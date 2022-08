No hay economías blindadas

Hace un par de semanas el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, tuvo una frase feliz en una declaración televisiva. Indicó que la economía no puede dejar de verse afectada por los acontecimientos internacionales y que hay presiones en las variables económicas del país. Supongo, debo decir, que concede, implícitamente, que la economía boliviana no está blindada.

En otras oportunidades, al comentar las buenas condiciones económicas que formaron parte del discurso presidencial del 6 de agosto, mostró un prudente optimismo. Se refirió a que no se puede adelantar nada acerca de una devaluación como la que se da en otros países vecinos, pero, que las cifras actuales indican que una medida de esa naturaleza no tiene por qué darse. Más aún, indicó que desde que es ministro siempre fue cauto al respecto y en otras predicciones, como la de no adelantarse a si habrá o no segundo aguinaldo. Será, afirmó, hasta que el INE muestre las cifras a fines de septiembre o comienzos de octubre.

Para el ministro no existe la suerte en economía. Yo sí creo que se manifestó desde 2003 en una gran cornucopia de buenos precios en el mercado internacional de materias primas que, dicho sea de paso, no responde al modelo del gobierno. Para el ministro lo que cuenta, precisamente, es el modelo económico, productivo, social, comunitario. Este, ha logrado disminuir la pobreza entre 2005 y 2021; la moderada de 60% a 36% y la extrema de 38% a 11%. También ha hecho caer el desempleo de 11,6%, alcanzado en el período de la pandemia y “la implosión” que causó Añez, a un 4,3%. Por diseño y por el ascenso de los precios, las exportaciones de oro son hasta junio, las más altas del país. Las concesiones indiscriminadas y depredadoras de cuadrículas mineras en el territorio nacional aumentaron la producción a un costo ambiental espantoso. Aquí parece que se les fue la mano en el modelo que supone respetar a la madre tierra.

Asimismo, el ministro Montenegro, comentó acerca de una “amortiguación de la caída” de las reservas internacionales. Por cierto, era menester que se refiera al periodo de implosión de Añez, para apuntar que en el tiempo que duró ese mandato las reservas cayeron en 1.500 millones de dólares. Se debe decir que ese mandato estuvo también afectado en sus necesidades (aparte de la escandalosa corrupción de su entorno) por la COVID. Pero, ahora hay un aumento de las exportaciones (se prevé un récord superior al de 2014) que están permitiendo amortiguar la referida caída, así como financiar la abultada subvención cercana a los 1.000 millones de dólares por la importación de gasolina y diésel.

Lo cierto es que en Bolivia hay un modelo que ha modificado la economía. La participación estatal en el sector productivo es su principal característica. Productivamente no creo que el modelo haya sido muy afortunado porque la gran mayoría de empresas no han generado utilidades. Las empresas estatales que se han caracterizado por la generación de utilidades significativas son YPFB y ENDE. También se puede pensar en la empresa mixta, ENTEL. Podemos esperar que otras sigan el camino de estas y pienso en la Gestora Pública de la Seguridad Social, que, mejorando la administración de las AFP, no sólo reportará utilidades, sino que mejorará las pensiones y la calidad de atención a sus asegurados. Por cierto, lo ideal es que todas den utilidades, sean productivas y eliminen la corrupción. Esto último supone algo más que un modelo. Las nuevas empresas, que producirán barras de acero, urea, carbonato de litio, biocombustible, serán las pruebas de un mejor uso de los recursos públicos y de la deuda. Todos esperan, superen a las empresas fallidas.

El modelo boliviano también ha hecho crecer el mercado interno. No habría la estabilidad actual sin ese mercado. La gente gasta más, utiliza más la banca y paga más impuestos. En este esquema, la banca es un soporte del modelo, a la vez que este permitió su robustecimiento. También la agroindustria y la industria reciben apoyo del modelo con las subvenciones a los hidrocarburos que abaratan sus costos de producción y de transporte. Las subvenciones son vitales para mantener baja la inflación. Permiten precios bajos de la harina y de la energía y, así, de bienes esenciales como el pan de batalla y el transporte. El modelo no hizo invulnerable a la economía, pero, hasta ahora, facilitó su estabilidad.