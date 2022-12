“No hay lugar para el retroceso”, concluyó la COP 27 en Egipto

La COP 27, que se esperaba sea la conferencia de la Acción, reunió a más de 45.000 participantes, reafirmando su compromiso de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales; en tal sentido, se movieron los diferentes componentes del instrumento multilateral, con resultados calificados en general como poco satisfactorios. El 20 de noviembre, luego de las 9:00 hora de Egipto, en Sharm El Sheij, llegó el esperado momento cuando el Presidente de la COP27, Sameh Shoukry, golpeó con el martillo dando por finalizada la sesión de Plenaria de Cierre de la Conferencia de Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Terminando una sesión que empezó al amanecer y donde una minoría se quedó en el recinto a la espera de este momento.

Entre las delegaciones, Organizaciones No Gubernamentales, jóvenes, científicos, y otras instancias públicas y privadas que hicieron sus presentaciones, y la prensa, se pudo sentir un tibio ambiente de optimismo gracias al acuerdo innovador que se firmó para proporcionar fondos para ”Perdidas y Daños”. La creación de un fondo específico para este fin marcó un importante avance, al añadirse a la agenda oficial y adoptarse por primera vez en la COP27. Esto especialmente porque este año la propagación, frecuencia y escala de los desastres por el clima, como huracanes, tifones, incendios y olas de calor, derretimiento de glaciares y hielo marino, sequías y desertificación, inundaciones y la elevación del nivel de los océanos en todos los continentes, han marcado nuevos récords, cobrando la vida de millones de vidas humanas y pérdidas económicas millonarias. Sólo en Pakistán, desde el 14 de junio de 2022 las inundaciones han dejado un saldo de al menos 1.700 muertes, y casi un tercio del territorio bajo el agua, luego de una fuerte ola de calor por lluvias monzónicas más intensas de lo habitual y el derretimiento de glaciares​, fenómenos ligados al cambio climático, Puerto Rico que sufrió los embates del huracán Fiona grado 1 con vientos de hasta 103 millas por hora, y otros innumerables desastres por el clima en Haití, Myanmar, Filipinas, Mozambique, Bahamas, Bangladesh, Tailandia y Nepal, entre otros.

También en el área de adaptación, hubo nuevas promesas de contribuciones, por un total de más de 230 millones de dólares, así como el Programa para la adaptación de Sharm el Sheij que mejora la resiliencia de las personas que viven en las comunidades más vulnerables al clima para 2030. En la COP que debía ser de la acción, el Plan de Implementación de Sharm el Sheij destaca que se espera que la transformación mundial hacia una economía baja en emisiones de carbono requiera inversiones de al menos 4 a 6 billones de dólares al año. Es evidente que un nuevo paradigma económico verde requerirá una transformación efectiva del sistema financiero y de sus estructuras y procesos, así como contar con la participación de los gobiernos, bancos centrales, bancos comerciales, inversores institucionales y otros actores financieros. La financiación pareciera que va a paso lento porque la gran ausencia sigue siendo los 100.000 millones de USD que debían ser movilizados por año para el 2020. En Sharm el Sheij se puso en marcha un programa de trabajo sobre mitigación, para aumentar urgentemente la ambición y la aplicación, por lo que los gobiernos deberán revisar y reforzar sus objetivos planteados en sus planes climáticos para el 2030. En relación a lo tecnológico, se lanzó un nuevo programa de trabajo de cinco años para promover soluciones tecnológicas climáticas en los llamados países en desarrollo.

No obstante, y a pesar de que como dijo Simon Stiell, Secretario Ejecutivo de ONU Cambio Climático: “En este texto se nos asegura que no hay lugar para el retroceso”, y se ha concluido la importancia de una real financiación y transferencia tecnológica, así como concretar una nueva modalidad de inclusión de agentes protagónicos como los jóvenes, entre otros. Todavía queda pendiente también una efectiva implementación de todos los programas y acciones para una reducción concreta de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los países, sobretodo en los mayores contaminantes. Para lo que es preciso lograr una reconversión energética global con la no utilización de los combustibles fósiles, que se espera queden simplemente.... bajo tierra.