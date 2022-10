Nueva Central Sindical: fin del sindicalismo unitario

Los dirigentes sindicales bolivianos, a diferencia del sindicalismo en otros países, se ufanaban por contar con una sola central sindical: la Central Obrera Boliviana (COB). Pero ahora, en las últimas semanas, los dirigentes de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Arte sanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Trabajadores por Cuenta Propia anuncian la creación de una nueva organización, la Central de Trabajadores Bolivianos (CTB).

Iniciaremos esta reflexión con una historia que me contó en 1989 don Simón Reyes cuando asistimos al VIII Congreso de la COB celebrado en la ciudad de Oruro. En una oportunidad se citó en Oruro, no me dijo el año, a una reunión nacional de trabajadores. La convocatoria establecía que todos debían concurrir al encuentro llevando tierra de su departamento. Esa tierra la depositaron en lo que desde ese entonces se denomina el Parque de la Unión. Quizá esa fue la primera expresión por contar con una sola organización sindical.

Los trabajadores desde 1930 realizaron esfuerzos por crear organizaciones departamentales y nacionales que representen a todos los trabajadores como fue la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB). Nació con una actitud unitaria y adscrita a las ideologías izquierdistas y/o anarquistas. Recién en 1952 a los 8 días del triunfo de la revolución nacional se crea la COB

El sindicalismo a nivel internacional estaba dividido en corrientes ideológicas: la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y su regional, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) de la socialdemocracia, la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y su regional latinoamericana la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), demócratas cristianos y la Federación Sindical Mundial (FSM) y su regional el Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina (CPUSTAL), comunistas. De ahí que en toda Sudamérica existía más de una central sindical que representaban a las corrientes de pensamiento sindical internacional. Si bien en los estatutos de la COB, permitía adherirse a organizaciones sindicales internacionales, nunca lo hicieron porque siempre prevaleció el sentido de unidad.

Uno de los secretos para mantener la unidad fue el diálogo es que se discutía un tema hasta llegar a un consenso. Por ello, al parecer, los congresos de la COB duraban más de 15 días y no como ahora un fin de semana. Se discutía el ideario y la composición del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) cuidando celosamente el equilibrio ideológico y sectorial. De ahí que se encontraban nacionalistas, comunistas, trotskistas, independientes, etc., que reflejaba a la sociedad.

A fines de los años ochenta del siglo pasado, afloraron muchos problemas internos debido a la redistribución del poder interno. Los campesinos y los gremiales aspiraban contar con mayor poder y no estaban de acuerdo que la principal cartera sea de “propiedad” de los mineros. Para resolverlos se convocó en 1991 al primer congreso orgánico. Se instaló pero no había condiciones para el debate. Se suspendió y nunca más se repuso este evento. La crisis sindical quedó irresuelta y los campesinos y gremiales si bien, por razones políticas siguieron en el seno de la COB, pero en la práctica, canalizaron sus demandas a través de su organización.

En los últimos años la COB se vio envuelta en muchas críticas por los regalos que recibió del gobierno que se plasma en hoteles, vehículos, sedes etc. Se dice que muchos dirigentes viajan al interior y exterior del país con recursos del Estado. Pero la mayor crítica provocó fue las declaratorias en comisión con el goce del 100 por ciento de sus haberes que en muchos casos llegaban a más de 40 mil Bs.

Todas estas denuncias mellaron aún más la credibilidad de la COB, de esta manera era cosa de tiempo para que alguien proponga la creación de una nueva organización de trabajadores.