Para seguir soñando

El equipo de periodismo en profundidad La Brava, que trabaja derechos humanos en su más amplia acepción, acaba de publicar un reportaje sobre el avance descontrolado de la minería mecanizada en el Madidi. Es uno de los muchos trabajos informativos que esta plataforma, como otros medios, comparten para dar idea de la gravedad del problema y sus implicaciones no solamente en ese espacio de Bolivia –que tiene un área declarada de preservación absoluta por su biodiversidad de delicado equilibrio—sino para el futuro del propio país.

Lo que describe el reportaje es de terror: maquinarias dragando el río Tuichi en busca de oro, seguramente con destrucción de flora y fauna; campamento minero inaccesible para guardaparques mal equipados y amenazados; presencia de cazadores y pescadores ilegales; aguas, de las que dependen los pueblos nativos para subsistir, en creciente contaminación, y, como para caer en la desesperanza total, ineficiente y mediocre respuesta estatal.

Ciertamente, hay autoridades a las que demandar acciones, respuestas. Para eso se las ha nombrado y por eso se les paga un salario. Sin embargo, el periodismo trabaja no solamente para poner en evidencia a los poderes varios –para el caso, las cooperativas y el Sernap—, sino, y sobre todo, para movilizar a la sociedad. Si así no fuera, si no se tuviese la convicción de que informando es posible sensibilizarla a la gente sobre su propia responsabilidad y poder de articulación, mejor sería dejar el oficio.

Los de hoy son, pero, tiempos difíciles para informar y movilizar. Y no solamente en torno de hechos de tan vital importancia como la destrucción del medio ambiente por intereses mezquinos, sino de otros que cotidianamente salen a flote, causan algo de revuelo y se pierden sin solución. ¿Por qué no se puede arrancar respuestas trascendentes? ¿Por qué las autoridades se sienten con el poder de decirnos lo que sea, aun lo inverosímil, sin que nos animemos a castigar su mentira? ¿Cómo es posible que quien denuncia actos corruptos termine preso o muerto? ¿Por qué soportamos que la reelección de un presidente sea derecho humano aun ahora, luego de todos los conflictos que tal mentira ha causado en el país? ¿Cómo es que no hacemos nada ante los planes ediles en La Paz de imponer al paisaje un Cristo gigante? El etcétera es largo y crece a diario.

La sensación de impotencia es tal que parece mejor seguir delegando a otros la tarea de actuar. “Yo, no: no me corresponde”. “Para qué, no va a cambiar nada”. “Yo, no: tengo miedo”. El mismo miedo que, puedo atestiguarlo, paraliza a los artistas a la hora de exigir el cumplimiento de compromisos y deberes a ministros, alcaldes, secretarios e incluso a representantes de gremio autonombrados en algún caso.

Quizás la causa de esa inacción tenga que ver con la sensación de que cada quien está solo frente al poder de cualquier tipo. Se podrá alegar: ¿no es que formamos grupos de WhatsApp para articularnos y comunicarnos como nunca antes fue posible?; ¿no es que en redes sociales digitales somos parte de comunidades insospechadas y sin fronteras? ¿Acaso no podemos opinar libremente o crear mensajes que antes eran atribución de pocos?

Bueno, formalmente, sí, aunque en términos prácticos la noción de grupo, de participación, de movilización sea lo más parecido a un espejismo. Revertir este rumbo es urgente porque si no la desesperanza va a aniquilar toda posibilidad de cambio. Una ONG ha logrado en estos días que se paralice la maquinaria de una de las cooperativas en el Madidi: temporalmente, al menos. Y si todos apoyáramos a esa ONG, por ejemplo, para que la medida sea irreversible y alcance a otros depredadores.

Quizás sea ésta la hora de interpelar ya no en primer término al poder de las autoridades, como se hizo hace más de dos décadas con el “Movimiento para seguir sembrando para seguir soñando”, sino al poder de la sociedad civil que se ha adormecido y está dejando precisamente de soñar.