“Seguramente puede ser aún más analizada y debatida”, asi termina su último artículo la señora Drina Ergueta.

Y, tomándole la palabra, digo que sí, que aún hay mucha tela que cortar, luego quiero contribuir un poco más al debate y al análisis.

Se afirma que la malla curricular que quiere imponer el Minedu está siendo “demonizada”, especialmente en lo que concierne a la educación sexual integral. Acaso el término no sea muy adecuado, pese a la costumbre de ver demonios por todos lados, incluidos demonios de carne y hueso. Que maestras y maestros saben que deben abordar esta temática de la sexualidad , lo saben bien desde hace décadas, por lo que tampoco es novedad en el presente. Lo novedoso en la malla es la pretensión de avanzar muy rápido con niñas y niños desde la primaria y eso asusta a madres y padres.

Ahora, que se puede abordar la temática con pequeñitos, tambien es posible. Pero tendrá que ser bajo pautas muy especiales y con respeto a usos, costumbres y religiosidad del pueblo.

Es que hay cosas no muy explicitas en la malla, como aquello de enseñarles a conocer el propio cuerpo, aunado a aquello de “placeres y displaceres” que un pastor evangélico ya interpretó como incitacion sutil a la masturbación. Quizás por ello también alguna madre cruceña reza para que no le muestren pornografía a su hijito.

“Nos guste o no, los tiempos cambian y la relación afectiva también” dice doña Drina. Es verdad y nos guste o no también, acaso los temores de madres y padres tengan su base en la gran religiosidad que practica el pueblo. Si hay un 5 por ciento de ateos , debe haber un 95 por ciento de religiosos, estimandose un 5 por ciento en otras creencias, un 30 por ciento en protestantes (con muchas denominaciones) y un 60 por ciento de católicos, estos últimos que mueven multitudes en fiestas patronales grandes (Urkupiña, Chutillos, Guadalupe, etc.) y en fiestas provinciales, mas conocidas como “prestes”. Asi pues, no podemos cerrar los ojos a que muchísima población todavía cree en Dios y , seguramente, con diferentes matices, con altas y bajas siguen sus pautas y mandatos.

Lo anterior no puede desconocerse a la ligera hoy en día, quizás sí dentro de unas decadas, cuando todo se vea “ muy normal “ y las palabras del Papa Francisco sean bien entendidas cuando afirma que la diversidad sexual no es delito, pero sí pecado (confuso y ambiguo su santidad, habrá que decirlo).

Pasando a otro acápite. La columnista dice, sobre el contenido de la malla curricular, que es considerado improvisado por las y los maestros. Esto es cierto, pero no tanto.

Improvisadas son las temáticas nuevas que se quieren implantar, como el Inglés desde la primaria con maestras que no saben tal lengua. Y acá va una propuesta al Ministro: los y las docentes que dictan Inglés en la secundaria, bien pueden enseñar a sus colegas de primaria durante la presente gestión y así el 2024 ya se enseñaria inglés en la primaria. Tan sencillo como eso, y no insistir con aquello de “ pueden enseñar algunas palabras sueltas nomás ”, ¿ no es esto improvisacion?

Brillante idea de enseñar Inglés desde primaria y así cerraríamos una de las grandes brechas entre escuelas fiscales y particulares, donde se enseña esa lengua desde décadas atrás.

Así mismo, suena aberrante que se ignore de un plumazo a decenas de expresidentes de esta querida Bolivia y solo se dé a conocer a doce escogidos en la materia de Estudios Sociales. ¿Quién escogio a los 12?, ¿Por qué son solo 12?, ¿bajo qué criterios?, ¿ serán como los 12 apostoles?. En fin, parece que necesitamos más explicaciones que imposiciones.

En cuanto a otras demandas magisteriles, aquello de las horas no pagadas (ad - honorem) ya se convirtió en recurrente y no hay visos de que se termine. Pero ya abordé esa temática en mi columna del 11 de marzo. Por el momento hagamos una pausa en este debate con visos de permanente.