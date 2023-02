Mes de la Historia Afroestadounidense y el valor curricular

Ya casi termina febrero, mes de celebración de la Historia Afroestadounidense (Black History Month). Esta celebración fue inaugurada por el historiador y activista afroamericano Carter G. Woodson en 1915, cincuenta años después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos y casi cincuenta años antes del Movimiento por los Derechos Civiles.

Durante este mes se realza y celebra la presencia afrodescendiente, su aporte, su influencia en el mundo, sus logros, y su rol fundamental en la vida y desarrollo de los Estados Unidos. Netflix, Hulu y otros proveedores de películas, series y programas televisivos incluyen una lista de películas con temas relacionados a esta población. Las bibliotecas públicas de algunas ciudades exponen libros de autores afroamericanos y los canales de televisión presentan programas con enfoque en la población afro. La cobertura desde los medios visuales y populares es amplia; sin embargo, tanto programas televisivos como documentales son mayormente vistos por personas que deciden informarse o aprender más sobre la comunidad afroamericana y no así porque aprender sobre ella sea parte integral de su educación, del conocimiento de su nación y de su propio autoreconocimiento.

Pese a la importancia de la población afrodescendiente en los Estados Unidos, sus logros e influencia, no todos los estados visibilizan la población afro de forma similar dentro de la educación formal (escuela). Pongo de ejemplo la lucha por los derechos civiles de los años 60: Todos conocemos y admiramos la lucha pacífica de Martin Luther King (MLK) dentro del largo Movimiento de los Derechos Civiles (1956-1969); pero poco se dice, al margen de figuras como Malcolm X y Rosa Parks, sobre la infinidad de líderes, movimientos, e intelectuales afroamericanos que participaron desde su espacio y desde su acción en la formación de la sociedad norteamericana no sólo durante este período, sino durante siglos.

En un reporte sobre qué y cómo se enseña en las escuelas el tema de “Los Derechos Civiles en los Estados Unidos” (Reporte “Teaching the Movement”, Alabama), se observa con sorpresa que mientras en algunos estados de los EEUU los niños aprenden sobre los principales líderes del movimiento, sus estrategias de lucha, los momentos más importantes y los resultados, otros estados ni siquiera contemplan información sobre el movimiento, los líderes (salvo MLK), y su alcance civil y humano en la historia de los Estados Unidos dentro de su malla curricular.

La poca visibilidad que se le da a la población afro como protagonista y como generadora de cambios tiene muchas consecuencias dentro de la educación formal. Identifico sólo tres: 1) se mantiene un orden de poder desde la selección de lo que se enseña de la historia; es decir, se mantiene una jerarquía que favorece a una población y disminuye a otra. Dicho con un proverbio africano “Hasta que el león no diga su versión de la historia, la historia de la cacería siempre glorificará al cazador” 2) los estudiantes afroamericanos no tienen referentes positivos suficientes (la malla curricular no los incluye) para reconocer su valor dentro de la historia, salvo los estudiantes de algunos estados 3) la historia selectiva contemplada en las malla curricular comienza con el trauma de la esclavización en el siglo XV y no así con las gloriosas civilizaciones africanas previas al tráfico negrero o con los múltiples e incansables líderes que se enfrentaron durante siglos -- muchos efectivamente—contra un sistema inhumano e injusto.

Aunque en los Estados Unidos la historia de la segregación y el racismo tomó matices brutales y el país sigue experimentando los efectos de una discriminación sistémica, este problema no es exclusivamente norteamericano, sino global. Hace poco miré el Tik-Tok de los hermanos afrobolivianos Vásquez Angola y me sorprendió la claridad y madurez con que pedían la elaboración de una currícula regionalizada y la contextualización de la cultura afroboliviana en las escuelas de un país que se identifica como plurinacional. Me sorprendió también ver cómo apelaban a la no tergiversación y la mala lectura de la historia y de la población afro en el baile del Tundiqui, una danza ignorantemente presentada por algunos con la cara pintada. Su apelación me dejó pensando, una vez más, en que muchos de los problemas transnacionales radican en nuestra ignorancia.

Todavía hay mucho por hacer en cuanto a la discusión sobre lo que debe enseñar a nuestros niños y jóvenes, pero si desde algún punto debemos comenzar, que sea desde la importancia de las humanidades en las mallas curriculares y desde el rechazo enérgico de todo tipo de direccionamiento ideológico y discursivo. Después de todo, podemos experimentar con el poder y la política (ambos temporales), pero no con la educación de los niños y jóvenes que, esperemos, dirigirán sociedades más humanas y justas.

Jacqueline Álvarez-Rosales es docente y humanista