Películas infantiles y la importancia de la representación

Desde que mis hijos crecieron no sigo las películas infantiles como debería, pero hubo un tiempo en que disfrutaba mirándolas no sólo por la escenografía, las imposibles fantasías puestas en pantalla, lo divertido de los personajes o la trama, sino por las interpretaciones que yo podía hacer de ellas como persona adulta.

Mis interpretaciones se dirigían siempre hacia dos actos evidentes de la gran industria cinematográfica: 1. El ingreso en las taquillas y 2. El discurso que la industria quería mantener. El primero permitiría recuperar y tener ganancias de lo invertido en la producción, y el segundo mantener de cierta forma una hegemonía de quienes tienen el poder cultural, económico, y político, y que les permite jerarquizar cualquier producto cultural.

De esos tiempos recuerdo Shrek (2001), una película que rompía los estereotipos de belleza de la princesa común. Esta cinta presentaba a la princesa Fiona en una forma auténtica y bella. Fiona era una ogra, la antítesis de la joven frágil, delgada, desvalida, “bella”, y que suspiraba mientras esperaba a su príncipe. Shrek, de la misma forma, tampoco era la imagen ideal de príncipe. Posteriormente, se estrenaron películas que incluían historias de otras culturas, personajes diversos y actores de diferente origen. Ya no era necesario, como hace un siglo atrás, recurrir a actores de rasgos “exóticos” para representar a ciertas comunidades. Ahora estas comunidades eran representadas por miembros cercanos a la comunidad, aunque sus roles en los filmes eran limitados y todavía muy estereotipados.

Hoy, y desde hace menos de una década, nos encontramos frente al boom de la diversidad en la industria cinematográfica, no sólo en términos de temas, sino de actores, y más o menos de directores. Héroes y heroínas de las películas infantiles son hoy latinos, asiáticos, africanos y afrodescendientes. La gama de protagonistas es diversa pues tenemos a Mulan, Spider-Man: un nuevo universo, Coco, Moana, y muchísimos más. Lo mismo ocurre con la colección de héroes de Marvel Comic, la industria estadounidense creadora de la mayoría de los héroes con los que crecimos, entre ellos el Hombre Araña, el Capitán América, Iron Man, la Viuda Negra, Gatúbela, y otros (no Superman, pues él pertenece al universo de DC Comics) .

Un estudio conducido por la Revista Forbes en el 2018 concluyó que por décadas “más del 61% de los actores de Marvel eran blancos y hombres, y [que] el porcentaje crecía al 69% si eran contados sólo los personajes principales”. Sin embargo, este panorama ha ido gradualmente cambiando en la última década. Un reporte de la Universidad de California (UCLA) muestra, por ejemplo, que del 2011 al 2021 la diversidad étnica y de género se ha incrementado en 17.8% en Hollywood, y que el impacto social de los movimientos de género y el movimiento de Black Lives Matter (Las vidas negras importan) han influido en la industria Marvel y en la representación de muchos de sus personajes mayores y menores.

Y es que la representación importa. Los niños y jóvenes de cualquier cultura y grupo étnico y racial (una construcción) necesitan verse representados en las pantallas como héroes, como heroínas, como protagonistas o como personajes que son admirables y valorados por diferentes razones: su valor, su honestidad, su inteligencia, su humildad, su buen compañerismo, su amor por su familia, su trabajo por la comunidad, su liderazgo o simplemente por los logros en la vida diaria. El movimiento hacia la representación racial y de género ha cobrado fuerza por los mismos cambios en la sociedad y esto hay que celebrarlo, pero también seguir buscando y exigiendo cambios.

Volviendo a las interpretaciones a las que llegaba cuando miraba películas con mis hijos llego casi a la misma conclusión1. El motivo del cambio en la industria cinematográfica sigue siendo económico. A más diversidad, más público de diferentes grupos acude a ver las películas, lo que se traduce en mayor ingreso taquillero para la industria. Según la NPR (National Public Radio) en su título auto explicativo: “Latino superhéroes are saving the day in Hollywood” (Los superhéroes latinos están salvando Hollywood) (27 de septiembre), el público latino ayudó a que muchas salas de cine permanecieran abiertas en los Estados Unidos durante la pandemia. Al título de la NPR añadiría yo que los superhéroes negros y la comunidad afroamericana han salvado, de la misma manera, esta industria millonaria. Ambas poblaciones tienen un rol protagónico en The Black Panther 2 (La pantera negra II) a estrenarse a mediados del próximo año con un elenco de lujo al que se une el mexicano Tenoch Huerta, líder de Talocán en la película. 2. El discurso todavía sigue vigente. Pese a la diversidad en temas y actores, seguimos lidiando con estereotipos e imágenes y con la clasificación de productos culturales. El mismo hecho de incluir “minorías” se debe quizá sólo a un fin económico.

Dentro de esta discusión de la representación de diferentes grupos en la industria cinematográfica, y a propósito del debate actual sobre La Sirenita (cuento clásico de Hans Andersen), quizá centrarse en este personaje sea y no sea importante. Después de todo, me dice una joven estudiante afroamericana: ¿quién desea ser una Sirenita que hace todo por amor a su príncipe y que decide salir de su ambiente familiar para ir a un ambiente hostil y quedarse sin voz? Yo le respondo que lo que acaba de decir (dejar todo, incluida su voz) da para elaborar una tesis más interesante y completa que la polémica generada por algunos fanáticos de la compañía de entretenimiento de Disney.