Melquiades, el despertar de Smaug y ¿por qué caen las RIN?

(*) Melquiades

Un buen día de sol radiante y cielo azul, el barbudo y anciano economista Melquiades, cansado de leer sobre sortilegios y actos de desaparición de los dólares en las galeras fuertes del BCB que dejaban desolados a los habitantes de las altas tierras de los Andes, decidió remover, con su vieja varita de canela, el fondo de su atizado caldero mágico cuenta números y encontró el 50% de la explicación a la gran interrogante: ¿Por qué caen las RIN? O ¿dónde están los dólares?

Melquiades advirtió entre los números que cantaban alborotados en su caldero mágico que el explosivo incremento de vehículos y el ascendente aumento de importación de hidrocarburos consumían gradualmente las RIN de las bóvedas del BCB en los últimos 19 años. Más caballos de fierro, más importación de carburantes daban en la ecuación menos dólares.

Entre 2003 y 2022 el parque automotor de los Andes aumentó en dos millones de unidades, pasando de 444 mil unidades en 2003 a 2,4 millones en 2023. Por su parte, las importaciones de hidrocarburos (gasolina, diésel) pasaron de $us 551 millones en 2003 a $us 4.365 millones en 2022. El parque sobre cuatro ruedas de emisores de CO2 se había quintuplicado y las importaciones de hidrocarburos se habían octuplicado en 19 años.

Empero, diferente suerte corrían los dólares. Las RIN entre 2003 y 2022, después de alcanzar su cénit en 2014 con $us 15.123 millones registraron un descenso, parecido al de un tobogán, llegando en 2022 a $us 3.796 millones. En 2003 las RIN se situaban en $us 976 millones. El último registro que se advertía en el caldero burbujeante de Melquiades indicaba que las RIN al 8 de febrero de 2023 eran de $us 3.538 millones, aunque se sabía que las siguientes semanas las divisas y los DEGs habían desaparecido tras un anuncio desalineado de cambio preferencial de dólares a los exportadores. ¡Bilbo Bolsón Central despertó al dragón dormido, a Smaug que cuidaba las RIN!

Así, cuenta la leyenda de Smaug, las RIN desde 2014 desaparecían como por arte de magia en un contexto, adicionalmente, de tipo de cambio fijo y de subsidio a los hidrocarburos entre 2003 y 2022 (e inclusive desde hace mucho tiempo atrás). Los dueños de los más de 2,4 millones de caballos de fierro en Los Andes compraban gasolina a Bs 3,74 el litro cuando cruzando las altas montañas andinas el precio era tres veces mayor, esto es, se comían las reservas que Smaug cuidaba.

Melquiades alcanzó a divisar al fondo de su caldero un coeficiente de correlación (R) negativo de -0,9 entre el incremento del mercado automotor, el incremento de las importaciones de hidrocarburos y el decremento de las RIN en los últimos 19 años.

Tras frotar y frotar, el caldero mágico le dijo a Melquiades que la situación cambiaria se exacerbó no sólo porque Bolsón despertó al dragón dormido, sino porque no se habían fortalecido los cimientos estructurales económicos del Castillo. Se habían gastado los dólares en consumo de caballos de “fierro” y “bebida energética para los caballos” y no se había gastado en potenciar la inversión en el aparato productivo.

Melquiades advirtió que el parque automotor en 2022 tenía un valor de más de 24 mil millones de dólares, más de la mitad del PIB de los Andes; sin embargo, el gasto de las RIN en vehículos fue en consumo “suntuario” y no en “inversión”. ¡No nos preparamos para el despertar del dragón! ¡No usamos los dólares para invertir, aumentar la productividad, incrementar el empleo formal, ampliar la base productiva y exportar para atraer más dólares!

Y Smaug causaba desolación.