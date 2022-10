Ni con la ayuda de Mandrake

Aquella tarde abochornada, Mandrake jugaba a las damas con Melody. Movía las fichas negras distraído por el humo del pucho que fumaba. Cuando el chillido agudo de un destartalado celular en el fondo del sofá lo sacó de su posición de El Pensador de Rodin.

Hola. Mandrake al habla, respondió. Del otro lado de la línea se identificó como Rigucho. Ambos sabían que el nombre y voz eran más falsos que billete de Bs 4. Necesito nuevamente tus servicios, debemos vernos en persona. Te espero en el Café del Hotel Gloria, en una hora.

Mandrake bordeaba los 40 años muy mal llevados. Los excesos se le notaban por todas partes. Era calvo prematuro y prestamista capilar. Una larga cabellera originada en la nuca le llega hasta la frente como cortina de putero. En su primera juventud, había estudiado estadística y economía, pero a pesar de ser un brillante estudiante, nunca consiguió trabajo. La militancia en los pliegues más pendencieros de la noche le impedían despertar antes del mediodía. Creía que los horarios y las reglas eran una conspiración de los burócratas contra la inteligencia espontánea.

Con el tiempo descubrió que podía usar trucos estadísticos y artimañas económicas, no solo cambiando las edades de sus amigos, sino alterando cualquier dato en licitaciones públicas, en informes de parlamentarios, en presupuestos de municipios, y en encuestas truchas. No había información pública que resistía a su sutil pero efectiva tortura.

En el Café, Rigucho fue al grano. Necesitamos que nos des una manito con los datos del crecimiento económico. El gobierno está muy desportillado. Hicimos un trato, a inicio de año, con algunos correvolucionarios que, si bien el incremento salarial sería bajo, pagaríamos el Segundo Aguinaldo.

Tenemos gente en el órgano estadístico, pero son muy chacras y se pueden hacer pescar si damos una subidita al producto. Si claro, reconoció condescendiente Mandrake, hace tres años, en el órgano electoral, yo dejé todo listo para una victoria contunde. Mi prestidigitación estadística fue perfecta y algún Tribilín pensó que apagando la luz ayudaría. No estoy dispuesto a participar de otra chambonada.

Rigucho dio un largo trago de café y afirmó: no te preocupes, ahora tú controlarás todo. Sólo se necesita una empujadita de 1 o 2 puntos porcentuales. Para tí, mago de los guarismos, será chancaca. De muy mala gana aceptó y se fue con el número de un celular.

Ya en la calle llamó al Topo del órgano estadístico para que le mande, en un CD, la base de datos del Producto Interno Bruto (PIB).

En la noche se preparó para desplegar su magia numérica. Abrió una botella de vino barato y puso una cajetilla de cigarrillos en la mesa. La jornada sería larga.

Mandrake comenzó a ver la serie del PIB de largo plazo. Él sabía muy bien que un buen trabajo de cocina requería de la sutileza de un alquimista y no del tacto de la pata de un elefante. Descubrió que el producto había crecido de manera importante hasta el año 2013 (6,8%), pero que posteriormente, de manera sistemática, se había producido una desaceleración de la economía, llegando en el año 2019 a 2.2 % de crecimiento. Esto reflejaba un agotamiento estructural del modelo estatista. Sabía que no se podía levantar a un muerto. A pesar de que la inversión pública aumentaba, el crecimiento era cada vez menor.

Con la pandemia y el mal gobierno de Áñez, el PIB se fue al sótano, y de ahí rebotó 6.1%, pero sin salir del pozo. El reflejo más claro de ello era que el sector de hidrocarburos languidecía. En el pasado había sido la piedra angular de crecimiento por dos razones: El dinamismo de las exportaciones y la generación de recursos para el gasto y la inversión pública. Mandrake, apavorado, descubrió que en el primer semestre del 2022 este había caído en -9,81 %.

Constató que las exportaciones de gas natural rebajaron a un tercio del 2014, cuando llegaron a $us 6.600 millones. Los precios internacionales de aquella época y de ahora eran iguales. Verificó que la caída de ingresos provenientes del sector también fue significativa y que no se habían hecho los pozos petroleros suficientes como para revertir esta situación. El gobierno raspaba la olla. Así mismo, se dio cuenta de que, en la coyuntura actual, como en el pasado, los precios fabulosos de los granos y los minerales habían ayudado muchísimo al desempeño de los últimos seis meses. Sin embargo, esto no se repetiría. Si bien otros sectores de la economía habían crecido de manera importante, el hecho de haber matado a la gallina de los huevos de oro (la empresa estatal YPFB), jalaba el PIB hacia abajo de manera contundente. Mandrake, acostumbrado a hacer trabajos finos e inteligentes, se dio cuenta de que cualquier cambio sería una grosería que desprestigiaría su bien ganado prestigio.

Con el último trago de vino en el garguero, llamó a Rigucho. Con voz pausada le dijo: la cosa está fea, hermano y compañero, no puedo ayudarte, es decir, ni Mandrake te salva de ésta. Soy mago, pero no hago milagros.