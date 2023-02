Narrativas sexistas

Algo se está haciendo mal. O no tan bien. O no en todos los frentes. Lo cierto es que pese a que son muchos los esfuerzos para hacer evidentes las desigualdades, inequidades y prejuicios de género que derivan en violencias múltiples contra las mujeres, el problema parece no disminuir.

Una reciente encuesta realizada en Francia por el Alto Consejo para la Igualdad (HCE), a la que respondieron 2.500 personas, entre hombres y mujeres, revela que el sexismo en esa sociedad “no está retrocediendo”. Por el contrario, “algunas de sus manifestaciones más violentas están empeorando y las generaciones jóvenes son las más afectadas”.

Dice el HCE, citado por Radio Francia Internacional, que “los franceses se han vuelto más conscientes de la desigualdad de género, en parte a partir del movimiento #MeToo, pero ‘los prejuicios y los estereotipos de género, los clichés sexistas y el sexismo cotidiano son aún moneda corriente’”.

Entre varios datos preocupantes, por ejemplo que para la cuarta parte de los hombres encuestados exista la creencia de que “se presta demasiada atención a las agresiones sexuales”, resaltan los celos y el control; al respecto, mujeres de 18 a 24 años dijeron en el 22% de los casos que habían sufrido “control psicológico o celos excesivos” por parte de una pareja, y el 15% había sido golpeada por su pareja o expareja.

¿Qué resultados habrá que esperar de encuesta similar en Bolivia? Iguales o más graves, seguramente. La sola cifra de feminicidios, los casos de violación, incluidos los de violación grupal, el aumento de casos de VIH entre adolescentes presionados por una masculinidad tóxica (ver La Brava), los ataques virulentos en redes digitales contra movimientos feministas... Las pautas son demasiadas como para no alarmarse.

Sobre las redes, hay que añadir que, según el HCE, existe “un backlash (reacción negativa) en la sociedad, con ‘incursiones masculinistas’ en las redes sociales que buscan ‘silenciar a las mujeres’”.

¿Qué hacer? La presidenta del HCE, Sylvie Pierre-Brossolette, ha urgido a las autoridades a abordar las actitudes masculinistas “desde una edad muy temprana”, incluyendo una “acción masiva” en la educación y una regulación más estricta del mundo digital. Porque “el sexismo cotidiano conduce al sexismo violento”.

Educación. ¿En la casa? ¿En la escuela? Sí, claro. Pero no solamente, sobre todo por lo regulado, lo pesado que resulta este terreno de lo formal como muestran padres de familia que se yerguen como dueños de hijos e hijas y les niegan la posibilidad de que se les amplíe el horizonte claramente nublado por prejuicios y mandatos preestablecidos, sobre todo religiosos, que defienden la supremacía de hombres sobre mujeres

El campo de lucha es simbólico, claramente. Y el arte tiene un peso que, creo, ni sus propios exponentes sospechan la mayor parte de las veces. Si lo hicieran, quizás dejarían de llevar a escena, así nomás, sin una reflexión del porqué o cómo, una obra de alguien reconocido como maestro y que en su tiempo escribió lo que escribió pero que hoy resulta sexista, machista, agresivo. No puedo olvidar ese Pagliacci de Leoncavallo, donde un hombre que mata a su esposa por infiel se lamenta y es compadecido por el público porque se ve que sufre y, claro, canta bien una melodía hermosa. O esa Carmen, de Bizet, una mujer libre que termina asesinada por los celos masculinos (hay una puesta que, sin tocar el texto, salva a Carmen y mata al celoso, lo que ha provocado reacciones del tipo “cómo se atreve a cambiar una obra maestra”) O, en el terreno más popular, cómo se puede cantar ese bolero, La cárcel de Sing Sing, en el que un “pobre hombre” condenado a muerte canta: “Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque estando muerta yo la quiero; al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de esa infame moriré”.

Que hay peores hazañas en géneros y creaciones modernas, cierto. En un mundo de ideas libres, de democracia, de no censura, que existan éstas y las otras narrativas. Pero que asuman también sus gestores, difusores y consumidores la cuota que les corresponde en una sociedad en la que mujeres, pero también hombres, sobre todo los más jóvenes, sufren la toxicidad del sexismo, del masculinismo.