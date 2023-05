Negar la crisis

En declaraciones del presidente del Estado Plurinacional no hay crisis y los que hablan de ella tienen el propósito velado de acortarle su mandato. De inicio hay que decirle al presidente, que los bolivianos sensatos no estamos interesados en el acortamiento de su mandato, lo que originaría una gran inestabilidad política, que vendría a sumarse a la inestabilidad económica. La inestabilidad política es muy destructiva de la economía.

Para decir que no hay crisis, el gobierno saca a relucir sus datos de crecimiento del PIB de 3,5% para el 2022 y de inflación, acumulada a abril 2023, de una pestaña por encima de cero. Si se decortican los datos de crecimiento de 2022, los sectores productivos, con la excepción de la agricultura comercial, tienen tasas de crecimiento muy modestas: 0,9% para minería; 0,7% para productos agrícolas no industriales (la agricultura campesina); y 2,2% para la industria manufacturera. La producción de hidrocarburos ha continuado su tendencia de caída (-8,4%). En contraste con este panorama de muy modesto crecimiento o aún decrecimiento, se ha tenido al muy buen desempeño de 8,1% de los productos agrícolas industriales (la agroindustria) y de los servicios de restaurantes y hoteles, que han crecido al 14,1%. Para la anécdota, el servicio doméstico creció al 7,6%, bastante más que la mayoría de los sectores productivos. ¡Qué diría el Mallku!

Por el lado del gasto, las exportaciones se comportaron bien, creciendo el 15,6%. Sin embargo, este crecimiento es un poco misterioso, dada la caída de la producción de hidrocarburos y el muy pequeño crecimiento de la minería. La inversión ha crecido más lentamente que en los años precedentes, exceptuando el 2020. Llama la atención el alto crecimiento del consumo del gobierno, que se explica principalmente por el aumento de empleos públicos.

En cuanto a la baja inflación, sabemos que ella está reprimida con el subsidio a los combustibles y los alimentos, los controles de precios del viceministro Silva y las restricciones cuantitativas a las exportaciones. La baja inflación podría no ser sostenible en el tiempo, por la previsible expansión del mercado paralelo de dólares y por caídas en la producción y oferta de bienes.

Desde los primeros cursos de economía, se enseña que el precio más importante de una economía pequeña y abierta al exterior, como es la nuestra, es el tipo de cambio. Su importancia no puede ser subestimada. Ahora bien, la estabilidad cambiaria con tipo de cambio fijo depende del nivel de reservas internacionales del BCB. Puede que haya dólares en el “colchón bank”, según la feliz expresión de Paulovich, pero las expectativas del público en cuanto al mantenimiento del tipo de cambio se forman con las reservas del BCB. Además, no se ha hecho nada para que el sistema bancario capte los dólares que tienen los hogares. El tratamiento chapucero dado a los depósitos en dólares del banco FASSIL no facilita la atracción.

La caída de las reservas internacionales no es un problema menor. Si fuera simplemente un problema de liquidez y no de dudas acerca de la solvencia, el país podría acceder a fuentes internacionales de financiamiento. La recientemente aprobada ley del oro dará solamente un alivio momentáneo a la escasez de divisas, si no se toman medidas correctivas del déficit fiscal y si no se flexibiliza el tipo de cambio.

La escasez de dólares está teniendo un efecto negativo no sólo en el comercio, sino también en la producción. Por su parte, la falta de combustibles terminará afectando a la producción. La subvención a los combustibles no solo tiene un alto costo fiscal, sino que distorsiona la asignación de recursos, desincentiva la inversión en energías renovables, e induce al contrabando. Las medidas administrativas para evitar el contrabando han sido ineficaces hasta ahora. Solo han producido desabastecimiento. Se tiene que corregir el precio, lo que exige habilidad y coraje político.

No se controla la crisis con coristas cantando en la televisión las glorias del modelo del gobierno. Tampoco con anuncios grandilocuentes de nuevas empresas estatales para sustituir importaciones, por la sencilla razón de que no habrá como financiarlas.