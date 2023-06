Memorias...

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada volvió a patear el tablero al presentar una propuesta de Constitución Política del Estado que ha incomodado a moros y cristianos. Tan es así que la denominada “La Constitución de todos” provocó que, por unos instantes, los contrincantes y sus mutuas rencillas vuelquen su atención a ella, pero no como objeto de debate, sino para agredir al autor. Muy pocos se han referido a la propuesta en sí.

Una explicación que encuentro a esas reacciones es que desde su ingreso al Parlamento en 1979 como diputado del MNR por Cochabamba, el exmandatario Sánchez de Lozada ha sido un permanente provocador. Muchos de los periodistas que hoy estamos jubilados o a punto de hacerlo comenzamos nuestra vida profesional en esos años, y en los pasillos del Parlamento Sánchez de Lozada atraía la atención por sus agudos e irónicos comentarios que hacía, además, sin la pose solemne con la que actuaban sus colegas.

Adquirió más protagonismo en el Golpe de Todos Santos, pues mientras una fracción del entonces MNR se alió con la subversión, Sánchez Lozada fue parte de los parlamentarios que ayudaron a mantener el sistema e incluso sufrieron la represión del efímero régimen. Tengo la idea de que fue en esas jornadas que Sánchez de Lozada decidió su incorporación plena a la vida política del país a la que, como se constata con su propuesta, no ha abandonado hasta ahora.

Esa vida política se fue construyendo subiendo escalón tras escalón. Luego de la Cámara de Diputados pasó a la de Senadores en 1985, que presidió. En ese tiempo, participó, junto a los entonces nuevos actores de la política boliviana, en espacios de diálogo plural, particularmente en los auspiciados por la Fundación Ebert, del Ildis.

Desde el Senado acompañó la formulación del DS 21060, de estabilización –muchos de cuyos artículos siguen en vigencia—, que permitió enfrentar la hiperinflación que vivía el país y comenzar el cambio del modelo estatista hacia uno de corte social-liberal. Luego fue convocado por el presidente Paz Estenssoro a su gabinete como ministro de Planificación, donde consolidó su liderazgo interno, lo que le permitió finalmente ser candidato de su partido en las elecciones de 1989, en las que ocupó el primer lugar. Pero, por lo que sería una constante forma de actuar logró que sus principales oponentes, que ocuparon el segundo y tercer lugar, pactaran en su contra.

Finalmente, en 1992, luego de una victoria holgada, asumió la Presidencia con el “Plan de Todos” como propuesta, que modificó el escenario político, económico, administrativo, cultural y social del país con leyes como la de Participación Popular, Capitalización, INRA, Reforma Educativa y la de reforma de la Constitución Política del Estado, entre las principales.

Terminado su período, con porcentajes de aprobación pocas veces vistos antes, le sobrevino el síndrome de sentirse imprescindible que lo llevó a cometer una serie de errores y, el fundamental, a repostularse en 2002, para ser derrocado en las duras jornadas de octubre de 2003 por muchos de quienes hoy suspenden momentáneamente sus rencillas ante esta nueva propuesta que hace en el ocaso de su vida, y que explica afirmando lo siguiente:

“He llamado a este proyecto La Constitución de Todos, como en su momento llamé El Plan de Todos al proyecto de cambiar Bolivia y prepararla para el siglo XXI. Cambiar Bolivia para bien, es lo que siempre he anhelado en mi mente y en mi corazón por la sencilla razón de que amo a Bolivia. Bolivia es la tierra donde he nacido y donde han nacido mis padres y mis hijos. Bolivia es el horizonte que me convoca en mis sueños. Bolivia seguirá siendo en consecuencia, hasta mi último aliento, mi tierra prometida”.

En fin, parece que es la impronta de Sánchez de Lozada la que hace que uno se centre en el ciudadano y no en su propuesta.