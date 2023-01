MISTERIO (En recuerdo de mi hermano)

Me hallaba en una esquina de la Plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz esperando a mi hermano justo en el punto concertado para encontrarnos a una hora precisa. Él, muy puntual, y yo también, por una confusión que surgió entre mi reloj y yo me adelanté cerca de quince minutos. Feliz equivocación que, al final, fue como un llamado del misterio, aquello arcano, tan recóndito que no se puede comprender o explicar. Mientras esperaba, distraje mi vista observando a la gente que pasaba, a la que estaba sentada en los bancos de la plaza, y a todo lo que pudiera llamarme la atención. A pesar del ruido de los automóviles, de comerciantes que ofrecían sus productos, y de esos grupos de amigos que hablan todos al mismo tiempo, alcancé a percibir que a media cuadra de donde me encontraba un trío callejero de músicos, un violinista, un acordeonista y un guitarrista, tocaba un repertorio de música variada que llegaba a mí como si un viento a favor la transportara a mis oídos. La escuché por un momento, pero luego, abstraído, dejé de oírla y ya no presté atención ni a los comerciantes ni a la gente ni al ruido de la calle, y todo fue perdiendo intensidad a mis sentidos. Una especie de sopor me invadió. Vi mi reloj, y solo habían pasado cinco minutos.

Atareado la noche anterior en la búsqueda de una obra en Youtube, recalé en el video de un reconocido youtuber de la música, un hombre joven que con videos muy bien montados, prolijos, y planteamientos sobre la materia realmente buenos, tiene programas que a cualquier neófito, o entendido, agrada; y más aún por sus indiscutibles dotes de músico instruido, por lo que -justo es decirlo- nadie podría quedar impasible ante su conocimiento y juicios musicales que despiertan el interés de millones de personas que visualizan su programa. En dicho video, el youtuber prueba, concluyentemente, inexactitudes del auténtico Canon de Johann Pachelbel, músico alemán del siglo XVII, con el Canon que hoy escuchamos con tanto entusiasmo y placer. Me detuve en el desarrollo del video. Según él, la obra de Pachelbel había sido compuesta con un estilo absolutamente claro y definido de la época, pero con el paso del tiempo había sido transformada. Se refería, básicamente, a una versión del director francés Jean-François Paillard, en cuya grabación, de 1970, podía evidenciarse que difería de otra considerada por él como la más cercana a la auténtica: la de Arthur Fiedler, de 1940, director de la Boston Pops Orchestra. Hechas las investigaciones, efectivamente Jean-François Paillard, músico formado en el Conservatorio de París, había adaptado el Canon agregando notas, enmendando la forma y tomándose otras licencias, lo cual había modificado sustancialmente la obra original de Pachelbel, con el fin de que tanto efecto añadido convertiría la obra del alemán en más “bonita, carismática y pegadiza” (un juicio irónico del youtuber). En definitiva, este joven -el youtuber- estaba en lo correcto. No menos podía asegurarse pues su investigación fue cabal y bien argumentada. Entregado a tales pensamientos fue cuando experimenté la cita con el misterio que menciono más arriba.

De pronto, como una manifestación de verdades secretas u ocultas, de aquellas casualidades que surgen de la nada, o del todo (quién sabe), nacieron de ese barullo urbano profundas y tersas notas que emitía el violinista callejero en un vibrante solo del... ¡Canon de Pachebel! Hondamente conmovido por el azar ¿azar?, agucé la vista y vi los movimientos de arco del artista que, con el violín pegado al mentón, vestido con un delgado y raído traje oscuro, y calzando un gorro que a medias le tapaba los ojos, durante seis minutos y algunos segundos alcanzó con su ejecución sonidos estelares, de gusto y sensibilidad exquisitos. Pensé en Paillard, y enseguida, en consciente asociación, recordé a ciertos compositores que había retocado la instrumentación de partituras de otros creadores. Paillard había hecho lo propio con el Canon de Pachelbel, pero no para subsanar descuidos de Pachelbel, sino para embellecer el Canon a su gusto, y finalmente al gusto popular.

Apartándome, no sin obstinación, de lo estrictamente técnico, y de la pureza de Pachelbel al momento de crear el Canon, viendo a lo lejos al artista callejero, pensé en el compositor y en Paillard, y en la música que el violinista emitía en ráfagas de supremas melodías –la quintaesencia del más puro barroco-. Por un instante, para mi tranquilidad, relacioné ese fenómeno con el Canon inverso, de Paolo Maurensig, una formidable novela, aunque ciertamente controversial, cuyo trasfondo es la búsqueda de la perfección. Justo en ese instante, en medio de un segundo, o tal vez de una fracción de segundo, fijándome otra vez en la figura de aquel oscuro músico, comprendí alborozado -sin que importara la versión del delicado Canon que escuchaba- hasta dónde llega y se oculta toda la exquisitez y grandeza del mundo. Absorto por esa cualidad de máxima excelsitud, sentí que mi hermano me tomó del brazo.