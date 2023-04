¿Por qué acepté ser vicepresidente de la Internacional Socialista?

En estos días recibí la noticia de que había sido elegido vicepresidente para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista (IS). Declaré a la prensa de que esta responsabilidad era una de las más desafiantes y enaltecedoras de mi carrera política. Como todos hacemos con las buenas noticias, posteé la carta en la que el presidente para América Latina, Miguel Vargas, me hacía conocer mi nombramiento. Con todo esto, la novedad se difundió entre los círculos de influencia de nuestro país.

De inmediato, surgieron algunas objeciones a mi participación y la de mi partido en la IS. La mayoría de estas observaciones se originaban en la falta de conocimiento de esta institución, (mal) compensada con especulaciones antojadizas sobre el nombre que tiene. Debo decir a estas personas que no, que la IS no es una red de espías y agentes al servicio de Rusia, China o el extremismo internacional... Que en IS no están Unidas Podemos de España y ciertamente, tampoco están el chavismo venezolano, el orteguismo nicaragüense o el MAS boliviano. Que IS no es responsable de “millones de muertes”, como dijo alguno por ahí con gran alegría e igual ignorancia. Que IS no es lo que alguna gente se imagina a partir de ciertas ideas, obtenidas mediante el consumo de memes, sobre lo que significa “socialismo”. Para ellos, por ejemplo, ya que esta palabra se halla también en el nombre del MAS, entonces este partido y el partido del que soy fundador somos “lo mismo”. La verdad, por supuesto, es completamente diferente.

La IS se llama así porque su historia se remonta al siglo XIX, cuando la palabra “socialismo” representaba la aspiración a construir una sociedad en la que no triunfara la ley del más fuerte, no hubieran sistemas electorales censitarios ni “Estados gendarme”. Luego, a principios del siglo XX, los partidos socialistas europeos se enfrentaron con toda claridad a los grupos fascistas y comunistas–ganándose persecución por ello–. Los radicales querían una transformación violenta del orden establecido.

Uno de los padres del socialismo democrático, Eduard Bernstein, formuló el principio fundamental de esta corriente: los trabajadores llegarían al poder por la vía electoral y el capitalismo sería reformado, no tirado abajo. De este principio surgió la socialdemocracia, que, si bien perdió su organización internacional por los sacudimientos de la primera mitad del siglo pasado, volvió a juntarse en el Congreso de Frankfurt de 1951. Entonces se decidió conservar el nombre histórico —que también continúa en algunos de los partidos más antiguos, como el Partido Socialista Obrero Español, que actualmente gobierna este reino europeo—, pero se remodeló por completo la doctrina para que sea plenamente socialdemócrata.

Por cierto, ahora el presidente de España, Pedro Sánchez, es también el primer hombre de la IS. Y antes dirigieron a esta Internacional líderes de renombre histórico, todos ellos partidarios de la libertad de mercado y padres del “Estado del bienestar” europeo. Por ejemplo, entre 1976 y 1992, lo hizo Willy Brandt, que fue canciller de Alemania Federal y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1971. Ninguno de estos hombres, créanme, tiene “millones de muertos” en sus conciencias. Al contrario, son héroes de la lucha contra el totalitarismo, por la democracia representativa y el Estado de Derecho.

¿Por qué soy socialdemócrata? Porque creo en la libertad económica, pero no pienso que esta baste para resolver los problemas de la sociedad contemporánea. Se necesita, además, que el Estado corrija las desventajas de partida o históricas de la población vulnerable, asegurando que haya igualdad, no de resultados, pues estos deben depender del esfuerzo individual, pero sí de oportunidades, de modo que no se produzcan injusticias y discriminaciones odiosas. Soy socialdemócrata porque mientras las otras corrientes se permiten cierta “flexibilidad” en su compromiso democrático, el de los socialdemócratas es totalmente rígido y está probado por la historia. Todo con la democracia, nada sin ella. Y, finalmente, soy socialdemócrata porque creo que los bolivianos no debemos preocuparnos solamente por lo que ocurre en nuestra “parroquia”, sino formar parte activa y lúcida de la comunidad mundial.