Política monetaria y reservas internacionales

La muy expansiva política fiscal, financiada además, en una proporción importante, con créditos del BCB, está produciendo la pérdida de reservas internacionales. Se podría atenuar esa pérdida con políticas monetarias bien entendidas.

Un instrumento principal de los bancos centrales modernos son las operaciones de mercado abierto (OMAs) efectuadas en el mercado financiero. Ellas pueden ser de absorción, para recoger liquidez, o de expansión, para aumentar la liquidez. En las operaciones de absorción, los bancos centrales colocan Letras del Tesoro o títulos-valor propios y a cambio reciben dinero de las entidades autorizadas. En las operaciones de expansión, son las entidades autorizadas las que le venden al banco central sus letras o sus títulos-valor.

Las OMAs, al regular la liquidez del mercado también inciden en las tasas de interés del sistema financiero. En muchos países se tiene por objetivo de las OMAs alcanzar la tasa de política que el banco central se ha fijado, por ejemplo, para controlar a la inflación o para mantener el nivel de actividad económica.

La compra/venta de divisas puede también ser vista como una OMA. Si el banco central vende dólares, recoge liquidez en moneda nacional. Si el banco central compra dólares, expande la liquidez en moneda nacional.

Las políticas monetarias de los bancos centrales modernos tienen carácter general y son neutras entre sectores. Los bancos centrales son bancos de bancos y banqueros de los gobiernos, con algunas condiciones. Normalmente no efectúan operaciones minoristas con el público. Es por esa razón que llama la atención la colocación por nuestro BCB de bonos navideños y bonos de remesas.

Como comentario al margen, una manera más eficaz que la de los bonos remesa para atraer más remesas es emplear políticas para hacer bajar las tarifas de las Empresas de Giro y Remesas de Dinero. Los costos de las transferencias siguen siendo elevados y muchas veces para evitarlos se emplean métodos informales, tales como hacer traer la platita con un pariente o un amigo. Hay que aprovechar las enseñanzas de los numerosos estudios de las Instituciones Financieras Internacionales sobre remesas.

Hay la sospecha de que hogares y empresas no-bancarias mantienen una cantidad considerable de dólares en el “colchón bank,” como decía Paulovich. La bolivianización estaría teniendo el precio de una informalización de la dolarización.

Dada, además, la presión que hay sobre las reservas internacionales del BCB, pudiese ser conveniente efectuar OMAs en dólares, esencialmente para pautar intereses al sistema financiero. Llevar a cabo OMAs en dos monedas es complicado y pudiese hacer desandar a loable bolivianización, pero las circunstancias lo pueden exigir.

No hay que dejarse llevar por complacencias, el que la cartera de créditos esté casi en 100% en moneda nacional, puede significar que los clientes, por temor a una devaluación del boliviano, prefieren prestarse en moneda nacional y no en dólares. No quieren asumir el riesgo cambiario, aún si los intereses en dólares son más bajos que en moneda nacional.

Por su parte, muchos ahorristas prefieren mantener sus dólares fuera del sistema financiero, aun tomando riesgos de robos o incendios porque el costo de oportunidad es muy bajo. Las tasas de interés actuales para depósitos en dólares pequeños no cubren ni siquiera el costo del desgaste de la suela de los zapatos al ir al banco. Además, los costos de transacción son altos: una operación tan fácil como la de renovar un DPF puede tomar media mañana.

A más del peligro de una des-bancarización de los dólares, se ha de tomar en cuenta que las tasas de interés internacionales han estado subiendo, aunque con fluctuaciones. Las tasas de interés en dólares en el mercado nacional no pueden estar demasiado alejadas de las tasas de interés internacionales, porque se corre el riesgo de que se produzcan salidas de capitales. El público puede encontrar maneras de franquear las actuales barreras de facto a los movimientos de capitales.