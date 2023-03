“Y tú, lector, cómo defines el miedo”.

Mariana Ruiz, de la revista 88 grados

Como dice una querida amiga, vivo “en la ciudad”, también llamada la hoyada, para quienes viven más arriba. El miércoles pasado, sin mostrar una pizca de sentido común, fui a la zona Sur; siendo víspera de la fecha en que los bolivianos iniciamos la conmemoración de la derrota ante Chile, añoramos “el litoral cautivo”, y recordamos a Don Eduardo Abaroa con un sentido carajazo.

Me armé de paciencia y me puse a pensar sobre el tema de esta columna. El tráfico estaba más loco que de costumbre, ya que lo dirigía la policía y protegía a “las y los marchistas” quienes caminaban impávidos sin arriesgar ni gases ni palos porque lo hacían en horas de trabajo, con “goce de haberes” y wiphalas flameando. Eran demasiados, todos con caras cansadas, pero “vestidos de domingo” como se decía antes. Al ver la interminable fila tuve miedo, nos habíamos convertido todos, grandes y chicos, en sumisas ovejas, en una manada chauvinista de vagos. Luego me dije, estás exagerando Sonita y tomé un PumaKatari que cayó del cielo, me subí feliz y volví sobre mis pensamientos, repasé las noticias y ahí sí que el miedo fue total; el cada vez más impresentable ministro de la injusticia había soplado que un testigo mal protegido llamado Felipe Sandy Rivero fue encontrado muerto en Miami tras haber denunciado la falta de atención del gobierno y la empresa china Harbour Engineering Company (CHEC) para esclarecer las irregularidades en el proceso de licitación y el tema de coimas millonarias en la ABC. Eso es miedo de verdad, pensé. Cada día nos parecemos más a la peor parte de México donde el crimen organizado es cosa seria. Contó que antes de que la denuncia se hiciera pública, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, conocía el caso, pero no le dio importancia. En otros países cuidan y a veces persiguen a sus corruptos, los vigilan, pero aquí hasta un testigo protegido es descartable. De terror.

Como el viaje a la zona Sur dura su buena media hora me encontré en el celu con una pregunta que hizo la escritora Mariana Ruiz sobre el miedo. Ya tenía pues tema para el domingo. El miedo para mí es volátil, cambiante, episódico y no siempre tiene que ver con esos miedos filosóficos o poéticos. Ese miedo que sientes al subir a un mini sin saber si llegas a destino, el miedo a la noche porque no hay luz, el miedo al cinismo cuando ves a Evo Morales en un Congreso de Derechos Humanos rodeado de pillos, miedo de pensar en César Apaza dirigente cocalero devuelto al penal después de una embolia, miedo a vivir una vida con el miedo de la señora Elvira Parra que tuvo que ceder tras ocho años detenida sin sanción confesando algo que no hizo para volver a casa, convertida en celda familiar y seguir enfrentando 180 procesos penales. Miedo y asco al ver que Iván Lima el ministro de injusticia aparece como el bueno de la película declarando que ella es inocente después de ocho años. Mi miedo fue en aumento cuando asocié la marcha de ovejas que repetía sin convicción querer recuperar el mar pensando que cualquiera que cruce la siempre arbitraria línea roja del poder terminará en manos de ovejas sumisas que no se enfrentan a los lobos que ejercen de jefazos, jefes y jefecitos y que prefieren aplanar las calles en cada fecha cívica para conservar sus pegas. ¡Carajo!

Pensé entonces, inventar un “miedostómetro” que me permita diferenciar entre los pequeños ascos, las alergias, las penas, las pérdidas, todas emociones y sensaciones contaminadas por el miedo. No sé si un artefacto como ese podría incluir el miedo que genera la acumulación de déficit fiscal, la subida del dólar o la deuda externa. Querida Mariana: no sé qué es el miedo, pero lo siento cada día y creo que marchistas y bloqueadores son, a falta de otra opción, la manera boliviana de botar la rabia y olvidar el miedo.