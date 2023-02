Pequeño embrollo

Una quincena previa al carnaval orureño se desató una suerte de polémica, confusión, declaraciones que iban y venían, respecto a la participación o no de dos personas relativamente públicas (habrá que decirlo), en la entrada del fastuoso evento.

Se habló de todo y las redes sociales no tardaron en inundarse de opiniones a favor y en contra de los, ya popularmente conocidos, “incas”. Por cierto, no todos podíamos quedar al margen del asunto o embrollo. Varios columnistas se expresaron en diferentes medios, así como periodistas y/ o conductores en diferentes programas radiales o televisivos.

El carnaval

Tiene razón Agustín Echalar cuando nos habla del carnaval como aquel momento de desahogo, como el momento del dios Momo, cuando muchas cosas pueden tergiversarse, como que hombres se vistan como mujeres y a la inversa.

Habrá que notar hoy que, evidentemente en el pasado, las china supay de las diabladas eran personificadas por varones. Esta situación aún perdura en algunas morenadas. Pero además, como un gesto de reivindicación, muchas mujeres prefieren bailar disfrazadas de varones en varias danzas, bajo el justificativo y pretexto de la devoción, pues importa el baile propiamente como tal, en tanto sacrificio físico para pagar los pecados ante la Virgen (un traje de moreno puede pesar más de una arroba, por ejemplo).

Y en verdad, todas y todos tienen derecho a divertirse o desahogarse en el carnaval, palabra cuya etimología aún está en duda. Siendo una de las versiones aquella de que el término vendría de “Carne para Baal” en alusión a una deidad maléfica adorada antiguamente por babilonios, filisteos y otros del Asia menor.

Pero, antes de desviarnos más (que se puede escribir mucho sobre este tópico) volvamos al confuso hecho que implica a los “incas” y a la ACFO (Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro) ¿Qué pasó?

Lucimiento personal

Todos aspiramos a lucirnos en sociedad. De hecho, lo hacemos en círculos pequeños , por ejemplo una maestra halla reconocimiento en su escuela o un catedrático en su universidad, pero ya brillar en un entorno mucho más amplio y de manera mediática al parecer está reservado para pocos.

Pues los dos “incas”, que se hicieron muy populares y mediáticos desde el Gran Poder, quisieron seguir en ese rumbo en base a una previa publicidad alertando a la ciudadanía sobre su participación en Oruro. Quizás era mejor no haberlo hecho y el aparecer sorpresivamente en la entrada pudo haberles redituado mayor reconocimiento.

Se descubrió que se autoinvitaron cuando mencionaban que determinada fraternidad los había invitado. Esto fue desmentido por los presidentes de las tres fraternidades de tobas en conferencia de prensa.

El tono soberbio de la pareja también llamó la atención cuando el más locuaz de ellos dijo que se iba a reír en la cara de algunas autoridades el día de la entrada. A la vez, decía el señor Franco que no necesitaban de publicidad ni cámaras. No obstante lo siguen teniendo y parecen seguir detrás de aquello. Seguramente para el carnaval 2024, la expectativa irá in crescendo producto de esta escaramuza entre los musculosos y la ACFO.

Tildar de incongruencia la política de la ACFO no es muy correcto, pues su presidente ya explicó que tienen derecho al baile, previo cumplimiento de pasos y/o requisitos, que se cumplen en todas las fraternidades (inscripción, veladas, cuotas, vestuario, pago a las bandas, recorridos y ensayos) y las cumplen todos, so pena de caer en favoritismo y/o discriminación.

Finalmente, el supuesto ambiente de homofobia inveterado, como lo menciona nuestro amigo Echalar, creo que no es tal, dado que desde hace muchos años, en diferentes fraternidades, bailan decenas de personas de otra orientación sexual, sin mayores problemas, incluso siendo figuras carnavalescas y contribuyendo al realce de la Fiesta Mayor.

En fin, que no cuesta mucho acomodarse a ciertos contextos y evitarnos embrollos insulsos, siguiendo el refrán “allá donde fueres, haz lo que vieres”.