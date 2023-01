Poblaciones que envejecen; innovaciones ajenas y burocracias propias y externas

Ninguna nación del mundo gozaba de una esperanza de vida al nacer superior a los 40 años a principios del siglo XIX. El mundo contaba con pocos conocimientos médicos, casi todo el mundo vivía en la más absoluta pobreza y la mayoría tenía que prepararse para una muerte prematura. En 1900 Bolivia apenas llegaba a los 26 años de esperanza de vida, y lentamente, llegó a los 36 años en 1940.

En 1950, los recién nacidos podían esperar vivir más de 60 años en Europa, América del Norte, Oceanía, Japón y algunos países de América del Sur. No así Bolivia que logró los 40,6 años ese año. No obstante, la disparidad en la salud mundial era enorme. En Mali solo alcanzaba a los 26 años. África en su conjunto tenía una expectativa de vida promedio de solo 36 años, mientras que en Noruega ya tenían una esperanza de vida de 72 años; el doble de Mali. Bolivia aún no alcanza la esperanza de vida de Noruega de hace, coincidencia, 72 años. En 2021 Bolivia la tiene de 63,6 años y Noruega está en 83,2. Cierto, en 1950 la diferencia entre los dos países era de 32 años hoy es de 20. El aumento para un país que estaba atrás es relativamente más rápido que para uno que está entre las edades más altas.

La disminución de la mortalidad infantil fue importante para el aumento de la esperanza de vida, pero no solo se debió a esta disminución. La esperanza de vida aumentó en todas las edades porque la humanidad logró mejoras sostenidas en la salud de poblaciones enteras. Y estas poblaciones alcanzaron una mejora generalizada.

En países, pobres como Bolivia, estos logros no fueron mérito propio. Se originaron en otros países y, lo cierto es que en más de una situación fue resultado de lentas y costosas investigaciones en distintos países del mundo desarrollado. Las vacunas que son una gran arma de la humanidad para luchar contra enfermedades que generaron tanto sufrimiento, como la viruela, el sarampión, la tuberculosis o la poliomielitis (parálisis infantil), llegaron a Bolivia resultado de campañas internacionales que fueron organizadas, dirigidas, orientadas y con gran asistencia técnica a favor del personal de salud nacional. De otra manera esas enfermedades seguirían tan alevosas como en algún momento lo fueron. Hoy la viruela y la poliomielitis han sido, prácticamente, erradicadas en el mundo resultados de esas masivas campañas.

La esperanza de vida al nacer, medida en años probables de vida al momento del nacimiento, evidencia que, en promedio, las personas de un país viven más tiempo. Pero no quiere decir que todos morirán en esa edad. Por eso que se expresa como un promedio; unos vivirá menos y otros más años.

Esta prolongación de la vida tiene impactos muy serios en el uso de los recursos de una economía. Al vivir más los habitantes de un país se requiere que se produzca más para una población que antes no tenía la probabilidad de existir. Esto quiere decir que una parte creciente del PIB será destinada a este creciente grupo. No obstante, las tasas de nacimiento en el mundo tienden a disminuir, pero la tasa de esta disminución es menor que la tasa a la que crece la esperanza de vida. Tanto los niños como los de edades maduras son grupos vulnerables en cuanto a su salud y requieren de cuidados que son costosos. Lo propio ocurre con los gastos en pensiones, o el financiamiento de estos, que son cada vez más abultados.

Esta es la tendencia universal y las sociedades modernas deben buscar nuevas y mejoradas formas para darle soluciones. Los nuevos métodos médicos, ayudados hoy por la inteligencia artificial, la reproducción 3D y otras innovaciones clínicas tienden ha hacer más longevo al ser humano. En Bolivia, esos métodos tomaron y tomarán su tiempo en llegar. Las respuestas que se dan en Bolivia pueden acelerarse considerablemente con mejoras en la burocracia estatal y la introducción de prácticas que exijan la mayor transparencia posible de esas burocracias. Mientras tanto, los habitantes de este país aumentarán en longevidad al paso que vayan esas burocracias o en la medida que las que vienen con los organismos internacionales exijan se aceleren.