Pederastia en la iglesia católica: la náusea

Han pasado diez días desde que el periódico español “El País” sacó a la luz pública las fechorías de un tal “Pica”, cura jesuita. Debemos darle las gracias a su sobrino, Fernando Pedrajas, quien descubrió y dio a conocer el diario íntimo del infame. Desde entonces, un oscuro torbellino ha caído sobre la orden de los jesuitas que ya no sabe cómo responder frente a la indignación de la opinión pública por semejantes revelaciones.

Se lee todo tipo de comentarios. Uno de los que me provoca mayor náusea es aquel que señala “... pero, no son todos”. ¡Válgame! ¡Faltaría más! ¿Se imaginan si fuesen todos? Basta que sean unos cuantos, el asunto es que por décadas, y probablemente por siglos, los curas vienen barriendo su basura y escondiéndola debajo de sus elegantes alfombras con tal de que sus instituciones –porque de seguro que no son sólo los jesuitas– no resulten enlodadas con “los pecados” de “unos cuantos” de sus miembros. Tolerar, socapar, esconder y, lo que es peor, permitir a esos “cuantos” actuar con total impunidad dándoles la oportunidad de hacerlo porque, a sabiendas de sus acciones, los mantienen en puestos de control y poder sobre quienes resultan siendo sus víctimas, hace de ellas tan culpables como los perpetradores directos.

Y cada día surgen más revelaciones, las del exjesuita Pedro Lima, quien afirma haber sido expulsado de la orden y haber sufrido represalias en su intento de poner un freno a los abusos conocidos de ¿todos?, ponen en entredicho las “buenas intenciones” de los actuales superiores de la orden quienes se han puesto a disposición de las autoridades públicas para esclarecer estos hechos. Suman los “casos”, suman con nombres propios como Luis Tó (aún vivo), y Antonio (Tuco) Gausset Capdevilla y Luis María Roma Pedrosa, ya fallecidos. No, no son todos seguramente, pero son suficientes como para que la orden debiese haber actuado de manera oportuna ¡y no lo hizo! Los nombrados están muertos y enterrados o son demasiado ancianos como para que les caiga encima la fuerza de la ley. Pero, una no puede dejar de preguntarse ¿cosa del pasado? ¿Cuántos curas habrá hoy día actuando de la misma manera sin que nadie se atreva a denunciarlos?

Me compadezco de la feligresía católica, esa que suele ir los domingos a escuchar los sermones de los “padres”. Ahora que salió a la luz lo que sabemos ¿podrán escucharlos con el mismo respeto? ¿Ninguna sombra de duda les vendrá al ver en los púlpitos a los ataviados con sotanas, dueños de las verdades trascendentales, hablando de lo que suelen hablar? Algunos (¿muchos?) serán presa (espero) de, cuanto menos, una severa disonancia cognitiva que les permita poner en entredicho sus convicciones. Quizás ello les ayude a salir de la náusea que provoca esta situación.

En psicología, el término disonancia cognitiva (Leon Festinger) “hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias”. Sin embargo, la gente suele resolver estos conflictos mediante el autoengaño y, sobre todo, cuando “la fe es ciega”, suele elegir las convicciones de su fe en detrimento de las evidencias fácticas, con afirmaciones como la antes señalada: “... pero, no son todos”.

Obviamente no todos los curas son pederastas y no sólo hay pederastas entre los curas. Por ejemplo, las “inclinaciones” pederastas del expresidente son harto conocidas, la diferencia es que no existe procurador, fiscal ni juez que se atreva a investigar a este sujeto “intocable”, así es que la náusea se extiende también hacia todos quienes hoy se rasgan las vestiduras frente a aquellos y socapan de callados a los propios. La doble moral campea en las iglesias lo mismo que en los partidos políticos, los cuarteles, las organizaciones sociales y cuanta estructura patriarcal existe en este país y en el mundo, porque la lógica con la que actúan es exactamente la misma.

Quienes esperan que amaine la tormenta y que todo quede olvidado en poco tiempo, sepan que los tenemos en la mira y que no olvidaremos lo que ya sabemos.