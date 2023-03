Mar: ¡Los Tratados y las Sentencias deben ser cumplidas y las promesas también!

En 1879, tropas chilenas invadieron Antofagasta. Bolivia militarmente no logró hacer frente a la agresión y luego, en 1884 fue suscrito el Pacto de Tregua, que no entregó el litoral boliviano y solo reconoció provisionalmente la ocupación. La presión no acabó y posteriormente fueron negociados los Tratados de 1895 que aceptaban la cesión del litoral boliviano a cambio de Arica o la caleta Vítor. Argucias de la diplomacia chilena impidieron la entrada en vigor.

En 1904 fue firmado el mal llamado Tratado de Paz y Amistad. Chile como vencedor impuso las condiciones y conquistó el litoral boliviano.

Desde entonces, autoridades chilenas se refugian en el principio que refiere que “los Tratados deben ser cumplidos”; a pesar que saben que lo legal, no necesariamente es justo, como lo reconoció el mandatario chileno Gonzáles Videla quien dijo: “es una aspiración legítima, más todavía si se considera que Bolivia tuvo una salida al mar”.

El Derecho Internacional Público es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre Estados; normas contenidas en los Tratados, que en algunos casos son “consentidas”, porque no existe una otra opción. La historia muestra que, en la mayoría de los casos, los Tratados de límites, de disposición territorial y de paz, responden a los desbalances de poder existentes entre los Estados. Son los famosos Tratados que sellan la paz, que los vencedores imponen a los vencidos sin posibilidad de concertación, que solo pueden ser comprendidos en función de la fuerza y no de la razón, ya que los resultados son inequitativos o ignominiosos.

El multilateralismo jurídico, a pesar que sabe que éstos Tratados bilaterales son injustos, no enmienda la situación; por el contrario, para peor de los males, las nuevas normas tienden a perpetuar los resultados, imponiendo cláusulas del statu quo, dando crédito al poder y no a la razón.

Así, el Derecho de los Tratados, establece que todo Tratado suscrito por la fuerza es nulo, disposición que solo es aplicable con posterioridad a 1969 (irretroactividad). Es el caso del Tratado de 1904, que a pesar de haber sido impuesto, a la luz del derecho internacional contemporáneo, no es nulo, por el simple hecho de ser anterior a 1969. Legalismo que utilizan autoridades chilenas para exigir el cumplimiento de éste ignominioso Acuerdo, cuando Bolivia pide su modificación.

Sin embargo, en el amplio marco de las relaciones internacionales, las normas legales no son las únicas. También existen las normas que los Estados se imponen a sí mismos en su comportamiento y son las normas morales que nacen de la ética, de la honradez, de la razón. Son las que emergen de la buena fe, que marcan la diferencia en el comportamiento de los Estados y que se manifiestan en la cotidianeidad del relacionamiento en el proverbio “palabra empeñada, palabra cumplida”.

En la demanda marítima, Bolivia invocó las promesas hechas por Chile de dar una salida soberana al Pacífico, peticionando que cumpla y negocie. Chile se empeñó en demostrar que las promesas no le generan obligación legal y tuvo éxito, pero en ningún caso la Corte anuló las promesas, porque son hechos históricos que ocurrieron y perdurarán.

Los bolivianos con templanza hemos asumido la sentencia y a pesar que es adversa, con coraje moral cumpliremos, así como cumplimos el Tratado de 1904. Es cierto, Chile no tiene obligación legal de cumplir sus promesas, pero ¡preguntamos! y ¿obligación moral, no la tiene?

Hago mías las palabras del ex Canciller Gustavo Fernández, quién dijo: “Bolivia no ha renunciado, ni renunciará nunca a su demanda de acceso soberano al océano Pacífico. La controversia entre Bolivia y Chile continúa. El problema no se resolvió con el fallo del Tribunal (...). El caso no está cerrado; a quien corresponde cerrar el caso es al pueblo boliviano; y el pueblo boliviano ha expresado durante 150 años -casi- su voluntad de retornar con soberanía al océano Pacífico”.