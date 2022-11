Mirada de hombre

Hubo un tiempo en que se discutía mucho sobre si existía una mirada de mujer en las artes. Es decir, si era posible identificar que una película o un poema había sido escrito por una mujer o por un hombre. A mí, por lo menos, se me hacía imposible conocer “el sexo” de una obra y entonces la discusión me resultaba frustrante y, en cierto punto, intrascendente.

Otra cosa es, y ahora me parece muy claro, que un mensaje sea feminista –con la enorme perspectiva que abren los feminismos— o machista, patriarcal y todos los reduccionismos que se asocian a estas posturas y su afán de desconocer o coartar derechos a otras y otros: mujeres, población LGBTI+, pueblos indígenas, personas con discapacidad, negros, pobres, naturaleza, etc,, etc.

Los feminismos aportan –me aportan— algo así como un lente que no solo amplifica la mirada, sino que invita a profundizarla. Y entonces es posible —me es posible— sentir si una obra cultural/artística supera prejuicios, asignaciones de roles, discriminaciones varias, independientemente de si quien está detrás es hombre o mujer en toda la variedad que asumen éstos y éstas.

Así las cosas me he encontrado con dos películas bolivianas dirigidas por Okie Cárdenas: Esperar en el lago y Unay, esta última de reciente estreno.

Esperar en el lago imagina el retorno de un grupo de personas ya viejas a la Isla de la Luna (Coati, lago Titicaca), donde la dictadura las confinara y de la que escaparon providencialmente.

El retorno para uno de los hombres tiene implicaciones amorosas. Durante su estancia en la isla, el confinado había conocido a una joven indígena y ambos se habrían prometido amor eterno. Al huir, el hombre le dijo a ella que volvería, pero luego, con los trajines cotidianos y el retorno de la democracia, no tuvo tiempo para hacerlo.

Casi al final de la historia, Cárdenas conduce al espectador hasta la isla, ya no a la manera de los flashbacks, sino en el presente. ¿Y qué se encuentra allí? A la mujer, ¡que todavía espera! Es decir, a la doncella no le ha importado que el antiguo enamorado no se dignara a cruzar el lago —algo nada difícil para quien desee hacerlo—, sino que se ha mantenido fiel al hombre.

En Unay se aborda el tema de la música como una ocupación posible para jóvenes de una comunidad rural orureña. Sin demasiadas expectativas para el futuro de esos muchachos y muchachas, el cura del pueblo se ofrece para acercar al pueblo a un maestro de música. El hombre, decepcionado por el amor, acepta curar sus penas en ese lugar sin las comodidades de la vida moderna.

Clases van y vienen, el maestro —un hombre rígido, que exige disciplina porque la música es algo serio— será capaz de transmitir el amor por la música, sobre todo al joven campesino llamado Unay.

En el grupo de casi veinte alumnos hay dos chicas y el director le hace decir a una de ellas que “sólo quiere tocar platillos” para evitarse el leer partituras.

Esta chica, una adolescente, será el consuelo para el corazón herido del maestro. La enamorará y se la robará a sus padres para tenerla como concubina y embarazarla en la ciudad, a donde escapa este pobre hombre.

El director muestra toda esta situación, pedofilia incluida, como algo que pasa sin consecuencias. No sólo no hay castigo para el violador, sino que la cámara se regodea erotizando a la joven. Además, la “obra” del maestro, es decir el grupo musical, con la figura destacada de un agradecido Unay —que aparece como parte de la Banda Pagador en el encuentro de Bandas de Oruro—, es presentada como digna de admiración y aplauso.

Claro que hay miradas de hombre... No. Corrijo. Miradas machistas que, más allá de la falta de calidad de las películas mencionadas, las descalifican. No se puede —no puedo— mirar esas producciones como inofensivas, pues están gritando su falta de sensibilidad en una sociedad que a diario carga las consecuencias en los cuerpos y vidas de niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres.