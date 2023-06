No son solo 20 millones

Si alguien nos dijera que una persona ganó 20 millones de bolivianos en 2 años, tal hazaña nos dejaría ojipláticos. No obstante, cuando la gesta está relacionada a la corrupción, la sorpresa se convierte en indignación. Ahora bien, poco servirá indignarnos si no comprendemos la magnitud del daño, y establecemos la razón detrás de los casos de corrupción, que se volvieron constantes en las gestiones de los últimos tres presidentes.

Para que las empresas puedan otorgar a un Ministro 20 millones, primero deberán en su contabilidad justificar la salida del dinero, es evidente que el ministro no emitirá facturas en favor de las empresas. Entonces, las empresas tendrán que comprar “servicios” por el valor de la coima, debiendo retener los tributos. El monto que erogarán las empresas será 23.809.523,81, que incluirán el RCVIVA y el IT, el primero por un 13% y el segundo por un 3%. En este punto, se debe aclarar que si la empresa no retiene este impuesto y decide tomar la “comisión ministerial” directamente de sus utilidades, el impuesto a pagar será aún mayor.

El dinero de las coimas será transferido al precio de la licitación, entonces para que las empresas obtengan los 23.809.523,81 Bs que tuvieron que erogar, deberán incrementar el precio de su cotización en al menos ese monto. Pero, Don Fisco no mirará que alguien haga un contrato, sin llevarse los correspondientes impuestos. Las empresas al contratar con el Estado deberán pagar el IVA y el IT, sumando ambos otro 16%, es decir 3.809.523,81 Bs. Entonces, el sobreprecio de la obra, entre coima y todos los impuestos, es 27.619.047,62 Bs. Es decir, para pagarle al ministro corrupto las empresas deberán pagar 20 millones y un 38% más.

Por la declaración de la “Recaudadora”, se entiende que ella se ofendió y denunció la corrupción porque la coima era entre el 8% y el 10%, y ella solo consideraba correcto una comisión de 4%, ¡Pura delicadeza! Confiando en la prudencia de nuestros ascéticos funcionarios públicos, consideraremos que las coimas alcanzaron el 8%, por lo tanto el monto licitado sería 250 millones, y de ellos 27 millones 619 mil sobreprecio, es decir que para que el Ministro se lleve el modesto 8% los bolivianos debemos asumir un sobreprecio de al menos el 11,05%.

Debemos ser claros, los porcentajes y montos antes descritos solo hacen referencia a lo que gastó la empresa para la corrupción de la autoridad; tengo la impresión y poco temor a equivocarme, que para hacer estos contratos en los que hay comisiones, es posible que los pliegos y las formas de contratación hayan sido previamente direccionados, entonces muy posiblemente las empresas no solo hayan hecho el servicio de facilitar su porcentaje a la autoridad, sino, seguras de tener la contratación en el bolsillo, ellas mismas, sus directores, o equipo “comercial”, tengan algún tipo de “incentivos” porcentuales que encarece más la obra pública.

No obstante, sabiendo que muy posiblemente el 11,05% no sea el único sobreprecio, pero siendo del único del que podemos tener certeza, debemos establecer que, si las obras eran por ejemplo para agua potable de 10 mil personas, el Ministro dejó sin agua potable a otras 1.105 personas. Se dice que el Ministro compró inmuebles, posiblemente para alquilarlos, y con ello ganar más dinero. Muy seguramente el exministro sea un convencido del marxismo, parece ejercerlo, no le “roba al trabajador su plusvalía”, pero parece que lucrar con la necesidad de vivienda de sus pares no le parece mal, y claro tampoco robarles el agua potable. Pero, no cantemos victoria, al robar dinero de la contratación pública que se financia con impuestos que pagan los trabajadores, también les roba. Seguramente, su conciencia quede tranquila, pues no da empleo, esa forma de robar es para capitalistas, no para un revolucionario como él.

Este caso se filtró por la “Recaudadora” ¿Pero qué hubiera pasado si el Ministro solo cobrará el 4%? El fondo indígena, los gases, el Ministerio de Medio Ambiente, y un largo listado de casos de corrupción, no serían posibles si no se dejara que las autoridades nombren a todos sus partidarios y amigos para que les ayuden a llevar “su lucrativa gestión”. Queda poca esperanza de que la política comprenda que luchar contra la corrupción tiene por inicio un servicio público profesional y no sujeto a que ellos repartan pegas. Lamentablemente no conozco por parte de la oposición una propuesta seria para ello, y por parte del MÁS, su estatuto establece la militancia como requisito para el servicio público. Por tanto, unos no tienen plan y otros tienen la meta declarada “Meterle nomás”. Parece que así, para la política, las cosas están bien, tal vez los próximos millones les toquen.