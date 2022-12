Nada nuevo bajo el sol: levantar manos y presupuesto público

Cuando el Parlamento era dominado por el partido de gobierno la aprobación del presupuesto era una tarea que no requería mayores esfuerzos de negociación. Por cierto, las infaltables cuotas para los ministerios, ministeriables y cómo responder a los correligionarios que apoyaron al candidato antes y durante la gestión eran parte de otro tipo de negociación. Pero, por decirlo de alguna manera, todo se hacía en casa.

Hoy las facciones del partido de gobierno ya no actúan tan dócilmente. Ya nadie puede ocultar la división entre arcistas y evistas. Tal escisión requiere ahora de todo tipo de acuerdos. Acuerdos que pueden tener contenido de recursos o acuerdos donde prime la discusión de principios o de programas partidistas.

En el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para que el Parlamento apruebe la programación de los gastos del Estado en 2023 se conceptualiza tal documento en los siguientes términos: “El presupuesto público se constituye en el instrumento más importante de la política fiscal, para impulsar el desarrollo de la economía boliviana, asignando recursos para la inversión pública, la industrialización, seguridad alimentaria y energética, políticas sociales, subvención a los hidrocarburos, alimentos, servicios básicos y otros programas de interés social, los cuales se expresan en la ejecución de los programas y proyectos en beneficio de la población boliviana”.

Parecería que el instrumento de las finanzas públicas, así definido, es una expresión de una única voluntad que efectivamente busca el desarrollo económico y social de la sociedad boliviana en todos los rincones del país sin distinguir colores políticos. Si fuera así, las discusiones para su aprobación, casi podrían prescindir de prolongados momentos en el uso de la palabra para exponer sesudos argumentos.

Cuando el MAS era uno solo, era cuestión, llegado el momento, de levantar manos y la mayoría aplanaba cualquier discrepancia, observación o, incluso, mejora del destino de los recursos que asigna el presupuesto público. En esas instancias la aprobación del presupuesto no recibía ninguna disidencia a palabras como las que ahora se colocan en el documento como las referidas a los efectos que logró el MAS en el gobierno. Las alabanzas al modelo de Arce y Villegas no tenían razón alguna para ser objetadas y palabras como las que se encuentran en el proyecto de ley hubieran sido aceptadas a pie juntillas. Palabras como: “se reinstauró la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), que entre 2006 y 2019 dio buenos resultados económicos al país; se asumieron medidas económicas y sociales para mejorar las condiciones de vida...” no tendrían porque ser cuestionadas. Sin embargo, la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea ha cambiado.

Son los de antes pero ya no son las mismas caras que se miran para aceptar la nueva ley financial. Hoy está la oposición de Comunidad Ciudadana y Creemos para decir algo al respecto desde sus particulares posiciones políticas, principios partidistas y concepciones económicas de lo que debe hacerse para aprobar “el instrumento más importante de la política fiscal, para impulsar el desarrollo de la economía boliviana...”. Se podría esperar un gran debate para orientar tal instrumento.

La pregunta, entonces, se enunciaría con relación a la fuerza de esos principios, planteamientos económicos y destinos de los recursos en la inversión pública y el desarrollo nacional. Ahora pueden expresarse ampliamente los opositores y las facciones para llegar a insertar sus posiciones en el gran instrumento. Se necesita de su voto para aprobarlo.

¡Qué grandioso sería que esas voces se afinen, los argumentos se elaboren y el vigor de sus ideas convenzan! Así, luego, la aprobación del presupuesto público sería un verdadero ejercicio democrático y de gran uso pedagógico para la población.

Lo que me temo es que tal demostración democrática no será una realidad. Lo que pasará es más de la vieja politiquería. Marx decía que existen intangibles que no tienen un mercado, y que sin ser creaciones del trabajo humano, sí pueden llegar a tener un precio. Así consideraba al honor, como uno de estos atributos personales que pueden llegar a tener un precio. Así, el consenso para la aprobación del presupuesto se logrará con concesiones de “cuotas de poder” (pegas), favores políticos, posiciones con prebendas, granjerías, etc. Y de nuevo habrá levantamanos, aunque de diferentes tiendas políticas que aprobaran el poderos instrumento del gasto fiscal 2023. Nada nuevo bajo el sol.