madres, están siendo cuestionadas por las propias mujeres. Es lo que han demostrado las movilizaciones convocadas por Mujeres Creando y mujeres autoconvocadas. Madres cargando a sus wawas han salido a protestar exigiendo la billetera móvil y oponiéndose radicalmente a la política del subsidio con sobreprecios promovida por el gobierno.

Los tiempos están cambiando sustancialmente. Esa mirada tradicional sobre la maternidad que tiene el Estado boliviano está siendo interpelada por las propias mujeres. Ellas dicen basta al uso político de la maternidad tradicional. Estas movilizaciones son el inicio de una nueva mirada sobre la maternidad boliviana. Las madres en todo el país están vistiendo las calles de rebeldía, demostrando que su posición política es parte central del ámbito público, un espacio históricamente negado. Ellas tienen una dignidad, una autonomía y una agenda transformadora que el Estado boliviano debe respetar. Ellas promueven así una nueva maternidad feminista que irá calando otras fibras de la sociedad boliviana.