Otro año más de menosprecio al desarrollo del turismo

Hemos repetido durante todo el año que el turismo ha sido una de las actividades económicas más golpeadas debido a las diferentes crisis, tanto sanitarias y sobre todo a las carentes políticas de reactivación en algunos destinos de la región, que han ignorado la importancia e incidencia de este rubro en sus economías. En nuestro país, a esta crisis se suman los constantes conflictos políticos y sociales, además del precario escenario en el cual se desarrolla el turismo debido a la mala gestión que tuvo durante los últimos años.

Comparto plenamente lo aseverado hace unos días por José Koechlin, presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, sobre lo que está ocurriendo en ese país, pero multiplicado por 10 en el nuestro: “Que hay una acumulación de años de mala gestión, menosprecio a lo que significa la actividad del turismo como generador de empleo, generador de identidad nacional, como acto positivo de la gente”.

Un año más que no contamos con un plan nacional de turismo, menos de una política turística de estado; en lo mínimo sabemos sobre las estrategias de promoción y posicionamiento en mercados nacionales e internacionales, no conocemos si se realizan programas para elevar la calidad de los servicios en el sector, desconocemos si hay una coordinación y un plan para el control de la actividad turística en el que la informalidad campea en todos los departamentos, desde la pandemia muchas empresas prestadoras de servicios turísticos, llámese agencias de viaje, operadoras de turismo, transporte turístico, trabajan desde casa. ¿Qué se hace ante eso? No sabemos de los presupuestos e inversiones que se tienen para el sector desde el Viceministerio de Turismo, los municipios y las gobernaciones manejan en secreto o no lo hacen público por vergüenza. Y para peor de males, se ha autorizado la explotación de oro en áreas protegidas, como es el caso del Madidi, Apolobamba y Cotapata, a título de derechos preconstituidos, y se sabe que los Planes de Manejo Integrado de estas áreas podrían ser modificados.

A la sumatoria de todo esto, se añade que tampoco contamos este año con liderazgos en el sector, en el público ni hablar, tanto se demandó que profesionales en el rubro asuman las directrices o cargos estratégicos, los tenemos ahí, pero miren cómo nos va, ni lo uno ni lo otro, ni gestión ni liderazgo, y el silencio, que no es otra cosa que complicidad de sus allegados, es el cherry a la torta. En el sector privado tampoco contamos con líderes que den línea ante la situación dramática que vive el sector, o que se la jueguen en pro de demandas que requiere el sector; el temor o el quedar bien prevalece, nadie arriesga, más al contrario se sientan a la mesa o en alguna testera con los del frente, se sienten orgullosos, quién como ellos, ese pequeño poder transitorio les enceguece. Al final, como dice mi amigo Fernando Puente, de CIDTUR-Perú, no solo se trata de ser profesional brillante (agrego, o técnico experimentado), pero sin la generación de condiciones adecuadas y sin liderazgos no hay un norte ni gestión, menos resultados.

Si la proyección de la recuperación del turismo receptivo en 2022 fue 35%, en comparación de 2019, tal como lo mencionó la Viceministra de Turismo, y eso es gratificante y enaltecedor para el país, realmente estamos negando nuestra realidad y suponemos que “trabajan” en esa instancia gubernamental como caballos cocheros, sin mirar a lo que hacen los vecinos o la región; es decir, sin observar a la competencia, que dicho sea de paso hemos mencionado datos de la región en varias columnas de opinión, en el que muchos países están logrando acercarse, este año, a las cifras logradas en 2019, antes de la pandemia.

Pero como son tan perfectos y estamos tan bien en materia turística, no es necesario trabajar en ello. Además, si se vanaglorian por tan poco, sería oportuno conocer cuánto se ha invertido en promoción y posicionamiento, en asistencia a ferias internacionales y a cuántas, qué mecanismos de difusión internacional se han utilizado, si se han hecho perfiles de turistas para intervenir más en esos nichos de mercado; así sabríamos objetivamente cuánto ha aportado el ente rector del turismo en esa recuperación del 35% aseverado para este 2022.

El menosprecio a la actividad turística está en todo lo señalado, que se podría resumir en la ineptitud, la inoperancia, el conformismo, la ceguera y la mentira de los dizque responsables y corresponsables del desarrollo y promoción del turismo del país, pero también en la subestimación y de creernos tontos a los que hemos hecho gestión con resultados y los que venimos haciendo investigación para que esta realidad del turismo en Bolivia mejore o empiece a cambiar. En lo personal, para el nuevo año sé con quiénes sí, con quiénes no y con quiénes nunca más.