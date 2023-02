Me expreso, luego existo

La libre expresión y el derecho a la opinión se han enraizado en las sociedades y en los individuos, con tal fuerza y convicción, que limitar o bloquear esas dimensiones del ser humano, sería comparable a atentar contra la vida misma. Hoy el ser humano se va definiendo y realizándose en la medida que va expresándose, desde aspectos cotidianos hasta fijar una posición u opinar de un tema candente y de importancia.

Las extensiones del ser humano han encontrado en los logros tecnológicos de la modernidad su mejor carta de presentación y su radio de acción. No otra cosa significa las enormes y creativas posibilidades que ofrecen y concretan las redes sociales del Facebook, Twitter, Instagram y otras. Las redes sociales ya son parte del diario vivir de la humanidad, en varios niveles, desde la libre expresión, el compartir alegrías y lágrimas, el dialogar a la distancia, el de opinar determinados temas, decisiones, hechos de las autoridades o de organizaciones sociales, civiles, políticas, religiosas, culturales, etc. Sin duda, una cosa es la libre expresión de los ciudadanos, que, a través de una foto, un dibujo, un grafiti, un mensaje, un meme, un video o un garabato, quiere mostrarse en su condición de seres humanos, porque quiere que así lo vean, que el otro sienta algo por esa expresión: una lágrima, un gesto, una sonrisa, un grito, un guiño.

Es la comunidad interactiva del me gusta, me encanta y de los círculos de las amistades y familiares. Las maravillas e inquietantes potencialidades de la libre expresión de las expresiones ciudadanas. Mientras más interacciones tengan esa foto o ese comentario, nos sentimos más alegres, porque sentimos que nos ven, nos observan, nos hacen un seguimiento y están pendientes de lo que nos pueda ocurrir.

Otra cosa es la dimensión de la opinión que nos permite los avances de la tecnología y de las redes sociales del internet. Una opinión genera siempre apoyos, rechazos, odios, alegrías, iras, malestares, burlas, risas, adhesiones, calificativos, argumentos, falacias, encuentros, desencuentros, amistades, enemigos, lejanías, cercanías, amores, desamores. Ojo que toda opinión es personal e irrebatible, no es la verdad absoluta y que hay que darle reverencia.

Las redes sociales nos han impulsado a expresarnos, pero a la vez se han presentado en el camino niveles peligrosos de controles, que pasan por la autocensura o el cuidado que uno está teniendo para evitar complicarse, ante el incesante mecanismo de rechazo a esa posición, pero que el mismo viene cargado de ira, burlas y calificativos que atropellan a la dignidad y a la inteligencia del ser humano. Y estos atropellos vienen de quienes se dicen ser democráticos, revolucionarios. “La dificultad hoy en día no estriba en expresar libremente nuestra opinión, sino en generar espacios libres de soledad y silencio en los que encontremos algo que decir. Fuerzas represivas ya no nos impiden expresar nuestra opinión. Por el contrario, nos coaccionan a ello. Qué liberación es por una vez no tener que decir nada y poder callar, pues solo entonces tenemos la posibilidad de crear algo similar: algo que realmente vale la pena ser dicho”, lo planteó Deleuze en Mediaciones.

En democracia hemos aprendido a amar nuestras libertades; a defender y exigir transparencia en el uso de los recursos del Estado; a empoderarnos de los derechos y de las leyes; a participar de los procesos electorales y evitar que haya fraude o manipulación del voto. Pero tenemos una deuda pendiente con la democracia: no somos tolerantes, somos violentos en relación a la opinión política que sostiene el otro; no nos gusta que el otro piense y opine por sí mismo; cada uno se cree dueño de la verdad y la defiende, pero no lo hace con argumentos, sino con falacias e insultos. La violencia es el tono de muchas respuestas, o la burla y los calificativos, y quizás valga la pena preguntarnos ¿quién es más intolerante o violento, el de la derecha o de la izquierda?

La democracia y la CPE nos convocan a ejercer nuestros derechos de la libertad de expresión y de opinión.

Las redes sociales se han convertido en el campo de las batallas del ejercicio de la política y de la pugna por el poder. Además del pulso de las opiniones, que ante una posición que alguien asume, lo descalifican, con el más fácil camino: de acusarlos de ser los traidores de la democracia, los vendidos al gobierno anterior, de ser delincuentes.

O cuando un dirigente político, sindical, autoridad nacional, departamental o municipal dice algo fuerte, le llueven las críticas y para defenderse recurre al fácil expediente de que ha sido manipulado o tergiversado. Es el poder del ciudadano que ya no se calla ante las arbitrariedades y obscenidades de las autoridades y viraliza un mensaje de rechazo a ellos. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche nos pide no callarnos: “Callar es peor; todas las verdades silenciadas se vuelven venenosas”.

Pues, a expresarnos cada día y eso significa parafraseando a Descartes: Me expreso, luego existo, soy y trasciendo.