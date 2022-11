Mscl. Bernadino Bilbao Rioja

EL HÉROE OLVIDADO parecería ser el calificativo más apropiado para recordar a uno de los pocos militares que hizo honor a su patria y a su bandera un 10 DE NOVIEMBRE DE 1932, fecha en la que se cambió la historia política y militar de Bolivia al derrotar al Ejército Paraguayo en KILOMETRO 7. “Las tropas solo pudieron organizarse en Kilómetro 7, llamado así por estar en el kilómetro siete del campo entre Saavedra y Alihuatá con el objetivo de defender Saavedra el fuerte más importante del Ejército boliviano en el frente de batalla. La operación fue comandada por Bernardino Bilbao Rioja y German Jordán “quienes planearon exitosa defensa rompiendo las líneas de ataque paraguayas”. (C.D.Mesa Gisbert, J de Mesa, Teresa Gisbert Pág. 494). El capitán Santiago Pool Barrenechea uno de los oficiales con mando de tropa en el histórico Kilómetro 7, sintetizó: “LAS ACERTADAS DETERMINACIONES TOMADAS POR EL COMANDANTE DEL SECTOR TENIENTE CORONEL BERNARDINO BILBAO RIOJA, JOVEN JEFE DE VISIÓN MUY CLARA Y DE NOTABLE PREPARACIÓN PARA LA GUERRA, SURTIERON TODO SU EFECTO.” (Aquiles Vergara Vicuña Pág.230)

Mariscal en Grado Póstumo Don BERNARDINO BILBAO RIOJA, héroe de la Guerra del Chaco, victorioso en Kilómetro 7, Cañada Strongest y Villamontes, defensor del petróleo y el gas que han sostenido la economía de nuestro país principalmente durante los últimos 17 años y sobre todo defensor de la integridad nacional; hoy está derramando lágrimas de sangre desde el infinito al ver a su ejército sin la valentía ni el coraje que requiere un soldado para defender su patria del enemigo externo y si es necesario del enemigo interno, mostrándose hoy – su ejército- como defensor de intereses foranes.

Bernardino Bilbao Rioja nació en Arampampa, provincia Alonso de Ibañez del Departamento de Potosí el 20 de mayo de 1895, su padre Don José Bilbao Pastor descendía de la generación de un militar español, tenía un concepto exagerado de la honradez y de la dignidad, para no humillarse ante nadie. Su madre, Doña Andrea Rioja, quedó sola a la muerte de su Padre en la defensa de Pisagua en la guerra del 79; ella se incorporó voluntariamente a la Cruz Roja Boliviana donde sirvió como enfermera hasta la batalla en Tacna, retornando después a Arampampa. (Aquiles Vergara Vicuña págs. 9,10,13,17,18).

Narra la historia contada por el Gral. Aquiles Vergara Vicuña, militar chileno que llegó a Bolivia para apoyar al ejército en la contienda del Chaco que: “Al asumir el puesto en el comando de la 4ta, División, el teniente coronel Bilbao pudo darse cuenta que la capacidad de resistencia propia en ese sector fundamental estaba destruida.........Quizá pocas veces Bernardino Bilbao Rioja fue más digno de sus merecimientos y de su destino que en esta ocasión. Nada podía ser auspicioso para ensayar un vuelco de la fortuna. La verdad era que esos días, a todo lo largo y ancho del ámbito boliviano, las conciencias enmudecieron por la desgracia anhelaban cualquier solución que pusiera fin a tanta penalidad, y este pensamiento parecía admitir implícitamente los perjuicios inherentes a la desventura que sus armas sufrieran.(Pág.211)

En el conocido y gigantesco pajonal, el ojo clínico profesional vislumbraba excelencias defensivas de primer orden, al contarse con la decisión y los medios como afianzar una resistencia tenaz. Seria esta la línea fijada por el flamante Jefe de Estado Mayor de la 4ta División, después que aceptara la honrosa tarea que le fuera confiada. (Págs. 212,213)

Bilbao, posteriormente, al reemplazar en el mando a este jefe (coronel Pañaranda) que debió ausentarse transitoriamente de su puesto por motivos de salud. De este último antecedente surgió la necesidad de acomodar los planes a los medios con que se contaba y de aquí se derivó el nacimiento airoso y promisorio del DESTACAMENTO BILBAO RIOJA a base de los SETECIENTOS VOLUNTARIOS DE ALIHUATA, (Pág.216) El Jefe de Estado Mayor Divisionario admite sobre sus hombros la responsabilidad más grande y honrosa que oficial boliviano alguno haya cumplido durante la campaña: tonificar un espíritu colectivo deprimido y restablecer una situación militar que se creía perdida. (Pág. 217).

Bilbao había reunido entre tanto, mil quinientos hombres aproximadamente más dos baterías de artillería (Pág.250) Bilbao acertó plenamente cuando basó su esquema de batalla en la maniobra sorpresiva y audaz, con miras a un fulminante aniquilamiento del enemigo, pues había sostenido que el Comando oponente estaba muy distante de pensar. (Pág. 260) Abreviando, el día 10 recién pudo desencadenarse la acción tan insistentemente alentada por Bilbao Rioja.

Desmesurado resultaría reseñar el desenvolvimiento del contra-golpe de Bilbao que hizo trastabillar cual si fuera un ebrio al dispositivo paraguayo, con una decisión y coraje dignos de todo encomio, sellando esta particularidad una honrosa recuperación de la moral profesional y del espíritu combativo tan proverbial en el soldado boliviano.” (Págs. 261,262).

Bernardino Bilbao Rioja fue un hombre con mucha humildad y valentía, uno de los pocos militares en tonificar un espíritu colectivo de las Fuerzas Armadas Bolivianas, triunfador en combate, no se rindió ante el enemigo, no fue prisionero, no retrocedió mellando la hombría de sus soldados, no hizo golpes de Estado ni se vendió ante los gobiernos de turno, jamás persiguió, mató o sembró pánico en sus compatriotas. En definitiva, un patriota, un militar de honor, un jefe probo, un comandante estratega, calificativos que hoy con pocas excepciones, no podemos dar a cientos de militares que pasaron por alguna de las armas de nuestra “Institución Tutelar de la Patria” y que lamentablemente solo sirvieron para escribir páginas amargas o venderse al mejor postor, olvidando su juramento por su honor, su patria y su bandera.

Bernardino Bilbao Rioja desde hace 87 años aproximadamente vislumbraba para el país un futuro muy complicado, lleno de ambiciones y falto de capacidad para entrar en el juego de las naciones por lo que propuso muchas medidas que harían grande a Bolivia y pese a las tomadas bajo las banderas del nacionalismo revolucionario que fueron precursoras en Latinoamérica, BOLIVIA está entre los países más atrasados del mundo en crecimiento económico, en desarrollo industrial y tecnológico, en componentes sociales como la salud, la educación, el alfabetismo y tampoco tenemos empleos que permitan a las familias vivir mejor; sin embargo, nos echamos flores por tener más del 65% de la población en edad de trabajar que vive al día, miles de ciudadanos que se contentan con bonos y las limosnas que les da el gobierno para movilizarse y lo peor de todo es no tener conciencia de lo que hacen porque todo responde a consignas.

Dice la historia que al típico estilo criollo boliviano, después de su meritoria carrera militar y su destacada actuación en el Chaco, Bernardino Bilbao Rioja fue perseguido, encarcelado, vejado y torturado, a tal extremo que no se le permitió salir de prisión para asistir al entierro de su esposa la Sra. Phyllis Grace Smith. A estos hechos nos referiremos en otro análisis histórico.