Nueve horas en Chungará

Quienes siguen esta columna saben de mi poca simpatía y paciencia por el lamento marítimo boliviano. Estoy convencido de que estaríamos mucho mejor si como país hubiéramos asumido la derrota de 1879, cuando no estuvimos en condiciones de defender un territorio que dicho sea de paso quedaba simplemente muy lejos. Estoy además convencido de que el puerto natural principal de Bolivia es Arica, que nunca nos perteneció, y eso es obvio, es el puerto que aún hoy es el más usado por el comercio de nuestro país. Creo que un buen acuerdo, y las facilidades adecuadas, hacen que un puerto soberano no sea importante. Lo que cuenta es un buen y respetuoso tratado comercial, para que Bolivia tenga un acceso expedito al mar.

Hace unos diez días decidí hacer un viaje a Arica, averigüé los precios y los horarios de los buses, y organicé mi partida, mi amiga chilena me sugirió que tome el bus que sale más temprano, para así hacer menos cola en la frontera, y por eso me anoté en uno que dejaba La Paz a las 5:30 de la mañana. Llegué al paso fronterizo a las 9 de mañana, luego de una corta parada en la terminal de el Alto, y de un espectacular amanecer en el Altiplano, y ahí se nos informó, que había 13 buses delante nuestro, y que posiblemente íbamos a estar hasta la noche en el lugar. Y viajaba como siempre pertrechado de buena lectura, y no tenía apuro, por lo que tomé la situación, con mucha calma, aunque me molestó el pedido del encargado del bus, de no dejar el vehículo, más que para ir al baño, y de hacerlo solo de uno en uno.

Al final nos quedamos nueve horas hasta poder ser atendidos, en el interín me enteré por los asiduos, y la gente del bus, que a veces es peor, y que algunas también el cruce puede ser relativamente expedito. Y me enteré que los camiones, cuya larga fila abarcaba un par de kilómetros, a veces tenían que pasar tres días hasta que les toque su turno para pasar la frontera.

Aunque comparado con lo que era en cuanto a infraestructura la frontera hace unos diez años, esta ahora es un lujo, no quepa la menor duda de que lo que hay sigue siendo completamente insuficiente, o que la atención es absolutamente ineficiente.

Esperar nueve horas en una frontera como pasajero en un bus, o varios días como chofer de un camión, es un maltrato cometido al ciudadano, es casi una violación de sus derechos, y es simplemente inaceptable.

Los dos países tienen que hacer un trabajo serio y conjunto para acabar con el maltrato que cometen contra los ciudadanos de ambos países, y de terceros, tienen que estar conscientes de que están maltratando a su propia gente.

Hay que pensar además que este retraso tiene lugar en uno de los puntos más inhóspitos de ambos países, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, y donde las temperaturas pueden bajar, a menos 0 grados centígrados durante buena parte del año.

Vivir ese proceso de seguro consolida en muchos de los compatriotas toda la construcción emotiva, de la añoranza por el mar, eso no le conviene a nadie, ni Chile, ni a Bolivia, ni a la gente que por algún momento quiere hacer el viaje que yo escogí.

Cuando me tocó pasar por migración y aduanas de ambos países, el proceso mismo, fue rapidisimo, duró pocos minutos, y los funcionarios fueron amables, lo que me hizo percibir que había algo que tiene que ver con problemas técnicos, aunque estos nunca fueron expresados, parece ser que el gran retraso se debió a que la caída de la señal de internet había causado el retraso, pero eso también tiene que poder ser solucionado.

Bolivia y Chile tienen que superar sus diferencias, sigo convencido de que se trata de mirar para adelante y no restregar las heridas del pasado, pero si uno tiene que hacer una cola de 9 horas para pasar un punto migratorio, casi le está dando la razón a la plañidera de marzo.