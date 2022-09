Poder se escribe con J

La frase no es mía. Yo simplemente la apropio porque describe perfectamente lo que nos pasa a los bolivianos que no entendemos el por qué el Poder hace uso de él sólo por Joder a la gente, a los gobernados, a la oposición y en muchos casos al oficialismo y a sus compañeros también.

¿No es acaso por Poder (Joder) que ministros, viceministros y funcionarios del INE ahora informan que el Censo tendrá “fecha definitiva” recién en los primeros meses de 2024, es decir cuando a ellos les dé la gana? Si aquello fuera posible (y los dejáramos hacerlo, como ciudadanos), estaríamos en el summum, es decir, en el “grado máximo que puede alcanzar una cualidad o punto culminante de una situación o proceso” (diccionario Oxford) de la improvisación, porque no se puede hacer una cartografía (que pretenden comenzar) el 2022, para hacer un censo el 2024, por el desfase de los datos, y tampoco se puede “tirar” una fecha porque sí.

En el tema censal, el gobierno hace las cosas “para no hacer Censo”, porque eso implica, como ya lo dijimos, nos va a mostrar otro país, que ya no será útil a quienes tienen el Poder y la posibilidad de Joder, si se piensa en otro proceso electoral, sin tocar nada; no hay duda que, si pueden, no va a haber censo... así no pierden su posibilidad de aumentar su Poder simplemente para seguir con su afán de Joder.

Fue por Poder, entiéndase claramente que fue por Joder, que Arce trató de darle contento al huido (dueño de discutibles cualidades morales) cuando aceptó ampliar su Poder (posibilidad de seguir en eso de Joder) extendiendo su dominio sindical hasta las federaciones de cocaleros (ADEPCOCA) en Yungas. No era nuevo, el huido ya había fracasado en el intento; testigo de ello es Franclin Gutiérrez que estuvo un año preso siendo líder de ADEPCOCA, por no dejar que ello ocurra.

Arce no tiene habilidad política, es un tecnócrata de dudosas cualidades democráticas que tiene una fuerte tentación totalitaria; tiene Poder y puede Joder; así, tras de la intervención del Coronel Yerko Terán de la FELCN de Cochabamba a una fábrica de cocaína (4 fábricas y un gran laboratorio en realidad) y la orden que este denunció haber recibido de “exfiltrar”, de sus superiores, Cnel. Velasco, Arancibia, el viceministro de sustancias controladas Mamani y, según el propio Terán, la orden llegaba incluso del “niño ministro” del Castillo, decidió cobrarle la “jodita” a Morales.

Recordemos: Evo Morales recibió la información (o dio la instrucción) del operativo fallido de parte de Terán y, aunque en ese momento tenía menos Poder, mantenía intacta su capacidad de Joder, y actuó como “el dirigente cocalero del Chapare y sus federaciones”, eso que Gregorio Lanza llama: “estado federal de facto, cimentado en el narcotráfico” y denunció públicamente lo ocurrido y equilibró las cosas. Como pasa en Bolivia, el Poder se le ocurrió pactar con Morales para que este deje de Joder, porque podía hacerlo y trabó una relación de igual a igual con el gobierno (que en ese caso no podía ejercer Poder con el que los iba a Joder).

Morales pidió reflotar la idea de tomar Yungas porque eso le da legitimidad a su condición de jefe cocalero legítimo: en Yungas está la coca que se consume en estado natural, es decir, la del pijcheo o acullico (condimentada o potenciada con legía, bicarbonato y vaya uno a saber qué cosas más) y el Poder se dedicó a Joder a ADEPCOCA y pasó lo que sabemos; durante meses el mercado paralelo de Alanes se instaló de nuevo como legal y oficial, llegando al extremo de instalar una oficina con 2 funcionarios de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin). Esa situación rebeló a la que se entendemos es la representación oficial de ADEPCOCA y la pelea duró meses, poniendo en zozobra a la zona de Villa Fátima en la ciudad de La Paz.

Ese aún era momento de “paz” (“pax” armada) entre Morales y Arce (Morales va delante de adrede). A Morales le daban su mercado, le daban la representación cocalera y listo, pero, el que quiere Joder, busca Poder y se atrevió a más; usó a Quintana que está cada día peor, pero sirve para enervar al Gobierno y ... listo, nada más, nadie le dio importancia al muñequito de Morales que insiste y no logra nada.

Y como no se logró nada relevante, ahí volvió el Jefazo creyendo que podía con todo y cargó con un supuesto “Plan Negro” armado contra él, según su propia versión, por el Min Gobierno, miembros del Departamento II de las FFAA, ex ministros (y del que hable “más primero”) y, aprovechando que 2 avionetas cayeron en Paraguay con importantes cargas de cocaína cayeron en Paraguay, una de ellas había sido entregada al Estado tras ser confiscada y otra tenía matrícula clonada de una avioneta de la DGAC, cargó con fuerza contra Arce (acusó protección al narcotráfico) y ahí nomás, en el gobierno se decidió hacer muy poca resistencia o ninguna y los ADEPCOCA volvieron a su casa, ahí en Villa Fátima después de una larga caminata desde Yungas. Su llegada a La Paz fue aplaudida y el gobierno miraba, usando a la policía para apagar fuegos y cosas menores, mientras Alanes salía de huida y los Yungueños se sacaban la ira y, maltrataban a los pocos cocaleros masistas que quedaban que, tras que eso ocurrió, tomaron las cámaras y micrófonos y acusaron, “hasta a la Unión Juvenil Cruceñista” de haber ayudado a los Yungueños... un dislate total... pero así es el Poder cuando quiere Joder; lo mezcla todo, para evitar se los identifique como impulsores de lo ocurrido, cuando es sabido que “liberaron” la zona para que los que podían truncar las ansias de Morales, retomen su lugar.

Arce ganó a Morales; (ahora Arce va delante); Morales perdió el pleito de la lista negra, como viene perdiendo desde Valle Sacta, son muchas denuncias sin base, sin sentido o con sentido pero como se hacen por ansias desesperadas de Poder, se las toma como que son por Joder y así le está yendo; Morales, no sabemos por cuánto tiempo, está derrotado, obligado “no a convivir con los gusanos”, usando la frase del antipático Quintana, sino a volver a Kawsachun Coca como único espacio con posibilidades de hacer política, a lamerse las heridas, hasta encontrar una fórmula que estorbe a Arce, caso contrario se irá mucho más anticipadamente de lo que él mismo cree.

Lo último: flaco favor se hace el gobierno usando al diputado Cuéllar (viene a ser el Quintana de Arce pero sin preparación), para defenestrar a Morales; sólo a él se le puede ocurrir atacar al huido con los delitos nunca investigados en serio y cometidos en su gobierno. Me refiero a los casos; Catler, CAMC, Fondo Indígena, BOA Catering, Barcazas, Zapata y otros. Parece que Cuéllar no consulta nada y así nos muestra que el Poder, con este tipo de cosas sólo va a Joder al propio presidente porque él era el ministro más destacado de Morales y muchos de esos casos lo tuvieron “mirando para otro lado”, porque así mandaba el jefazo.

Molotov dice... mientras más poder le des al Poder, más rápido te van a venir a Joder....

Ya está... poder en algunos lugares se escribe nomás con J