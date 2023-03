Nosotras, las esclavas

Seamos sinceras... A muchas de nosotras, las madres de adolescentes y jóvenes, nuestros hijos o hijas nos ven como una versión actualizada de Maléfica de la Bella Durmiente de 1959 o La Gran Bruja en “La maldición de las brujas”. Somos su pesadilla (¿esto también les pasa a los padres?).

La pesadilla... “Ahora que hay dengue no salgas con mangas cortas, ponte repelente”... “¿Ya estás regresando a la casa, por dónde estás?”... “¿A qué hora volverás de tu fiesta?”... “¿Vas a viajar sola, con quién vas a viajar?”... ¿¡Por qué no contestas nunca tu celular cuando te llaaaamo!?

Mi hijo o hija... “Estás loca”... “Ves demasiadas películas”... “Exageras”... “¿Por qué me molestas todo el tiempo?”... Portazo en las narices.

Los medios de información... “Bolivia registra más de 6.000 casos de dengue”...“Boliviana muere tras asistir a una fiesta en Argentina”... “Matan a puñaladas a un joven de 19 años en el centro de Sucre, hay tres detenidos”... “Un joven boliviano es hallado muerto en Colchane-Chile”...

Nosotras... “Estamos informadas”. Seamos sinceras... Somos esclavas del miedo. Tenemos miedo a que algo les pase a nuestros seres queridos, sobre todo a nuestras hijas e hijos, a quienes siempre les decimos que serán nuestros bebés para siempre. Acto seguido, los tratamos como tales sin importar la edad que tengan.

Sin darnos cuenta, les vamos cortando poco a poco las alas de la madurez, la independencia, la posibilidad de tomar decisiones por su cuenta, de enfrentar sus propios errores, de caerse y levantarse. Y hasta hemos desarrollado una justificación respaldada con evidencia: “Es que antes no había tanta delincuencia”. No es que el miedo como tal sea malo. Existió siempre y, por eso, ya fue estudiado desde tiempos antiguos: Aristóteles lo llamaba phóbos.

El Dr. Joaquín Nieto Munuera, profesor titular de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad de Murcia, nos habla de diferentes clases de miedos: a la miseria, al otro, a las epidemias, a la violencia, al más allá, al futuro, a la muerte, al dolor, al castigo, a la soledad, a la incomprensión, a lo desconocido, incluso a hablar en público, a reunirse con gente no conocida, a ser centro de las miradas...etc. ¿Cuáles de estos son tus miedos?

Si el miedo es excesivo, nos puede convertir en esclavas y no solo dañar nuestra mente y cuerpo, sino afectar la vida de las personas que nos rodean. Y los efectos aún se los sigue estudiando porque pueden ser múltiples y terribles.

Un ejemplo son los miedos nacidos de la violencia porque pueden ocasionar en la víctima temores que pueden ser transmitidos a las futuras generaciones de la familia, marcándolas de formas casi inimaginables.

El 7 de noviembre de 2022, el medio digital boliviano Guardiana publicó: “Hay familias con 10 abortos y con traumas del pasado mal enterrados y no superados”. En el artículo se explica: “La psicóloga Liz Romaneth Zabalaga Rodríguez ha investigado cuatro casos de múltiples abortos en cuatro familias y en tres pudo determinar que el origen del trauma se puede ubicar en la generación de las abuelas de las informantes y en un cuarto caso en la generación de la bisabuela. ‘Hay un antepasado que sufrió un trauma fuerte –aclara la investigadora–, una situación no digerida y una herida abierta de tal impacto que no se pudo cerrar, y ahí se puede encontrar la transmisión que puede tomar la forma de aborto, como de otros conflictos o enfermedades’”.

Estas víctimas que en algún momento de su vida sufrieron un fuerte trauma a raíz, por ejemplo, de una violación, trataron de enterrar el hecho que las horrorizó. No hablaron al respecto con sus descendientes. “Los hechos del pasado ‘mal enterrados’ –dice la psicóloga Zabalaga- viven en la memoria inconsciente del árbol genealógico a modo de fantasma. Las tumbas de los muertos mal enterrados vuelven desde la cripta para obsesionar a los descendientes”.

Este tipo de personas transmitieron sus miedos a través de consejos como “no te cases”...“si te casas, tienes que ser una buena ama de casa”... Una de las nietas contó que su abuela siempre despreció a los hombres y le repitió una y otra vez que a los hijos se los debe tener dentro del matrimonio. Todas ellas trataron de enterrar en las esquinas más profundas de su cerebro lo que les pasó, pero sus miedos siguieron ahí como fantasmas mal concebidos, latentes y nefastos para los demás.

Que no te pase a ti. Intenta mirar tus miedos a trasluz... ¿Qué ves? Luego sé sincera contigo misma y con quienes te rodean. Tienes que liberarte. Nosotras, las mujeres, debemos dejar de ser esclavas del miedo.