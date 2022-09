Paradigmas universitarios

Habitualmente, cuando se hace referencia a las Universidades se puntualiza sobre tres pilares fundamentales, la formación, la investigación y la interacción social, sin tal vez ampliar el análisis a la gestión administrativa que se constituye en el soporte de las tres anteriores y que es causal de un sin número de conjeturas y opiniones, principalmente sobre la modernización y actualización de los procesos orientados a hacer de la educación un importante factor de desarrollo de los países. A este último componente lo denominaremos gobernanza y desde la óptica empresarial lo vincularemos con el gerenciamiento y algunos roles gerenciales.

Un término que se utiliza con frecuencia para hacer mención a hechos, actividades, procesos, modelos y formas que se repiten constantemente y que en apariencia no cambian, es el concepto de “paradigma” que según la real academia española se lo entiende como: “Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. El paradigma newtoniano.” Don Tapscott y Art Caston en su libro “Cambio de Paradigmas Empresariales” Página XII indican “En la actualidad el término se utiliza mucho para definir un modelo amplio, un marco teórico, un modo de pensar o un esquema para interpretar la realidad”.

En los últimos años, particularmente desde la pandemia, se afirma que la Universidad en nuestro país está en crisis. Me atrevería a afirmar que el Sistema de Educación Superior está en crisis hace muchos años. Es pertinente afirmar que vive en crisis. A no dudarlo, los entendidos y estudiosos de las crisis de la humanidad indican que son periodos de grandes oportunidades, pero hay que saberlos enfrentar con responsabilidad, inteligencia, visión de futuro, innovación y creatividad; de lo contrario, podemos ser arrastrados por ella y conformarnos con justificar nuestros fracasos buscando culpables, no reconociendo nuestras debilidades y nuestros errores.

Es prudente entonces hacer referencia a los cuatro pilares que sustentan las universidades e indicar que a su vez son cuatro paradigmas con los que debemos convivir y hacer de ellos el sustento del cambio y la transformación de la sociedad que no puede cerrar los ojos a las nuevas formas de convivencia, de relacionamiento, de coordinación, de trabajo en equipo, de empatía y de la presencia de liderazgos comprometidos con las demandas que exigen los mercados globales y locales en el mundo entero.

En este análisis, tenemos que hacer referencia a la crisis que más está dañando a la humanidad, me refiero a la crisis de valores; pues se han trastocado y con el argumento “así siempre fue” o si otros lo hacían “porque nosotros no”, estamos mostrando nuestra mediocridad, estamos reflejando nuestra pobreza humana y no, nuestra riqueza de valores y principios. En resumen, necesitamos una nueva revolución interna, la revolución de la conciencia.

A esta nueva revolución, nos referiremos en otro análisis particular, lo que nos permitirá centrarnos hoy en las Universidades de manera general, donde requerimos hacer un análisis de los fundamentos conceptuales que hacen a la formación superior, considerando que en todo proceso de profesionalización existen componentes complementarios como el humano, el social y el político, entre otros. Estos y otros componentes se han tergiversado en beneficio de quienes ostentan el poder circunstancialmente. Específicamente, pensemos en el cambio del paradigma de la formación o proceso enseñanza-aprendizaje que requiere modificar los contenidos de todos los pensum de las diferentes carreras universitarias, orientándolas a satisfacer las necesidades del mercado y demandas de la sociedad. En este componente es importante destacar el cambio del instrumento, es decir de la herramienta que coadyuva al proceso; me refiero al cambio tecnológico que llegó para quedarse, pero requiere de una aplicación apropiada en cada disciplina del aprendizaje. Es importante aclarar que el uso de las aplicaciones tecnológicas en las distintas carreras universitarias es un medio que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y no es un fin en sí mismo. Nos tocará en su momento referirnos a la compatibilidad que se debe lograr entre este proceso con la inteligencia artificial.

El paradigma de la investigación es sin duda el más crítico. Los evaluadores internacionales y los rankings que no se pagan para aparecer en ellos, tienen marginadas a nuestras universidades con pequeñas excepciones y esto es porque no tenemos una apropiada producción científica, una investigación aplicada, ni los recursos para realizarla. La interacción social por su parte ha sido desde siempre la que tuvo mayor presencia en distintos campos de actividad, las universidades se han concentrado en este componente por las facilidades y oportunidades que están a su alcance, que se atienden sin demasiados costos ni esfuerzos, contando con la participación de docentes y estudiantes. Existe toda la materia prima para cambiar este paradigma, lo importante es generar un nuevo concepto sobre su aplicación.

El paradigma gerencial se constituye en esencial para lograr todo lo anterior y consolidar el cambio de paradigmas que permitan hacer de las universidades organizaciones nuevas acordes a las exigencias del Siglo XXI. Para ello se requiere gerenciar, es decir conducir los cambios hacia el logro de resultados medibles, para ello se deben tener autoridades con experiencia en educación superior, con competencias para tomar decisiones y que se constituyan en líderes del cambio y la transformación. En este componente no se puede improvisar colocando a personas que no entienden del negocio y quieren aprender lo que en verdad es una universidad -cuna del saber-, pues hoy no se puede dar ventajas improvisando con las personas que se eligen. Los resultados negativos se ven a muy corto plazo y pueden ser nefastos, pues los errores en la conducción terminan afectando a la calidad académica, a la permanencia de estudiantes y profesores; en definitiva, se pierde la contribución y el valor agregado que se espera de la universidad en el mundo competitivo actual. Concluyo afirmando que, o tenemos personas competentes y comprometidas que dirijan las universidades o continuaremos con una educación universitaria deficiente y subdesarrollada.