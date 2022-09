¿Políticas y acciones hacia la calidad educativa?, todavía un reto

El seminario internacional “Políticas y acciones hacia la calidad educativa” organizado por el Ministerio de Educación fue uno de los eventos de mayor concurrencia, se inscribieron por lo menos 50.000 maestros. Siendo un evento de singular trascendencia, ¿por qué no logró posicionar, ampliar y discutir criterios teóricos y prácticos sobre la calidad educativa en nuestro país? Desde mi punto de vista, el evento no logró satisfacer las expectativas de los asistentes, debido a un abordaje superficial, disperso y contaminado con argumentos de índole político partidario sobre la temática en cuestión. Esta postura se fundamentará haciendo referencia a los aspectos más relevantes abordados por los expositores nacionales e internacionales, se expondrá las contradicciones emergentes y las cuestiones no abordadas en el evento.

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a modo de inaugurar el evento, enfatizó la necesidad de incorporar mejoras inmediatas en los procesos formativos de los niveles primario, secundario y universitario; con preocupación, exhortó al fortalecimiento del aprendizaje de las ciencias (matemática, física, química, biología y otras) y al desarrollo eficiente del idioma extranjero. A su vez, el ministro de Educación resaltó, entre otros aspectos, la obligación de desarrollar mejores hábitos de lectura mediante la visita a bibliotecas especializadas. Remarcó las políticas implementadas por el gobierno en el marco del Modelo Educativo Sociocomuntario Productivo y las gestiones efectuadas para sobrellevar las dificultades generadas por la pandemia del COVID-19; consideró el modelo educativo como referente internacional.

Los expositores bolivianos centraron sus ponencias en la socialización de experiencias docentes sobre la implementación de diversas estrategias didácticas en áreas específicas de saberes y conocimientos; compartieron además reflexiones sobre la importancia de la participación comprometida de los actores educativos y de la responsabilidad social y comunitaria en la construcción de la calidad educativa; argumentaron sobre las cualidades del modelo educativo, las acciones implementadas por el gobierno para la formación complementaria de docentes en el ámbito tecnológico y la entrega de textos educativos a los estudiantes; por último, hicieron notar las consecuencias negativas de la clausura de la gestión escolar 2020 en el aprendizaje de los estudiantes.

Lamentablemente, dichas exposiciones no lograron trascender más allá de las cuestiones prácticas y particulares, se sintió la ausencia de construcciones conceptuales y procedimentales que caractericen la postura académica boliviana sobre la calidad educativa. Tampoco aportaron cuestiones que permitan problematizar el estado actual de la educación boliviana, existió la necesidad de posturas más reflexivas y críticas sobre la temática. Las ponencias mostraron limitada recolección, tratamiento y análisis de datos cuantitativos y cualitativos sobre resultados de procesos pedagógicos, esto es esencial para lograr una comprensión objetiva e integral de la realidad educativa.

Los expositores internacionales enfatizaron en la idea de revisar los conceptos relacionados con calidad educativa, fijar la esencia y razón de ser de la educación primaria y secundaria; además, argumentaron sobre la importancia de la formación docente como cuestión fundamental en la calidad de los procesos educativos. Paralelamente, comentaron sobre la situación socioeconómica y política que atraviesan los países del contexto latinoamericano y de cómo esta realidad genera limitaciones y dificultades en el ámbito educativo, y en contraste, valoraron los cambios que experimentan, como resultado de las acciones de los movimientos populares, magisteriales, estudiantiles y reivindicaron los logros y las políticas educativas que se implementan en sus países. En síntesis, las posturas asumidas por los invitados son relativamente similares, de modo que, intentan abordar la cuestión educativa de manera holística, como una cuestión multifactorial y de responsabilidad compartida, dejando de lado el análisis especializado sobre los aspectos netamente pedagógicos.

Las ausencias más notorias en el seminario: primero, la poca referencia a las construcciones conceptuales, enfoques de calidad educativa y otros aportes teóricos que sustentan o permiten contrastar las posturas asumidas, se dejó entender que la calidad educativa es cuestión de práctica, más allá del valor que tienen los estudios y las investigaciones, segundo, no se abordaron las dificultades que atraviesa el sistema educativo en sus diferentes niveles y componentes, y tercero, tampoco se hizo mención de los resultados publicados por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, que hace referencia a los bajos resultados de aprendizaje de los estudiantes del nivel primario.

Para forjar la calidad educativa es necesario construir consensos en cuanto a: las concepciones de calidad, políticas y acciones a implementarse, la construcción de parámetros e indicadores de evaluación y la creación de estructuras y mecanismos de seguimiento y control de la calidad educativa. Se considera que la educación es de calidad, cuando el sistema educativo responde con eficiencia y pertinencia a las aspiraciones, exigencias y problemáticas del estado, adicionalmente, si los resultados formativos permiten posicionarse de manera preferente bajo los parámetros que se fijan en el contexto educativo internacional; esto implica pensar la calidad con miradas críticas: una interna reflexiva sobre lo que hacemos y otra externa valorativa de lo que hacen los otros.

En conclusión, el seminario internacional fue el inicio, no profundizó en la discusión sobre la calidad educativa y dejó pendiente la construcción de concepciones propias. A partir de ello, considero una prioridad la apertura de espacios académicos para la construcción de parámetros de calidad en los diferentes niveles de formación, la proyección de políticas educativas, diseños curriculares, procesos pedagógicos, resultados de aprendizaje esperados, mecanismos de evaluación, la formación docente, la participación social comunitaria y las condiciones para la enseñanza y aprendizaje: infraestructura, equipamiento, alimentación, acceso al conocimiento, distribución de recursos tiempos y otros, imprescindibles en todo proceso educativo.