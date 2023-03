Negociaciones COB – Gobierno

La negociación es un instrumento de la democracia que reúne a todas las partes interesadas y buscan una solución a problemas determinados sin mediar medidas de fuerza o presión. Sin embargo, lo que conocemos como negociación Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno es un acto que no reúne a todos los actores involucrados y tampoco busca solucionar algo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), plantea que la relación de los actores de la producción de bienes y servicios debe ser tripartida. Y el tripartismo comienza con una relación bipartita, trabajadores y empleadores. Mediante el diálogo los actores solucionan los problemas que surgen de la relación laboral. Luego ese acuerdo pasa al gobierno para que lo homologue, para ver si el acuerdo no viola ninguna norma nacional. Y de esa forma se cierra el tripartismo.

En los últimos años vemos que uno de los actores principales de la relación laboral, los empleadores, son ignorados tanto por los trabajadores y el gobierno. La COB se reúne con el presidente y acuerdan el incremento salarial (a eso se resume la negociación entre la COB y el Gobierno). Lo acordado es dado a conocer el primero de mayo mediante un decreto. Ahí es cuando se enteran los empleadores. Por lo tanto, el incremento salarial, para los empleadores, es una imposición.

El primero de mayo, fecha en la cual se conmemora el día de las luchas y sacrificios de los trabajadores y se recuerda a los trabajadores que ofrendaron sus vidas, se ha convertido en el día en que el gobierno regala un incremento salarial a los trabajadores (sería más apropiado que esto lo realicen en navidad). Lo particular es que este regalo lo hace metiendo la mano en el bolsillo ajeno. Y, el regalo a los dirigentes sindicales, son edificios, hoteles, vagonetas y otro tipo de obsequios.

En los últimos años y basándonos en las estadísticas oficiales publicitadas a los cuatro vientos se dice que la inflación es muy baja. Esto significa que no es un problema para los trabajadores si no hay incremento al salario. Pero cuando el gobierno aumenta el salario por encima de la inflación, lo satisfactorio para todos se vuelve en problema para los empleadores.

Las relaciones laborales están atravesando transformaciones, que se aceleraron a partir de la pandemia y la COB parece que no las percibe o no le interesa resolverlos. En los últimos años han ocurrido muchos más accidentes laborales que en el pasado. Los jóvenes que trabajan como mensajeros en moto (delibery), se accidentan con frecuencia, muchas veces con resultados fatales. También están los trabajadores en línea que cumplen horarios que muchas veces excede las ocho horas que dura la jornada laboral. Además, este tipo de trabajo en línea está provocando un mayor estrés a los trabajadores debido a que se juntan los problemas familiares y los laborales en un mismo recinto.

Incluso creo que estos problemas no son planteados por la COB porque ellos mismos lo desconocen. Podrían para iniciar convocando a un seminario para analizar y proponer soluciones a los nuevos problemas laborales. Pero en fin la organización sindical está, como decía mi madre, a la bartola.

El trabajo y medio ambiente también tiene que ser abordado por la COB. La contaminación del medio ambiente no se la realiza por un acto de magia. Generalmente la contaminación se produce por la acción de trabajar. La minería, sobre todo la pequeña y la estatal, sigue contaminando ríos con mercurio o con copajira. También se deforesta sin siquiera reponer el 50 por ciento de los árboles talados. En la actualidad los afectados, básicamente comunidades, y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas son los voceros de estos problemas graves de nuestro tiempo y no la COB.

En la actualidad existen propuestas de manejar la producción reduciendo la contaminación y esto debería ser objeto de negociación entre empleadores y trabajadores.

En fin, a este paso la negociación, instrumento de la democracia para encontrar soluciones, también se deslegitimará.