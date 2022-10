Morir por un velo mal puesto

La muerte de Masha Amini ha sido el punto de inflexión en la sociedad iraní.

Hace dos semanas, las mujeres queman públicamente sus velos, se cortan el pelo, y salen a diario a las calles a protestar.

¿Nos encontramos ante una primavera Iraní? Es posible. Parecería ser un camino sin retorno.

Esta vez las manifestaciones están encabezadas por mujeres nacidas a partir de este milenio. Piden desesperadas su libertad, que se respeten sus derechos humanos y que la policía deje de apalearlas.

Hace unas semanas, “la policía de la moral” iraní detuvo a Mahsa Amini de 22 años por no ponerse correctamente el velo. La detuvieron, torturaron, cayó en coma y finalmente murió.

La policía iraní dijo que había fallecido por un infarto, una versión muy conveniente. Su padre acusó a las autoridades de mentir, que su hija no tenía problemas cardíacos y denunció que nunca tuvo acceso al informe de la autopsia.

La ley de esa república teocrática, obliga a las mujeres, tras que salen de la pubertad, a cubrirse el pelo, los brazos y las piernas en lugares públicos, caso contrario las agreden ante todos, las detienen, las multan y, como en el caso de Amini, mueren.

Si no usan el velo, las acusan y consideran prostitutas. Un absurdo, más aún cuando vivimos en el siglo XXI en un mundo globalizado donde gracias a las redes y a los medios, se tiene acceso a información del mundo moderno actual.

La muerte de Masha Amini, de 22 años, provocó la indignación de las millones de mujeres que son víctimas de un régimen ultra conservador donde el Estado se arroga el derecho de reprimir a quienes no obedecen sus leyes retrógradas.

Desde su muerte, ciudadanos de cerca de 80 poblaciones están saliendo a las calles a protestar. Han sido manifestaciones sin precedentes al extremo que el gobierno ha cortado el internet para que la gente no se comunique.

Según Human Rights de Irán, han muerto 76 personas ya que la policía utiliza municiones reales para diseminar las manifestaciones. Y los familiares, los entierran en la noche y bajo la mayor discreción para no provocar al gobierno que dice que han muerto solo 41.

Lo grave es que las autoridades islámicas han anunciado que no habrá clemencia con los manifestantes. Las cárceles tienen detenidos a más de mil presos, cuya mayoría son mujeres.

Las mujeres iraníes viven bajo un régimen de dictadura y opresión desde hace 43 años desde que el ayatola Jomeini asumió el poder tras la caída de Mohammad Reza Pahlaví, el último Sha de Irán.

Tras tomar el poder, Irán retrocedió en el tiempo. Volvió a la Edad Media. Jomeni se convirtió en un líder político espiritual retrógrado. Creó la Constitución de la República Islámica en la que se consagró como líder supremo de Irán.

Promulgó la teoría de wilyat-elfaqih, que dice que el gobierno debe estar a cargo de una autoridad clerical y creó un gobierno político teocrático. Desde entonces Irán está regido por una república teocrática que no va en camino de la modernidad y de las libertades ciudadanas.

Según el New York Times, Jomeiní consideraba a la democracia como prostitución. Una mentalidad cargada de ignorancia.

Irán es un país que no llega a modernizarse. Resulta contraproducente seguir con la práctica de usar el velo o el hiyab. Si bien es una costumbre musulmana con valor religioso, no debe tener el carácter de obligatoriedad más aún si las mujeres ya no se lo quieren poner. Aquello es una clara forma de discriminación por parte del Estado religioso iraní a las mujeres.