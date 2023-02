Nueva malla curricular o cómo preparar un pastel con un ingrediente y una mano en horno arrebatado

Hace dos semanas comencé a escribir sobre el tema de la nueva malla curricular en Bolivia. La columna comenzaba así: “Las revisiones, actualizaciones y cambios en la malla curricular de cualquier sistema educativo dentro de un sistema democrático no deberían ocurrir de manera unidireccional. Debería ser un proceso que incluya autoridades educativas, maestros, estudiantes y también a padres de familia”. Continuaba ofreciendo razones por las que las mallas curriculares debían ser revisadas con frecuencia y la importancia de su flexibilidad y de una mayor inclusión de temas de humanidades. Mi nota no fue enviada por cuestiones de tiempo debido a que, coincidentemente, formaba parte de un comité de lectura de cambios curriculares de una institución que llevaba tiempo (como cualquier institución responsable debe hacerlo) analizando datos relacionados a los estudiantes y su nivel de preparación, el tiempo de preparación y nivel de los maestros, y las condiciones materiales para la implementación, el buen funcionamiento y los resultados proyectados.

Con preocupación veo que el problema en nuestro país no ha tenido todavía una solución y que no se ha llegado al diálogo constructivo entre autoridades, maestros y padres. El desacuerdo ha llegado al recurso ya familiar, ya gastado y ya penoso de las marchas en varios puntos del país esta semana. No sé cuán eficientes sean estas movilizaciones por tratarse de un sector que al parecer no genera tanto interés y respeto por parte del gobierno -caso contrario no se explica que se haya decidido implementar el nuevo curricular sin el consenso del magisterio- pero sé que en países como el nuestro, en que el capital humano es valioso, el problema educativo entristece y enfurece.

A pesar de que los problemas en los sistemas educativos no son exclusivos de un país (los hay en todas partes) el hecho de que el discurso supere la realidad es indignante. Más que los temas de sexualidad que ocupan la nueva malla curricular y que pueden y deben ser discutidos, la falta de equipamiento y capacitación me parece tristemente real. El direccionamiento ideológico es, asimismo, alarmante. Señalo que los problemas curriculares no son exclusivos de un país porque aquí, en los Estados Unidos, se discute la inclusión (necesaria, creo yo) del Critical Race Theory (CRT-Teoría Crítica sobre la Raza) en el currículum de las escuelas públicas y el rechazo de esta teoría/lectura de la historia en estados conservadores. Esto me lleva a pensar en el interés por el control del discurso de quienes desean ejercer el control a través del sistema educativo, del interés por limpiar su imagen dentro de la historia recurriendo a lo más sensible y esperanzador de toda sociedad: la educación de su niñez y su adolescencia.

Como mamá deseo una intención integral, humanista y de nuevo siglo para mis hijos. Deseo que reciban una educación que los prepare para servir a la sociedad y para competir exitosamente en el mercado laboral del siglo XXI con conocimiento, pensamiento crítico e integridad. Si me interesara que la religión ocupara gran parte de su educación, elegiría un colegio religioso para ellos, y si no pudiera pagarlo, buscaría programas de formación religiosa en mi iglesia. No depositaría la responsabilidad de la educación ni a la escuela ni a la iglesia y compartiría con mis hijos los valores y direccionamientos que considero reflejan mis valores familiares: el respeto al ser humano. Entiendo que las escuelas y colegios no son guarderías y que los maestros no pueden ser responsables únicos de la educación de los hijos. Rechazo, asimismo, y como lo hacen los maestros y padres bolivianos hoy, que impongan un currículo que disfraza bajo títulos interesantes y atractivos áreas que no cuentan con equipamiento básico ni con profesores capacitados. Como dijo un entrevistado en un programa radial: “una clase de robótica no consiste en poner llantas a un cochecito sin motor”. Yo añadiría, igualmente, que sería incongruente enseñar sobre procesos democráticos y de justicia social realzando la figura de líderes que quisieron mantenerse en el poder a pesar de los años y de los daños. ¿Qué seguiría a una malla curricular de este tipo? ¿Quizás una actividad que incluya, dentro de la lección de “valores democráticos” una visita el Museo de la Revolución Democrática y Cultural en Orinoca? Espero que no.

Como docente en el área de las humanidades, de la misma forma, espero no tener que enseñar educación física pues no tengo la preparación ni las condiciones para hacerlo, pero sí formar estudiantes que puedan valerse de su buena preparación (y no de un partido político) para poder acceder a un trabajo y poder ser útiles a su comunidad.