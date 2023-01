Nuestro difícil camino para recuperar la democracia

La tarde del martes 10 de enero asistimos a la marcha convocada por el Comité Nacional de Defensa de la. Democracia – CONADE en la Zona Sur de La Paz, y fuimos testigos de cómo muchos ciudadanos volvían nuevamente a marchar para expresar su rechazo a los abusos del régimen masista, dos años después de las heroicas jornadas de octubre del 2019.

Luego de dos horas de concentración delante de la iglesia de San Miguel, se formó una larga y nutrida columna que bajó caminando pacíficamente varias cuadras de la avenida Ballivián. Exigíamos al gobierno parar la persecución política, suspender el abuso de poder y retornar al Estado de Derecho. Muchos mostraron su valioso compromiso cívico con valores de la democracia; otros, su angustia por el deteriorado presente. Sin embargo, el evento también mostró una evidente ingenuidad y candidez política, propias de la población pacífica de la zona Sur paceña, inexperta en estas prácticas de expresión callejera.

Bajamos pacífica y ordenadamente varias cuadras de la Ballivián, hombres y mujeres de diversa condición social, muchas personas mayores junto a jóvenes, como también valientes señoras de pollera y la presencia solidaria de cocaleros de ADEPCOCA. Todos indignados con los abusos autoritarios del régimen, pero con esperanza por tiempos mejores para el país

En la esquina de la Ballivián y calle 8, una multitud de empleados públicos protegidos por un grupo de choque masista bien organizado esperaba armado con petardos y cachorros de dinamita para amedrentar la marcha con extrema violencia. Por atrás, desde la calle 23, otro grupo de empleados públicos, también se disponían a agredir e intimidar la marcha por la retaguardia. Era evidente que los grupos de choque del MAS no improvisaban, tenían un plan y tácticas organizadas de enfrentamiento. Plan que pusieron en práctica para atacar, amedrentar y emboscar de manera violenta a la marcha, que cayó sorprendida en la trampa.

En medio del violento ataque a la marcha y la sospechosa pasividad policial, los grupos se enfrentaron con insultos e improperios mutuos, amenazas y agresiones físicas de masistas y la natural reacción de los ciudadanos agredidos. Como era de esperar, los demonios del racismo histórico afloraron, tanto como el resentimiento mutuo azuzado por el masismo las últimas décadas y el pandemonio se apropió de las calles en medio de explosiones de pólvora y violencia propia de sociedades primitivas. También se vieron algunos jóvenes -embanderados con la verde y blanco-, que desafiaban imprudentemente a “los otros” del frente. El grupo de choque estaban encapuchados ocultando su identidad, con más experiencia en estas lides callejeras, dispararon gran cantidad de proyectiles y petardos con total impunidad a las líneas del frente de la marcha.

Finalmente, en medio de explosiones de pólvora, fuertes estruendos y violencia del ataque, los marchistas indefensos terminaron por dispersarse, con un profundo sentimiento de frustración y mayor resentimiento, por haber experimentado en carne propia el terrorismo de los grupos de choque y la intolerancia extrema del partido en el poder.

Me pregunto: ¿Cómo se esperaba que actuarían los grupos de choque masista? ¿Se asumió que los violentos respetarían un pacífico acto de protesta? ¿Olvidamos que la práctica cotidiana del masismo, el partido y su líder cocalero es intolerante, déspota y de carácter profundamente fascista?

Gran parte de la ciudadanía que cree en valores democráticos, rechaza los abusos del régimen autoritario, está desorientada al no encontrar un liderazgo con un proyecto nacional de unidad para todo el país. Actualmente y gracias al protagonismo e influencia de las redes sociales, sufre una sombría confusión que repite mecánicamente falsos paradigmas ideológicos y slogans vacíos de contenido. La población soporta el bombardeo desmedido de la propaganda oficialista en todos los medios de comunicación y las noticias falsas en los medios afines al régimen. Por estas y otras razones, parte de la ciudadanía no termina de entender con claridad el carácter fascista con prácticas de capitalismo salvaje de la organización criminal que detenta la hegemonía política en el país, desde hace década y media.

La traumática experiencia del martes pasado, no fue una derrota ni debe alimentar el miedo ciudadano, que es el objetivo táctico inmediato del masismo. Al contrario, debe servir de aprendizaje y lección, pues la resistencia no será fácil ni puede ser improvisada. Necesitamos aprender y aplicar metodologías alternativas y efectivas de otras experiencias de resistencia exitosas. Requerimos practicar ideas que construyan “país”, erradicar visiones racistas, o regionalistas y no caer en la lucha callejera improvisada, donde el matonaje populista ganará. ¡No necesitamos mártires!

La lucha por la libertad y democracia será larga, requiere organización, estructura y visión de “país”. Si como sociedad queremos construir un país viable para nuestros hijos y nietos, debemos optar por un proyecto con una visión de una Bolivia que priorice, valorice y aproveche su enorme potencial y diversidad humana; nunca en el profundo y destructivo divorcio actual.