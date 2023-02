Nuevas “teorías económicas”

Mis conocimientos de economía son muy limitados, pero para tener nociones básicas sobre algunos conceptos que son de sentido común no creí necesario ser docto en esta materia; así, podía saber por ejemplo que la oferta, la demanda y la eficiencia de los recursos financieros son los elementos que permiten medir el crecimiento económico. Desafortunadamente, esa convicción se diluyó completamente cuando escuché a un asambleísta nacional, quien de manera categórica me hizo caer en cuenta de que los atracos son indicadores del progreso que Bolivia está teniendo en su economía.

Y luego de ese diagnóstico del senador, me puse a debatir con mi subconsciente sobre las violaciones, los estupros, los índices de asesinatos y homicidios, que quizá sean el reflejo de una profunda reinvención de la sociedad boliviana; quiero decir, de una evolución sociológica de la que probablemente no me di cuenta, y que en realidad estamos en el mismo nivel de Escandinavia. También me puse a pensar que tal vez el actual estado de la justicia se debe a nuevas corrientes del derecho de las que nuestros jueces son pioneros en su aplicación, cuando el resto del mundo todavía sigue en el abyecto retraso de encuadrar sus fallos únicamente a la majestad de la ley.

Por último, ya me perdí respecto a los desastres naturales que se producen cada año en Bolivia, como las sequías, las inundaciones o el cambio climático, que, según yo, eran provocados por la acción irresponsable del hombre. Pero quizá sean consecuencia de nuestro gran respeto por la naturaleza. Ya uno nunca sabe...

En fin, el brillante senador Ajpi, que está un paso delante de Adam Smith e incluso del propio Marx, nos ha ilustrado a todos los que candorosamente creíamos que la economía era el incremento cuantitativo de la renta o el valor de los bienes y servicios finales producidos en el sistema durante un determinado periodo, traducido en el Producto Interno Bruto. La realidad es que el bruto es el ciudadano de a pie, que cree que el crecimiento económico tenía que ver con la expansión de variables macroeconómicas como el ahorro público o privado, la inversión, el gasto público, el consumo, la balanza comercial, la mano de obra productiva, la industrialización, etc.

Ignoro si en el partido del parlamentario hay unanimidad en que el incremento de la delincuencia, es indicadora de nuestra “bonanza económica”. Espero que no, porque un militante con esa “preparación”, no le hace bien a ninguna estructura política. Pero, como decíamos antes, Ajpi también desafía los criterios del marxismo, al que su partido dice estar adscrito, porque el crecimiento económico según esta doctrina nace del desarrollo de las fuerzas productivas, de los conocimientos técnicos y del capital acumulado; pero El capital no creo que haga mención a que tal progreso tenga algo que ver con los asaltos, robos y toda la gama de violencia organizada para apropiarse de lo ajeno. Y ojo: Ajpi no tiene exclusividad en su nivel parlamentario; hay muchos que hablan pero que calladitos se verían más bonitos.

Ahora bien, dejando de lado las ironías, afirmar semejante grosería es fruto de la improvisación que en nuestra política se ha hecho usual a tiempo de elegir a los candidatos que no tienen ni el más mínimo sentido de la realidad, porque una cosa es que alguien pueda errar en alguna cifra o incluso en alguna conceptuación sobre algo que en el fondo no signifique un exabrupto, pero lo otro equivale a creer que la invención del lápiz labial ha significado más aporte que la de la imprenta o que Maradona contribuyó más que Pasteur a la ciencia. Este tipo de afirmaciones solo se le puede ocurrir a quien no se ha formado convenientemente en su educación o en su cultura.

Y la verdad es que a la mayoría de nuestros asambleístas, tan impreparados, no les pedimos que lean a Voltaire, Darwin o Freud, pero por respeto a sí mismos más les convendría no abrir la boca para evitar majaderías como la que a título de novedoso análisis de las causas que motivan el incremento de las bandas criminales hizo Ajpi hace poco. El crecimiento económico de Bolivia, como en cualquier otro contexto, tendría que ser la base para superar la pobreza y mejorar los niveles de vida, beneficios que tendrían que llegar a todos, creando oportunidades laborales, arrancando a cientos de miles de bolivianos de las garras de la extrema pobreza, y nunca el cimiento de los escalofriantes niveles de criminalidad.