Mario Guzmán Aspiazu, 50 años después

Hace 50 años, un 31 de agosto de 1972, se grabó a fuego en mi memoria el entierro de mi padre, Mario Guzmán Aspiazu. De pie ante una tumba de 2 metros de profundidad, otros 2 de largo y uno de ancho, era aún tan niño que contemplé ese surco como si fuera una gigantesca fosa que se tragaba a quien apenas había comenzado a descifrar.

En los siguientes años forcé los recuerdos al máximo para reunir un puñado de episodios del corto tiempo de vida en común con él. Atesoré entonces el arrullo de su cariño cuando volvía del trabajo, la asistencia a la curva sur del antiguo Hernando Siles para alentar al Tigre y, sobre todo, las visitas a su trabajo, en Radio Nueva América (RNA).

Quizás intencionalmente o no, él me llevaba allí para cultivar la pasión por un arte que dominaba con maestría: el periodismo. Silente, casi perdido con mi diminuto tamaño en la Sala de Prensa, presenciaba su tecleo en la máquina de escribir y vibraba con el firme timbre de su voz en la grabación de un microespacio de opinión.

Absorto, veía el firme pulso de los operadores para manejar las cintas de carrete o apuntar la aguja del tocadiscos en el surco correcto; la magnífica dicción de los locutores de informativos; y el bullicioso funcionamiento del teletipo, que arrojaba infinitos metros de papel con las noticias del planeta.

Fue apenas eso lo que llegué a compartir con él. Tras su adiós, comencé a buscarlo en cartas, documentos, fotos, grabaciones y testimonios para entenderlo, y saber qué había quedado de él en este mundo, en el que apenas estuvo por 47 años.

¿Se puede conocer a un padre mediante sus escritos? Sí. Mario Guzmán Aspiazu dejó cientos de artículos de una columna (Panorama Móvil) que firmaba en el periódico Última Hora con el pseudónimo de Sagitario, un par de novelas (una en coautoría), editoriales radiofónicos y decenas de textos con relatos cortos.

En su palabra, cultivada con un lenguaje preciosista, descubrí las ideas a las que dedicó su vida, los fantasmas que lo atormentaban, las ilusiones sin las cuales todo sabría a hiel, y también su sensibilidad extrema, es decir ese espíritu que permite a un periodista y a un intelectual escudriñar en profundidad los sentidos y sinsentidos de la condición humana.

La muerte, además del dolor que deja tras de sí, hereda también la terrible sentencia del olvido. Quienes no aspiran a la perpetuidad mediante las estatuas o las plaquetas saben que décadas después de su partida final, la huella de su presencia queda enraizada en pocos.

Mario Guzmán Aspiazu seguro dibujaría una sonrisa franca, mezcla de inteligencia e ironía, si en el más allá se enterara que 50 años después de su muerte él está presente solo en un puñado de corazones que laten al compás de las enseñanzas que dejó.

Pero es más que suficiente. Mi padre no buscó en este mundo cosechar ecos de reconocimiento perdurables en el tiempo. Se entregó con su acción, su palabra y su paradigma a reflexionar con voz firme y rica letra sobre la existencia, a hacer de la amistad un culto, y a dejar a su familia un ejemplo de incondicional lealtad a los mejores valores humanos.

Y aunque nada de ello atenuará el dolor de su pérdida temprana ni la angustia de saber que su presencia hubiera enriquecido al periodismo, a la literatura y a todos nosotros, deja el aliento suficiente para evocarlo cuando la desesperanza amenaza con derrotar al optimismo, y cuando la ilusión por un mundo de bien se tambalea y casi marchita.

Uno de los mayores retos de la existencia del hombre es ser plenamente consecuente con sus ideales. En esa batalla moral sin fin, la vida pone a prueba la fidelidad a la conciencia, y son pocos los que, como Mario Guzmán Aspiazu, triunfan con lucidez en una guerra en la que la traición a sí mismo es la regla.

No recuerdo quién, en su entierro, me susurró “lanza un puñado de tierra sobre su tumba”. Inútil símbolo de una despedida que no fue. Porque en la letra de sus escritos y el recuerdo de su calidad humana tenemos siempre la oportunidad de un permanente reencuentro, hasta que una tierra común nos reúna para siempre.