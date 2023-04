Pontificando en Semana Santa

Resultó interesante leer durante Semana Santa a “guerreros digitales” azules, pontificando sobre Dios, la Iglesia, la religión y temas afines. Algunos escondidos detrás de seudónimos más o menos sugerentes, otros no; y, en algunos casos, con evidentes deficiencias gramaticales.

Uno pedía “menos iglesias, más hospitales”, cuando su pedido debería ser “menos canchas y más hospitales” porque en los últimos años la proliferación de las primeras, con dineros del Estado, fue cosa de todos los días; justificada además por el expresidente que no ve la hora de volver al poder. Extraviado, este guerrero también pedía “Menos agua bendita, más agua potable. Menos hostias, más pan. Menos religión, más educación”. Confundido hasta el extremo, como puede advertirse.

Otro pontificó: “Jesús era antiimperialista, anticolonialista y comunista. Era enemigo de los ricos y amigo de los pobres. Buscaba valores igualitarios y de redistribución propios del socialismo”. Este guerrero incurrió en un lamentable anacronismo, porque el antiimperialismo, el anticolonialismo y el comunismo no existían en épocas de Jesús; y también faltó a la verdad, porque Jesús no odió ni mandó odiar a nadie; al contrario, mandó amar a todos, incluso a los enemigos, guerreros o no.

Un tercer guerrero acusó a los jerarcas de la Iglesia Católica, de estar al lado de los ricos en la última década y les pidió reflexionar profundamente y retomar el norte señalado por sacerdotes del pueblo como Luis Espinal, Gregorio Iriarte y el mismo papa Francisco. Este guerrero desconoce la labor de muchos obispos bolivianos que trabajan en la Red Eclesial Panamazónica, al lado de pueblos indígenas amenazados por el extractivismo que tanto gusta al gobierno y realizando tareas de promoción de personas y comunidades ubicadas en varios departamentos de Bolivia, que sufren aún hoy el desprecio y el olvido del Estado. Y, claro, no escuchó lo que dijo el papa sobre Nicaragua.

Una guerrera pontificaba, a propósito de una reciente encuesta, que los católicos están en caída libre, los evangélicos se mantienen y los ateos y agnósticos crecen silenciosamente; y atribuyó la caída del catolicismo a una jerarquía altamente politizada y con discursos cada vez más conservadores, para expresar finalmente que la modernización de las sociedades explica en alguna medida, el crecimiento sobre todo de los ateos. Ni idea tiene que, allá por 1970, el imperialismo norteamericano instruyó dar batalla a la Iglesia Católica para mantener su dominación en América Latina. Su fascinación por el ateísmo, le hace perder de vista que, para muchos pensadores serios, el ateísmo es también una religión.

Como sea, queda claro que a muchos azules les preocupa la Iglesia Católica. Y les preocupa por su práctica liberadora. También les disgusta que el papa Francisco, al que por conveniencia alabaron con anterioridad, haya criticado duramente al gobierno de su “hermano” Daniel Ortega, al que calificó, sin ambages, de “dictadura grosera”, con tintes de “dictadura comunista o hitleriana”.

La Resurrección de Jesús, que los católicos celebramos como la fiesta más importante de todas, da cuenta del triunfo del bien sobre el mal, que ya se dio en la historia y que nos toca repetir diariamente con nuestra práctica. A pesar de la persecución de católicos en varias partes del mundo, como en Nicaragua, no debemos caer en la comodidad y ser presa del miedo. No podemos olvidar el mensaje de Jesús: “Ustedes encontrarán la persecución en el mundo. Pero, ánimo, yo he vencido al mundo” (Jn 16, 33).